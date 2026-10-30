Дунё теннисида янги шоҳ: Александр Зверев илк бор ATP рейтингида 1-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германиялик 29 ёшли теннисчи Александр Зверев Вена шаҳрида ўтказилган ATP-500 турниридаги ғалабаси эвазига фаолиятида илк бор дунёнинг биринчи ракеткаси мақомига кўтарилди.
- Аввалги пешқадам Янник Синнер тиззасидаги жароҳати сабабли мавсумни муддатидан олдин якунлагани учун ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлди.
- Зверев жорий йилда «Ролан Гаррос» ва УС Опен турнирларида ғолиб чиқиб, барқарор ўйинлари билан рейтинг чўққисига чиқишга муваффақ бўлди.
Жаҳон тенниси элитасида кучлар нисбати ўзгарди. Германиялик 29 ёшли теннисчи Александр Зверев ўз фаолиятида илк бор Профессионал теннисчилар ассоциацияси (ATP) рейтингида дунёнинг биринчи ракеткаси мақомига кўтарилди.
Бунгача дунё рейтингида иккинчи ўринни эгаллаб келаётган Зверев Вена шаҳрида (Австрия) бўлиб ўтаётган нуфузли ATP-500 турнирининг иккинчи даврасидаги ғалабаси эвазига етарли очколарни жамғарди. 2 ноябрь куни ATP ҳафталик расмий рейтингини янгилагач, у расман жаҳоннинг 1-рақамли теннисчиси сифатида қайд этилади.
Венадаги ғалаба ва чорак финал йўлланмаси
Австрия пойтахти кортида кечган ҳал қилувчи баҳсда германиялик спортчи юқори маҳорат намойиш этди:
Рақиб ва ҳисоб: Чорак финал йўлланмаси учун кечган баҳсда Зверев жаҳон рейтингининг 50-поғонасида бораётган нидерландиялик Таллон Грикспурга қарши кортга чиқиб, икки сетда — 6:4, 7:5 ҳисобида ишончли ғалабага эришди;
Рейтинг очколари: Ушбу зафар германиялик теннисчига ATP тахтига чиқиш учун етишмаётган сўнгги очколарни тақдим этди ва уни пешқадамлик сари олиб чиқди.
Янник Синнернинг мажбурий танаффуси
Шу пайтга қадар жаҳон рейтингини бошқариб келаётган италиялик Янник Синнер ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлди:
Жароҳат омили: Италиялик етакчи тиззасидаги жиддий муаммолар ва оғриқлар сабабли 2026 йилги теннис мавсумини муддатидан олдин якунлаганини эълон қилган эди;
Очколарни ҳимоя қилолмаслик: Синнернинг кортга чиқа олмаслиги ва турнирларда қатнашмаслиги ортидан унга тегишли бўлган етакчилик ўрни мавсум давомида барқарор ўйин кўрсатган Зверевга ўтди.
Фаолиятдаги энг ёрқин мавсум: «Ролан Гаррос» ва US Open триумфи
2026 йил Александр Зверев учун ҳақиқий бурилиш ва зафарлар йилига айланди:
Франциядаги илк шлем: Германиялик спортчи ўз карьерасида биринчи марта «Катта дубулға» туркумига кирувчи турнирда ғолиб чиқиб, тупроқ кортларда кечган «Ролан Гаррос» (Roland Garros) чемпионига айланди;
Нью-Йоркдаги иккинчи ғалаба: Орадан атиги уч ой ўтиб, у US Open финалида ҳам беқиёс матонат кўрсатиб, фаолиятидаги иккинчи «Катта дубулға» совринини қўлга киритди;
Мутлақ чўққи: Йил давомидаги кетма-кет икки йирик чемпионлик ва барқарор ўйинлар уни қонуний равишда жаҳон теннис чўққисига — биринчи рақамли мақомга олиб чиқди.
Александр Зверевнинг ушбу тарихий ютуғи Германия тенниси учун ҳам улкан воқелик бўлиб, у Борис Беккер давридан буён дунё рейтингида пешқадамликни қўлга киритган саноқли немис чавандозлари қаторидан муносиб жой олди.
Изоҳлар 0
…