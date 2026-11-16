Миллатлар лигаси: Англия Испанияни енгди, Белгия Италияни йирик ҳисобда мағлуб этди

1 дақиқа ўқиш22
Миллатлар лигаси: Англия Испанияни енгди, Белгия Италияни йирик ҳисобда мағлуб этди

Европада УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг 6-тур учрашувлари қизғин ва муросасиз курашларга бой тарзда якунланди. Европанинг топ-жамоалари иштирокидаги сўнгги тур баҳслари кўплаб голлар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди.

Испания — Англия: Инглизларнинг сафардаги матонатли ғалабаси

Турнинг марказий ўйинларидан бири Мадрид шаҳрида Испания ва Англия терма жамоалари ўртасида кечди. Шиддатли ва ҳужумларга бой кечган баҳсда меҳмонлар 3:2 ҳисобида зафар қучишди.

Ўйиннинг биринчи бўлими охирида Ҳарри Кейн пенальтидан ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида Эзри Конса ва Морган Уайт фарқни катталаштирди. Испанлар сафида Оярсабал (пенальтидан) ва Нико Уилямс жавоб голларини уришди. Шунингдек, меҳмонлар сафида Эллиот Андерсон қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этди.

Учрашувлар ва натижалар

Ҳисоб ва асосий воқеалар

Испания — Англия

2:3 (Оярсабал, Уилямс — Кейн, Конса, Уайт)

Белгия — Италия

4:1 (Де Кюйпер, Нгой, Доку, Морейра — Эспозито)

Франция — Туркия

2:1 (Топсу авт, Крупи — Бардакчи)

Хорватия — Чехия

2:1 (Перишич, Майер — Ҳлозек)

Белгиядан Италияга қарши шов-шувли ғалаба

Брюсселда кечган баҳсда эса майдон эгалари — Белгия терма жамоаси Италияни шафқатсизларча мағлуб этди. Учрашувнинг бошидаёқ меҳмонлардан Франческо Эспозито ҳисобни очган бўлса-да, бельгияликлар бунга тўртта гол билан жавоб беришди. Максим Де Кюйпер, Сирил Нгой, Жереми Доку ва Станислав Морейра ўз номларига гол ёздириб, жамоага 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тақдим этишди.

Франция ва Хорватиянинг муваффақияти

Ўз майдонида Туркияни қабул қилган Франция терма жамоаси ҳам уч очкони қўлга киритди. Топсунинг автоголи ва Бруно Крупининг аниқ зарбаси французларга ғалаба келтирди (турклар сафидан Абдулкарим Бардакчи охирги дақиқаларда битта гол урди). Шунингдек, Хорватия ўз уйида Чехияни Иван Перишич ва Ловро Майернинг голлари эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди.

Сизнингча, Миллатлар лигасининг жорий мавсумида қайси жамоа чемпионлик учун асосий фаворит ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари