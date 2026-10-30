Дунё теннисида янги шоҳ: Александр Зверев илк бор ATP рейтингида 1-ўринга кўтарилди

·61·Спорт
Дунё теннисида янги шоҳ: Александр Зверев илк бор ATP рейтингида 1-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германиялик 29 ёшли теннисчи Александр Зверев Вена шаҳрида ўтказилган ATP-500 турниридаги ғалабаси эвазига фаолиятида илк бор дунёнинг биринчи ракеткаси мақомига кўтарилди.
  • Аввалги пешқадам Янник Синнер тиззасидаги жароҳати сабабли мавсумни муддатидан олдин якунлагани учун ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлди.
  • Зверев жорий йилда «Ролан Гаррос» ва УС Опен турнирларида ғолиб чиқиб, барқарор ўйинлари билан рейтинг чўққисига чиқишга муваффақ бўлди.

Жаҳон тенниси элитасида кучлар нисбати ўзгарди. Германиялик 29 ёшли теннисчи Александр Зверев ўз фаолиятида илк бор Профессионал теннисчилар ассоциацияси (ATP) рейтингида дунёнинг биринчи ракеткаси мақомига кўтарилди.

Бунгача дунё рейтингида иккинчи ўринни эгаллаб келаётган Зверев Вена шаҳрида (Австрия) бўлиб ўтаётган нуфузли ATP-500 турнирининг иккинчи даврасидаги ғалабаси эвазига етарли очколарни жамғарди. 2 ноябрь куни ATP ҳафталик расмий рейтингини янгилагач, у расман жаҳоннинг 1-рақамли теннисчиси сифатида қайд этилади.

Венадаги ғалаба ва чорак финал йўлланмаси

Австрия пойтахти кортида кечган ҳал қилувчи баҳсда германиялик спортчи юқори маҳорат намойиш этди:

  • Рақиб ва ҳисоб: Чорак финал йўлланмаси учун кечган баҳсда Зверев жаҳон рейтингининг 50-поғонасида бораётган нидерландиялик Таллон Грикспурга қарши кортга чиқиб, икки сетда — 6:4, 7:5 ҳисобида ишончли ғалабага эришди;

  • Рейтинг очколари: Ушбу зафар германиялик теннисчига ATP тахтига чиқиш учун етишмаётган сўнгги очколарни тақдим этди ва уни пешқадамлик сари олиб чиқди.

Янник Синнернинг мажбурий танаффуси

Шу пайтга қадар жаҳон рейтингини бошқариб келаётган италиялик Янник Синнер ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлди:

  • Жароҳат омили: Италиялик етакчи тиззасидаги жиддий муаммолар ва оғриқлар сабабли 2026 йилги теннис мавсумини муддатидан олдин якунлаганини эълон қилган эди;

  • Очколарни ҳимоя қилолмаслик: Синнернинг кортга чиқа олмаслиги ва турнирларда қатнашмаслиги ортидан унга тегишли бўлган етакчилик ўрни мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатган Зверевга ўтди.

Фаолиятдаги энг ёрқин мавсум: «Ролан Гаррос» ва US Open триумфи

2026 йил Александр Зверев учун ҳақиқий бурилиш ва зафарлар йилига айланди:

  • Франциядаги илк шлем: Германиялик спортчи ўз карьерасида биринчи марта «Катта дубулға» туркумига кирувчи турнирда ғолиб чиқиб, тупроқ кортларда кечган «Ролан Гаррос» (Roland Garros) чемпионига айланди;

  • Нью-Йоркдаги иккинчи ғалаба: Орадан атиги уч ой ўтиб, у US Open финалида ҳам беқиёс матонат кўрсатиб, фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» совринини қўлга киритди;

  • Мутлақ чўққи: Йил давомидаги кетма-кет икки йирик чемпионлик ва барқарор ўйинлар уни қонуний равишда жаҳон теннис чўққисига — биринчи рақамли мақомга олиб чиқди.

Александр Зверевнинг ушбу тарихий ютуғи Германия тенниси учун ҳам улкан воқелик бўлиб, у Борис Беккер давридан буён дунё рейтингида пешқадамликни қўлга киритган саноқли немис чавандозлари қаторидан муносиб жой олди.

Александр ЗверевATP рейтингиЯнник СиннерКатта дубулға
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!14 сентябр 09:22Реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айландиРеклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айланди28 октябр 20:30«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди4 июн 01:30Александр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айландиАлександр Зверев фаолиятида илк бор «Ролан Гаррос» чемпионига айланди8 июн 08:31Уимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолдиУимблдон–2026: Янник Синнер чемпионлик тахтини сақлаб қолди13 июл 11:16Александер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалабаАлександер Зверев ўз қўрқувларини енгди: Роланд Гарросда тарихий ғалаба7 июн 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди