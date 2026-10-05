Андерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андерсоннинг фикрича, Ламине Ямал ҳозирги кунда жаҳон футболидаги энг ноёб ёш истеъдод бўлиб, майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам ўзининг кучли шахсияти билан ажралиб туради.
- Унинг айтишича, Ямал ўзига юклатилган масъулиятни ўзига олади ва айтганини бажаради, шунинг учун у 2026-йилги Олтин тўп соврини учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.
Барселона клуби ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламан Ямал ҳозирги кунда жаҳон футболидаги энг ёрқин иқтидор сифатида эътироф этилмоқда. Goal.com хабар қилишича, собиқ Голден Бой совриндори Андерсон ёш вингернинг ўйинига юқори баҳо бериб, сайёрамизда унга тенг келадиган бошқа бирор ёш футболчи йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда атиги 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламине Ямал ўз фаолиятида улкан ютуқларга эришиб улгурди. У Барселона сафида ҳам, Испания терма жамоасида ҳам етакчи ўйинчига айланган бўлиб, мавжуд деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритди. Унинг сўнгги ютуқлари орасида жаҳон чемпионати ғолиблиги ҳам бор.
Келажакдаги Олтин тўп учун курашМазкур улкан ютуқлар фонида Ямал 2026 йилги Олтин тўп соврини учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда. Ўтган йили бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида иқтидорли футболчи иккинчи ўринни эгаллаган эди. Ўшанда Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Усмон Дембеле бош совринни қўлга киритганди.
Бироқ рақобат бу йил ҳам жуда кескин кечиши кутилмоқда. Даъвогарлар сафида Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Фабиан Руис, Бавария ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ҳамда Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ҳам бор. Гарри Кейн ўтган мавсумда клуб ва терма жамоа сафида жами 73 та гол уриб, кўпчиликнинг эътирофини қозонган.
Собиқ юлдуз Андерсоннинг фикрлариМанчестер Юнайтед ва Бразилия терма жамоасининг собиқ футболчиси Андерсон Виз Слотс билан ҳамкорликдаги суҳбатда Ламине Ямалнинг ўзига хос хусусиятларини алоҳида эътироф этди. 2008 йилги Голден Бой совриндори ёш испаниялик футболчининг характерига юқори баҳо берди.
Андерсоннинг таъкидлашича, Ямал майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўзининг кучли шахсияти билан ажралиб туради. Унинг жисмоний ҳолати кучайиб, тезлиги ошгани ҳам ўйинига ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Собиқ футболчи Ламиненинг ўз сўзида туришини ва масъулиятни олишдан қўрқмаслигини олқишлади. У шундай деди: У гапиради, кейин эса буни бажаради. Мени бундай характердаги футболчилар ёқтиради. Францияни ютаман дейди ва ютади, жаҳон чемпионатини ютаман дейди ва ютади, Реал Мадридга қарши ўйинда ғалаба қозонаман дейди ва ғалаба қозонади.
Изоҳлар 0
…