Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйини учун ўз ватанига қайтди.
- Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган 39 ёшли футболчи сешанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида сўнгги марта майдонга тушади.
- Ушбу ўйин учун Аргентина футбол ассоциацияси махсус либос ишлаб чиқди ва чипталар тўлиқ сотилиб бўлди.
Аргентина миллий жамоаси сардори ва Интер Миами ҳужумчиси Лионель Месси терма жамоадаги ҳиссиётларга бой хайрлашув ўйинига ҳоягарлик кўриш учун ўз ватани — Рожадога етиб келди. Goal.com хабар қилишича, 39 ёшли афсонавий футболчи жума куни тонгда оиласи ҳамроҳлигида хусусий самолётда Ислас Малвинас халқаро аэропортига қўнди ва бу жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин халқаро фаолиятлардан бирининг сўнгги саҳифаларини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ватанга режалаштирилганидан эртароқ қайтган саккиз карра Олтин тўп соҳиби Фунесдаги шахсий қароргоҳида бироз дам олгач, Лионель Скалони бошчилигидаги терма жамоанинг Эсейса машғулотлар базасига йўл олди. Жамоа сардори ўзининг сўнгги ўйини олдидан жамоадошлари билан биргаликда атиги битта машғулот ўтказиши режалаштирилган.
Хайрлашув ўзига хос тарзда ташкил этиладиБош мураббий Лионель Скалони олдинги матбуот анжуманида футболчининг келиш жадвалига ойдинлик киритиб, агар хоҳласа, Лео эртароқ ҳам қўшилиши мумкинлигини таъкидлаган эди. Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) ушбу тарихий воқеани муносиб хотирлаш мақсадида махсус эксклюзив либос ишлаб чиқди. Ушбу махсус тўпламда Май қуёши ва лафзий рамзлар билан безатилган вертикал нақшлар ҳамда афсонавий 10-рақамли футболка акс этган.
Сешанба куни бўладиган Бенин терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви Буенос-Айресдаги тўлиб-тошган стадионда ўтказилади. Ушбу сотиб тугатилган чиптали ўйин маҳаллий вақт билан соат 20:00 да, одатдагидан бир соат олдин бошланади. Бу ўйин олдидан махсус ҳурмат бажо келтириш ва хайрлашув маросимларини ўтказиш учун қулайлик яратиш мақсадида амалга оширилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, футболчи бир ой олдин ўзининг расмий Instagram саҳифаси орқали терма жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Ушбу қарор ёзги йирик турнирда ўзининг энг юқори индивидуал гол кўрсаткичига эришганидан сўнг қабул қилинган эди. Буенос-Айресдаги тантанали кечадан сўнг, тажрибали ҳужумчи Шимолий Америкадаги мавсумнинг қолган қисмини ўтказиш учун Маямига қайтиб боради.
Изоҳлар 0
…