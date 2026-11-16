Миллатлар лигаси: Англия Испанияни енгди, Белгия Италияни йирик ҳисобда мағлуб этди
Европада УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг 6-тур учрашувлари қизғин ва муросасиз курашларга бой тарзда якунланди. Европанинг топ-жамоалари иштирокидаги сўнгги тур баҳслари кўплаб голлар ва кутилмаган натижаларни тақдим этди.
Испания — Англия: Инглизларнинг сафардаги матонатли ғалабаси
Турнинг марказий ўйинларидан бири Мадрид шаҳрида Испания ва Англия терма жамоалари ўртасида кечди. Шиддатли ва ҳужумларга бой кечган баҳсда меҳмонлар 3:2 ҳисобида зафар қучишди.
Ўйиннинг биринчи бўлими охирида Ҳарри Кейн пенальтидан ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим бошида Эзри Конса ва Морган Уайт фарқни катталаштирди. Испанлар сафида Оярсабал (пенальтидан) ва Нико Уилямс жавоб голларини уришди. Шунингдек, меҳмонлар сафида Эллиот Андерсон қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этди.
Учрашувлар ва натижалар
Ҳисоб ва асосий воқеалар
Испания — Англия
2:3 (Оярсабал, Уилямс — Кейн, Конса, Уайт)
Белгия — Италия
4:1 (Де Кюйпер, Нгой, Доку, Морейра — Эспозито)
Франция — Туркия
2:1 (Топсу авт, Крупи — Бардакчи)
Хорватия — Чехия
2:1 (Перишич, Майер — Ҳлозек)
Белгиядан Италияга қарши шов-шувли ғалаба
Брюсселда кечган баҳсда эса майдон эгалари — Белгия терма жамоаси Италияни шафқатсизларча мағлуб этди. Учрашувнинг бошидаёқ меҳмонлардан Франческо Эспозито ҳисобни очган бўлса-да, бельгияликлар бунга тўртта гол билан жавоб беришди. Максим Де Кюйпер, Сирил Нгой, Жереми Доку ва Станислав Морейра ўз номларига гол ёздириб, жамоага 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тақдим этишди.
Франция ва Хорватиянинг муваффақияти
Ўз майдонида Туркияни қабул қилган Франция терма жамоаси ҳам уч очкони қўлга киритди. Топсунинг автоголи ва Бруно Крупининг аниқ зарбаси французларга ғалаба келтирди (турклар сафидан Абдулкарим Бардакчи охирги дақиқаларда битта гол урди). Шунингдек, Хорватия ўз уйида Чехияни Иван Перишич ва Ловро Майернинг голлари эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Сизнингча, Миллатлар лигасининг жорий мавсумида қайси жамоа чемпионлик учун асосий фаворит ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…