Андрей Аршавин Лионель Мессини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди

·2·Спорт
Андрей Аршавин Лионель Мессини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди

Лондон шаҳрида ўтказиладиган нуфузли «Олтин тўп» мукофоти топшириш маросими яқинлашгани сари футбол жамоатчилиги ўртасидаги муҳокамалар қизиб бормоқда. Арсенал жамоасининг собиқ ҳужумкор ярим ҳимоячиси Андрей Аршавин Лионель Месси 2026 йилги совринни қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Унинг фикрича, бу аргентиналик юлдузнинг профессионал фаолиятидаги энг юқори чўққи учун ўзига хос муносиб якун бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sports.ru нашрига берган интервюсида Россия терма жамоасининг собиқ сардори бу йилги мукофот учун курашда яққол фаворит йўқлигини қайд этди. Аршавин мавсум давомида рақобат мувозанати сақланиб қолганига қарамай, Лионель Мессининг халқаро ва клуб миқёсидаги барқарор ўйини уни бошқалардан устун қўйишини билдирди.

Маълумотларга кўра, 39 ёшли ҳужумчи ўз фаолиятидаги рекорд кўрсаткич — 17-мартаба «Олтин тўп» номзодлари рўйхатига киритилди. Месси Аргентина терма жамоасини жаҳон чемпионати финалига олиб чиқишда асосий рол ўйнаб, турнир давомида 8 та гол киритишга муваффақ бўлди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига имконият бой берилган бўлса-да, ҳужумчининг ҳаракатлари мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.

Клуб даражасида ҳам футболчи ўзини кўрсата олди. Интер Миами сафида тўп сураётган тажрибали сардор жамоасининг тарихида илк бор Мажор Леагуе Соксер чемпионлигини ва Кампеонес Куп бош совринини қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди. Жорий мавсумда у 21 та гол уриб, 11 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Тарихий маросим ва кучли рақобат

Goal.com хабар беришича, ушбу нуфузли мукофотни топшириш маросими 26-октабр, душанба куни Лондондаги Лондон Палладиум Театре саҳнасида бўлиб ўтади. Тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париж шаҳридан ташқарида, аниқроғи мукофотнинг 70 йиллиги шарафига Буюк Британия пойтахтида ташкил этилмоқда.

Бироқ Лионель Месси бу сафарги соврин учун курашда осонликча ғалаба қозонмайди. 30 кишилик даъвогарлар рўйхатидан жаҳон футболининг янги авлод вакиллари ҳам жой олган. Хусусан, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд ва Жуд Беллингем каби юлдузлар ҳам «Олтин тўп» учун асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.

Андрей Аршавиннинг фикрича, агар ҳакамлар ва экспертлар мавсумдаги умумий таъсирни баҳолайдиган бўлса, Лионель Мессининг эришган натижалари унга ушбу мукофотни яна бир бор тақдим этиш учун етарли асос бўла олади.

Лионель МессиАндрей АршавинОлтин тўпИнтер МиамиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаКеча 09:31Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтдиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди3 октябр 11:16Андерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчиАндерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчиКеча 14:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиАлан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўллади15 сентябр 13:11Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиЛионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди13 сентябр 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?