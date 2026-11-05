Жиддий синов: “Оқ бўрилар”нинг ноябр ойидаги рақиблари ва ўйин вақтлари маълум бўлди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги расмий FIFA кунлари доирасида иккита нуфузли ва муросасиз халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Дунё футболи афсонаси, бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз 9–17 ноябрь кунлари Россия ҳамда Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши куч синашади.
Мазкур баҳслар «оқ бўрилар» учун жиддий синов ва таркиб салоҳиятини яна бир бор кўрикдан ўтказишда муҳим босқич бўлади.
Тошкентда марказий баҳс: Россия билан «Пахтакор»да қарама-қаршилик
Миллий терма жамоамиз ноябрдаги дастлабки синовни ўз мухлислари қаршисида ўтказади:
Рақиб ва макон: 12 ноябрь куни Ўзбекистон миллий жамоаси пойтахтдаги марказий «Пахтакор» стадионида Россия терма жамоасини қабул қилади;
Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади. Пойтахтлик ишқибозларни муросасиз ва шиддатли қарама-қаршилик кутмоқда.
Доҳа сафари: «Жассим бин Ҳамад»да Саудия Арабистонига қарши баҳс
Иккинчи халқаро учрашув нейтрал майдон сифатида Қатарда ташкил этилади:
Сафардаги синов: 17 ноябрь куни вакилларимиз Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги машҳур «Жассим бин Ҳамад» стадионида Осиёнинг етакчи грандларидан бири — Саудия Арабистони миллий жамоаси билан тўқнаш келади;
Ўйин вақти: Мазкур беллашув Тошкент вақти билан соат 20:30 да бошланади.
Фабио Каннаваро шогирдлари учун ушбу икки марказий баҳс келажакдаги катта турнирлар ва муҳим расмий учрашувлар олдидан тактик услубни силлиқлаш ва янги номларни синаб кўришда катта аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…