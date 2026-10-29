Тарихда мисли кўрилмаган фаоллик: Новак Жокович кетма-кет 21-мавсумда рекорд ўрнатди

·6·Спорт
Тарихда мисли кўрилмаган фаоллик: Новак Жокович кетма-кет 21-мавсумда рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Novaк Жокович Швейсариянинг Базел шаҳрида ўтаётган ATP-500 турнирида франсиялик Уго Умберни мағлуб этиб, ўз фаолиятида кетма-кет 21-мавсумда камида 20 та ғалабага эришган тарихий натижани қайд этди.
  • Уч сет давом этган кескин баҳсда сербиялик теннисчи 4:6, 6:3, 6:4 ҳисобида иродали ғалабани тантана қилди.
  • Турнирнинг навбатдаги босқичида Жокович германиялик Ян-Леннард Штруффга қарши кортга чиқади.

Сайёрамизнинг 12-рақамли ракеткаси, жаҳон тенниси афсонаси Новак Жокович спорт тарихида камдан-кам учрайдиган феноменал барқарорликни намойиш этишда давом этмоқда. 28 октябрь куни Швейцариянинг Базель шаҳрида старт олган нуфузли ATP-500 турнирининг илк даврасида сербиялик юлдуз франциялик Уго Умберга қарши оғир ва кескин учрашув ўтказиб, иродали ғалабани қўлга киритди.

Ушбу муваффақият туфайли Жокович фаолиятида кетма-кет 21-мавсумда камида 20 та ғалаба қайд этишдек ҳайратланарли тарихий рекордни расмийлаштирди.

Базелдаги камбэк: Умберга қарши уч сетлик драма

Дунё рейтингида 38-ўринни эгаллаб турган франциялик Уго Умбер тажрибали рақибига қарши баҳсни жуда фаол бошлади:

  • Биринчи сетдаги бой бериш: Дастлабки партияда Умбер ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, 6:4 ҳисобида устунликни қўлга киритди;

  • Жоковичнинг мувозанатни тиклаши: Иккинчи сетдан бошлаб сербиялик чемпион ўйин темпини оширди, хатолар сонини кескин камайтирди ва партияни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди;

  • Ҳал қилувчи ғалаба: Учинчи ҳал қилувчи сетда Новак совуққонлик ва катта тажриба эвазига 6:4 ҳисобида зафар қучиб, учрашувдаги якуний ғалабани нақд қилди (4:6, 6:3, 6:4);

  • Ажойиб форма: Жокович ўзи иштирок этган сўнгги 7 та расмий учрашувнинг 6 тасида рақибларидан устун келишга муваффақ бўлди.

Кейинги рақиб ва турнир тафсилотлари

Сербиялик теннисчининг ушбу мавсумдаги юриши ва Базелдаги режалари қуйидагича кўриниш олган:

  • Мавсумдаги аввалги натижалар: Новак Жокович бундан сал аввал Пекинда ўтказилган ATP-500 турнирида чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган, бироқ ундан кейинги Шанхай «Мастерс» мусобақасини кутилмаганда илк даврадаёқ тарк этган эди;

  • Иккинчи даврадаги рақиб: Базелдаги навбатдаги босқичда Жокович Германиянинг тажрибали вакили Ян-Леннард Штруффга қарши кортга чиқади;

  • Мусобақа ҳақида қисқача: 26 октябрда бошланган Базель турнири 1 ноябрга қадар давом этади. Мазкур мусобақанинг амалдаги чемпиони бразилиялик ёш юлдуз Жоау Фонсека ҳисобланади.

Новак Жоковичнинг 21 йил давомида ҳар йили энг юқори элита даражасида камида 20 та ғалабага эришиб келаётгани унинг нафақат жисмоний, балки ақл бовар қилмас руҳий кучга эга эканининг ёрқин далилидир.

Новак ЖоковичATP-500Базель турнириУго Умбер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилиндиЖокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилинди5 октябр 22:51Жокович «Ролан Гаррос»-2026да икки сет устунлигидан кейин мағлуб бўлдиЖокович «Ролан Гаррос»-2026да икки сет устунлигидан кейин мағлуб бўлди30 май 08:14“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозондиБугун 08:15Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиБугун 08:09“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалариБугун 08:05Голлар ёмғири: “Бавария” ва “Байер” рақиблари дарвозасига жами 11 та гол урдиГоллар ёмғири: “Бавария” ва “Байер” рақиблари дарвозасига жами 11 та гол урдиБугун 08:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди