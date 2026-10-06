Андрей Аршавин Лионель Мессини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди
Лондон шаҳрида ўтказиладиган нуфузли «Олтин тўп» мукофоти топшириш маросими яқинлашгани сари футбол жамоатчилиги ўртасидаги муҳокамалар қизиб бормоқда. Арсенал жамоасининг собиқ ҳужумкор ярим ҳимоячиси Андрей Аршавин Лионель Месси 2026 йилги совринни қўлга киритишга ҳақли эканини таъкидлади. Унинг фикрича, бу аргентиналик юлдузнинг профессионал фаолиятидаги энг юқори чўққи учун ўзига хос муносиб якун бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sports.ru нашрига берган интервюсида Россия терма жамоасининг собиқ сардори бу йилги мукофот учун курашда яққол фаворит йўқлигини қайд этди. Аршавин мавсум давомида рақобат мувозанати сақланиб қолганига қарамай, Лионель Мессининг халқаро ва клуб миқёсидаги барқарор ўйини уни бошқалардан устун қўйишини билдирди.
Маълумотларга кўра, 39 ёшли ҳужумчи ўз фаолиятидаги рекорд кўрсаткич — 17-мартаба «Олтин тўп» номзодлари рўйхатига киритилди. Месси Аргентина терма жамоасини жаҳон чемпионати финалига олиб чиқишда асосий рол ўйнаб, турнир давомида 8 та гол киритишга муваффақ бўлди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига имконият бой берилган бўлса-да, ҳужумчининг ҳаракатлари мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.
Клуб даражасида ҳам футболчи ўзини кўрсата олди. Интер Миами сафида тўп сураётган тажрибали сардор жамоасининг тарихида илк бор Мажор Леагуе Соксер чемпионлигини ва Кампеонес Куп бош совринини қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди. Жорий мавсумда у 21 та гол уриб, 11 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Тарихий маросим ва кучли рақобатGoal.com хабар беришича, ушбу нуфузли мукофотни топшириш маросими 26-октабр, душанба куни Лондондаги Лондон Палладиум Театре саҳнасида бўлиб ўтади. Тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париж шаҳридан ташқарида, аниқроғи мукофотнинг 70 йиллиги шарафига Буюк Британия пойтахтида ташкил этилмоқда.
Бироқ Лионель Месси бу сафарги соврин учун курашда осонликча ғалаба қозонмайди. 30 кишилик даъвогарлар рўйхатидан жаҳон футболининг янги авлод вакиллари ҳам жой олган. Хусусан, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд ва Жуд Беллингем каби юлдузлар ҳам «Олтин тўп» учун асосий даъвогарлар қаторида тилга олинмоқда.
Андрей Аршавиннинг фикрича, агар ҳакамлар ва экспертлар мавсумдаги умумий таъсирни баҳолайдиган бўлса, Лионель Мессининг эришган натижалари унга ушбу мукофотни яна бир бор тақдим этиш учун етарли асос бўла олади.
Изоҳлар 0
…