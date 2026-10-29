Тарихда мисли кўрилмаган фаоллик: Новак Жокович кетма-кет 21-мавсумда рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Novaк Жокович Швейсариянинг Базел шаҳрида ўтаётган ATP-500 турнирида франсиялик Уго Умберни мағлуб этиб, ўз фаолиятида кетма-кет 21-мавсумда камида 20 та ғалабага эришган тарихий натижани қайд этди.
- Уч сет давом этган кескин баҳсда сербиялик теннисчи 4:6, 6:3, 6:4 ҳисобида иродали ғалабани тантана қилди.
- Турнирнинг навбатдаги босқичида Жокович германиялик Ян-Леннард Штруффга қарши кортга чиқади.
Сайёрамизнинг 12-рақамли ракеткаси, жаҳон тенниси афсонаси Новак Жокович спорт тарихида камдан-кам учрайдиган феноменал барқарорликни намойиш этишда давом этмоқда. 28 октябрь куни Швейцариянинг Базель шаҳрида старт олган нуфузли ATP-500 турнирининг илк даврасида сербиялик юлдуз франциялик Уго Умберга қарши оғир ва кескин учрашув ўтказиб, иродали ғалабани қўлга киритди.
Ушбу муваффақият туфайли Жокович фаолиятида кетма-кет 21-мавсумда камида 20 та ғалаба қайд этишдек ҳайратланарли тарихий рекордни расмийлаштирди.
Базелдаги камбэк: Умберга қарши уч сетлик драма
Дунё рейтингида 38-ўринни эгаллаб турган франциялик Уго Умбер тажрибали рақибига қарши баҳсни жуда фаол бошлади:
Биринчи сетдаги бой бериш: Дастлабки партияда Умбер ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, 6:4 ҳисобида устунликни қўлга киритди;
Жоковичнинг мувозанатни тиклаши: Иккинчи сетдан бошлаб сербиялик чемпион ўйин темпини оширди, хатолар сонини кескин камайтирди ва партияни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди;
Ҳал қилувчи ғалаба: Учинчи ҳал қилувчи сетда Новак совуққонлик ва катта тажриба эвазига 6:4 ҳисобида зафар қучиб, учрашувдаги якуний ғалабани нақд қилди (4:6, 6:3, 6:4);
Ажойиб форма: Жокович ўзи иштирок этган сўнгги 7 та расмий учрашувнинг 6 тасида рақибларидан устун келишга муваффақ бўлди.
Кейинги рақиб ва турнир тафсилотлари
Сербиялик теннисчининг ушбу мавсумдаги юриши ва Базелдаги режалари қуйидагича кўриниш олган:
Мавсумдаги аввалги натижалар: Новак Жокович бундан сал аввал Пекинда ўтказилган ATP-500 турнирида чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган, бироқ ундан кейинги Шанхай «Мастерс» мусобақасини кутилмаганда илк даврадаёқ тарк этган эди;
Иккинчи даврадаги рақиб: Базелдаги навбатдаги босқичда Жокович Германиянинг тажрибали вакили Ян-Леннард Штруффга қарши кортга чиқади;
Мусобақа ҳақида қисқача: 26 октябрда бошланган Базель турнири 1 ноябрга қадар давом этади. Мазкур мусобақанинг амалдаги чемпиони бразилиялик ёш юлдуз Жоау Фонсека ҳисобланади.
Новак Жоковичнинг 21 йил давомида ҳар йили энг юқори элита даражасида камида 20 та ғалабага эришиб келаётгани унинг нафақат жисмоний, балки ақл бовар қилмас руҳий кучга эга эканининг ёрқин далилидир.
Изоҳлар 0
…