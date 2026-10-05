Токиода пеналтилар драмаси: Япония кубокни қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Токиода ўтказилган халқаро ўртоқлик турнирининг финалида Япония Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди.
- Мусобақанинг яримфиналларида ҳам, 3-ўрин учун баҳсда ҳам ғолиблар пеналтилар серияси орқали аниқланди.
- Финал учрашувида Япония ҳисобни Уеда 28-дақиқада очган бўлса, Янги Зеландиядан Олд 32-дақиқада жавоб қайтарди, аммо 71-дақиқада Доаннинг голи Японияга ғалаба келтирди.
Токиода FIFA кунлари доирасида ўтказилган халқаро ўртоқлик турнири кутилмаган сценарий билан якунланди. Мусобақанинг яримфиналларида ғолиблар пеналтилар серияси орқали аниқланган бўлса, 3-ўрин учун баҳсда ҳам асосий вақтда ғолиб чиқмади.
Финалда эса Япония Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Токиодаги турнир бош совринини қўлга киритди.
Япония финалда Янги Зеландиядан устун келди
4 жамоа иштирок этган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Япония ва Янги Зеландия майдонга тушди.
Учрашувнинг 28-дақиқасида Япония ҳисобни очди. Уэда жамоасини олдинга олиб чиқди.
Бироқ Янги Зеландия тез орада жавоб қайтарди. 32-дақиқада Олд гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.
Танаффусга жамоалар 1:1 ҳисобида чиқиб кетди.
Иккинчи бўлимда эса японлар яна бир бор олдинга чиқишди. 71-дақиқада Доан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Японияга 2:1 ҳисобидаги устунликни тақдим этди.
Қолган дақиқаларда Янги Зеландия ҳисобни тенглаштира олмади.
Шу тариқа Япония финалда ғалаба қозониб, турнир чемпионига айланди.
Яримфиналларда ҳам ғолиб пеналтиларда аниқланган
Токиодаги мусобақанинг ўзига хос жиҳати шундаки, финалга йўл олган жамоалар ҳам оддий вақтда ғолиб аниқлай олмаган.
Яримфиналнинг бирида Япония Эквадор билан баҳс олиб борган ва ғолиб пеналтилар серияси орқали аниқланган.
Иккинчи яримфиналда эса Янги Зеландия Панамага қарши майдонга тушган. Бу баҳс ҳам асосий вақтда ғолибни аниқламаган ва жамоалар тақдирини яна пеналтилар ҳал қилган.
Натижада Япония ва Янги Зеландия финалга йўл олган.
Эквадор ва Панама ҳам пеналтиларга борди
3-ўрин учун баҳсда Эквадор ва Панама ўзаро куч синашди.
Учрашувда биринчи бўлиб Панама ҳисобни очди. 38-дақиқада Вергара жамоасини олдинга олиб чиқди.
Эквадор эса иккинчи бўлимда жавоб голини урди. 58-дақиқада Ангуло ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Қолган вақтда бошқа гол урилмади ва учрашув ғолибни пеналтилар сериясида аниқлашга тўғри келди.
Бу ерда Панама футболчилари аниқроқ ҳаракат қилди — серияда 7:6 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг учинчи ўрин эгаси бўлди.
Токиодаги турнир натижалари
Кирин кубоги. Токио
Финал
Япония — Янги Зеландия — 2:1
Голлар: Уэда, 28; Доан, 71 — Олд, 32.
3-ўрин учун баҳс
Эквадор — Панама — 1:1
Голлар: Ангуло, 58 — Вергара, 38.
Пеналтилар серияси — 6:7.
Турнирнинг энг қизиқ рақами — пеналтилар
Токиодаги мусобақа футболдаги кичик деталлар қанчалик катта аҳамият касб этишини яна бир бор кўрсатди.
Яримфиналларнинг иккаласида ҳам ғолиб пеналтиларда аниқланди. 3-ўрин учун баҳсда ҳам жамоалар 90 дақиқа ичида бир-биридан устун кела олмади.
Фақат финалда Япония бу сценарийни такрорламади. Мезбонлар Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Токиодаги FIFA кунларида ўтказилган турнирнинг бош совринига эга чиқди.
Шу тариқа Япония учун мусобақа чемпионлик билан якунланган бўлса, Панама пеналтилардаги иккинчи ғалабаси орқали учинчи ўринни эгаллади.
Изоҳлар 0
…