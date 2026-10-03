Қитъада тенгсиз: Жанубий Корея кетма-кет тўртинчи бор Осиё ўйинлари чемпионига айланди
Японияда ўтаётган Осиё ўйинларининг футбол бўйича эркаклар ўртасидаги финал учрашуви чинакам принципиал тўқнашувга айланди. Олтин медаллар учун кечган марказий баҳсда Жанубий Корея U-23 миллий терма жамоаси турнир мезбони бўлмиш Японияга қарши майдонга тушди.
Шиддатли ва кескин курашларга бой кечган финалда кореялик ёш футболчилар 1:0 ҳисобида минимал, аммо ўта қимматли ғалабани қўлга киритиб, қитъа футболидаги мутлақ гегемонлигини яна бир бор исботлади.
Ҳал қилувчи зарба ва тарихий муваффақият
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлим ўрталарида киритилди:
61-дақиқада Жанубий Корея терма жамоаси ҳужумчиси Жи-Сунг Эом рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, японлар дарвозасини ишғол этди ва ҳисобни очди — 1:0.
Қолган вақт давомида Япония ёшлар термаси мувозанатни тиклаш учун қанчалик уринмасин, кореяликларнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўта олмади.
Япония устидан учинчи финал ғалабаси
Мазкур муваффақият Жанубий Корея футболи тарихида янги саҳифа очди:
Бу кореяликлар учун Осиё ўйинларидаги қаторасига тўртинчи чемпионлик бўлди.
Эътиборлиси, Жанубий Корея кетма-кет учинчи турнирнинг финалида айнан азалий рақиб — Япония устидан ғалаба қозониб, кубокни қўлга киритмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу мусобақанинг 3-ўрини учун кечган баҳсда Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси Хитойга пеналтилар сериясида (асосий вақт 2:2, пен. 3:4) имкониятни бой бериб, мусобақани тўртинчи поғонада якунлаган эди.
Осиё ўйинлари. Финал
Жанубий Корея U-23 — Япония U-23 1:0
Гол: Жи-Сунг Эом (61).
Изоҳлар 0
…