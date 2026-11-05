Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди

·3·Спорт
Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги расмий FIFA кунлари доирасида иккита нуфузли ва муросасиз халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Дунё футболи афсонаси, бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз 9–17 ноябрь кунлари Россия ҳамда Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши куч синашади.

Мазкур баҳслар «оқ бўрилар» учун жиддий синов ва таркиб салоҳиятини яна бир бор кўрикдан ўтказишда муҳим босқич бўлади.

Тошкентда марказий баҳс: Россия билан «Пахтакор»да қарама-қаршилик

Миллий терма жамоамиз ноябрдаги дастлабки синовни ўз мухлислари қаршисида ўтказади:

  • Рақиб ва макон: 12 ноябрь куни Ўзбекистон миллий жамоаси пойтахтдаги марказий «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасини қабул қилади;

  • Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади. Пойтахтлик ишқибозларни муросасиз ва шиддатли қарама-қаршилик кутмоқда.

Доҳа сафари: «Жассим бин Ҳамад»да Саудия Арабистонига қарши баҳс

Иккинчи халқаро учрашув нейтрал майдон сифатида Қатарда ташкил этилади:

  • Сафардаги синов: 17 ноябрь куни вакилларимиз Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги машҳур «Жассим бин Ҳамад» стадионида Осиёнинг етакчи грандларидан бири — Саудия Арабистони миллий жамоаси билан тўқнаш келади;

  • Ўйин вақти: Мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 20:30 да бошланади.

Фабио Каннаваро шогирдлари учун ушбу икки марказий баҳс келажакдаги катта турнирлар ва муҳим расмий учрашувлар олдидан тактик услубни силлиқлаш ва янги номларни синаб кўришда катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиФабио КаннавароПахтакор стадиониFIFA кунлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

32 йиллик нохуш серияга чек қўйиладими? Ўзбекистон эртага Жанубий Корея билан ўйнайди32 йиллик нохуш серияга чек қўйиладими? Ўзбекистон эртага Жанубий Корея билан ўйнайди5 октябр 12:02Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушадиФабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушади20 октябр 14:56“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди23 октябр 09:27Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалдиЎзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди23 октябр 12:44«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози