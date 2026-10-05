Токиода пеналтилар драмаси: Япония кубокни қўлга киритди

·66·Спорт
Токиода пеналтилар драмаси: Япония кубокни қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Токиода ўтказилган халқаро ўртоқлик турнирининг финалида Япония Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди.
  • Мусобақанинг яримфиналларида ҳам, 3-ўрин учун баҳсда ҳам ғолиблар пеналтилар серияси орқали аниқланди.
  • Финал учрашувида Япония ҳисобни Уеда 28-дақиқада очган бўлса, Янги Зеландиядан Олд 32-дақиқада жавоб қайтарди, аммо 71-дақиқада Доаннинг голи Японияга ғалаба келтирди.

Токиода FIFA кунлари доирасида ўтказилган халқаро ўртоқлик турнири кутилмаган сценарий билан якунланди. Мусобақанинг яримфиналларида ғолиблар пеналтилар серияси орқали аниқланган бўлса, 3-ўрин учун баҳсда ҳам асосий вақтда ғолиб чиқмади.

Финалда эса Япония Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Токиодаги турнир бош совринини қўлга киритди.

Япония финалда Янги Зеландиядан устун келди

4 жамоа иштирок этган турнирнинг ҳал қилувчи баҳсида Япония ва Янги Зеландия майдонга тушди.

Учрашувнинг 28-дақиқасида Япония ҳисобни очди. Уэда жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бироқ Янги Зеландия тез орада жавоб қайтарди. 32-дақиқада Олд гол уриб, ҳисобни тенглаштирди.

Танаффусга жамоалар 1:1 ҳисобида чиқиб кетди.

Иккинчи бўлимда эса японлар яна бир бор олдинга чиқишди. 71-дақиқада Доан рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Японияга 2:1 ҳисобидаги устунликни тақдим этди.

Қолган дақиқаларда Янги Зеландия ҳисобни тенглаштира олмади.

Шу тариқа Япония финалда ғалаба қозониб, турнир чемпионига айланди.

Яримфиналларда ҳам ғолиб пеналтиларда аниқланган

Токиодаги мусобақанинг ўзига хос жиҳати шундаки, финалга йўл олган жамоалар ҳам оддий вақтда ғолиб аниқлай олмаган.

Яримфиналнинг бирида Япония Эквадор билан баҳс олиб борган ва ғолиб пеналтилар серияси орқали аниқланган.

Иккинчи яримфиналда эса Янги Зеландия Панамага қарши майдонга тушган. Бу баҳс ҳам асосий вақтда ғолибни аниқламаган ва жамоалар тақдирини яна пеналтилар ҳал қилган.

Натижада Япония ва Янги Зеландия финалга йўл олган.

Эквадор ва Панама ҳам пеналтиларга борди

3-ўрин учун баҳсда Эквадор ва Панама ўзаро куч синашди.

Учрашувда биринчи бўлиб Панама ҳисобни очди. 38-дақиқада Вергара жамоасини олдинга олиб чиқди.

Эквадор эса иккинчи бўлимда жавоб голини урди. 58-дақиқада Ангуло ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.

Қолган вақтда бошқа гол урилмади ва учрашув ғолибни пеналтилар сериясида аниқлашга тўғри келди.

Бу ерда Панама футболчилари аниқроқ ҳаракат қилди — серияда 7:6 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг учинчи ўрин эгаси бўлди.

Токиодаги турнир натижалари

Кирин кубоги. Токио

Финал

Япония — Янги Зеландия — 2:1

Голлар: Уэда, 28; Доан, 71 — Олд, 32.

3-ўрин учун баҳс

Эквадор — Панама — 1:1

Голлар: Ангуло, 58 — Вергара, 38.

Пеналтилар серияси — 6:7.

Турнирнинг энг қизиқ рақами — пеналтилар

Токиодаги мусобақа футболдаги кичик деталлар қанчалик катта аҳамият касб этишини яна бир бор кўрсатди.

Яримфиналларнинг иккаласида ҳам ғолиб пеналтиларда аниқланди. 3-ўрин учун баҳсда ҳам жамоалар 90 дақиқа ичида бир-биридан устун кела олмади.

Фақат финалда Япония бу сценарийни такрорламади. Мезбонлар Янги Зеландияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Токиодаги FIFA кунларида ўтказилган турнирнинг бош совринига эга чиқди.

Шу тариқа Япония учун мусобақа чемпионлик билан якунланган бўлса, Панама пеналтилардаги иккинчи ғалабаси орқали учинчи ўринни эгаллади.

Токио FIFA кунлариЯпонияЯнги ЗеландияПанама
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиStarlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширди19 сентябр 12:22Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)11 август 11:13ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айландиЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айланди28 июн 05:31Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқдиЖуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди28 июн 03:55Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»27 июн 20:30Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...25 июн 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?