Қитъада тенгсиз: Жанубий Корея кетма-кет тўртинчи бор Осиё ўйинлари чемпионига айланди

·5·Спорт
Қитъада тенгсиз: Жанубий Корея кетма-кет тўртинчи бор Осиё ўйинлари чемпионига айланди

Японияда ўтаётган Осиё ўйинларининг футбол бўйича эркаклар ўртасидаги финал учрашуви чинакам принципиал тўқнашувга айланди. Олтин медаллар учун кечган марказий баҳсда Жанубий Корея U-23 миллий терма жамоаси турнир мезбони бўлмиш Японияга қарши майдонга тушди.

Шиддатли ва кескин курашларга бой кечган финалда кореялик ёш футболчилар 1:0 ҳисобида минимал, аммо ўта қимматли ғалабани қўлга киритиб, қитъа футболидаги мутлақ гегемонлигини яна бир бор исботлади.

Ҳал қилувчи зарба ва тарихий муваффақият

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлим ўрталарида киритилди:

  • 61-дақиқада Жанубий Корея терма жамоаси ҳужумчиси Жи-Сунг Эом рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, японлар дарвозасини ишғол этди ва ҳисобни очди — 1:0.

  • Қолган вақт давомида Япония ёшлар термаси мувозанатни тиклаш учун қанчалик уринмасин, кореяликларнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўта олмади.

Япония устидан учинчи финал ғалабаси

Мазкур муваффақият Жанубий Корея футболи тарихида янги саҳифа очди:

  • Бу кореяликлар учун Осиё ўйинларидаги қаторасига тўртинчи чемпионлик бўлди.

  • Эътиборлиси, Жанубий Корея кетма-кет учинчи турнирнинг финалида айнан азалий рақиб — Япония устидан ғалаба қозониб, кубокни қўлга киритмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу мусобақанинг 3-ўрини учун кечган баҳсда Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси Хитойга пеналтилар сериясида (асосий вақт 2:2, пен. 3:4) имкониятни бой бериб, мусобақани тўртинчи поғонада якунлаган эди.

Осиё ўйинлари. Финал

Жанубий Корея U-23Япония U-23 1:0

Гол: Жи-Сунг Эом (61).

Жанубий Корея U-23Япония U-23Осиё ўйинлариЖи-Сунг Эом
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аламли яримфинал: Ўзбекистон U-23 пенальтилар сериясида Японияга ютқазиб қўйди (8:9)Аламли яримфинал: Ўзбекистон U-23 пенальтилар сериясида Японияга ютқазиб қўйди (8:9)30 сентябр 18:29Осиё ўйинлари яримфинали: Ўзбекистон тезкор гол билан Японияни ютмоқда (видео)Осиё ўйинлари яримфинали: Ўзбекистон тезкор гол билан Японияни ютмоқда (видео)30 сентябр 15:55Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқдиОсиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди30 сентябр 15:58«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:289 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди9 та голли драма: Ўзбекистон қизлари Кореяга қарши ўйинда ярим финални бой берди25 сентябр 18:59Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди