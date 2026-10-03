Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди

·27·Спорт
Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини учун ўз ватанига қайтди.
  • Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган 39 ёшли футболчи сешанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида сўнгги марта майдонга тушади.
  • Ушбу ўйин учун Аргентина футбол ассоциацияси махсус либос ишлаб чиқди ва чипталар тўлиқ сотилиб бўлди.

Аргентина миллий жамоаси сардори ва Интер Миами ҳужумчиси Лионель Месси терма жамоадаги ҳиссиётларга бой хайрлашув ўйинига ҳоягарлик кўриш учун ўз ватани — Рожадога етиб келди. Goal.com хабар қилишича, 39 ёшли афсонавий футболчи жума куни тонгда оиласи ҳамроҳлигида хусусий самолётда Ислас Малвинас халқаро аэропортига қўнди ва бу жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин халқаро фаолиятлардан бирининг сўнгги саҳифаларини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ватанга режалаштирилганидан эртароқ қайтган саккиз карра Олтин тўп соҳиби Фунесдаги шахсий қароргоҳида бироз дам олгач, Лионель Скалони бошчилигидаги терма жамоанинг Эсейса машғулотлар базасига йўл олди. Жамоа сардори ўзининг сўнгги ўйини олдидан жамоадошлари билан биргаликда атиги битта машғулот ўтказиши режалаштирилган.

Хайрлашув ўзига хос тарзда ташкил этилади

Бош мураббий Лионель Скалони олдинги матбуот анжуманида футболчининг келиш жадвалига ойдинлик киритиб, агар хоҳласа, Лео эртароқ ҳам қўшилиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ушбу тарихий воқеани муносиб хотирлаш мақсадида махсус эксклюзив либос ишлаб чиқди. Ушбу махсус тўпламда Май қуёши ва лафзий рамзлар билан безатилган вертикал нақшлар ҳамда афсонавий 10-рақамли футболка акс этган.

Сешанба куни бўладиган Бенин терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви Буенос-Айресдаги тўлиб-тошган стадионда ўтказилади. Ушбу сотиб тугатилган чиптали ўйин маҳаллий вақт билан соат 20:00 да, одатдагидан бир соат олдин бошланади. Бу ўйин олдидан махсус ҳурмат бажо келтириш ва хайрлашув маросимларини ўтказиш учун қулайлик яратиш мақсадида амалга оширилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, футболчи бир ой олдин ўзининг расмий Instagram саҳифаси орқали терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Ушбу қарор ёзги йирик турнирда ўзининг энг юқори индивидуал гол кўрсаткичига эришганидан сўнг қабул қилинган эди. Буенос-Айресдаги тантанали кечадан сўнг, тажрибали ҳужумчи Шимолий Америкадаги мавсумнинг қолган қисмини ўтказиш учун Маямига қайтиб боради.

Лионель МессиАргентинаФутболИнтер МиамиТерма жамоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилди3 сентябр 11:35Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқди12 август 10:39Лаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес Лионель Мессининг миллий жамоадаги хайрлашув ўйини ҳақида гапирди1 октябр 11:32Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиЛионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой берди13 сентябр 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди