Андерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчи

·28·Спорт
Андерсон Ламине Ямал ҳақида: У айтганини қиладиган футболчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андерсоннинг фикрича, Ламине Ямал ҳозирги кунда жаҳон футболидаги энг ноёб ёш истеъдод бўлиб, майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам ўзининг кучли шахсияти билан ажралиб туради.
  • Унинг айтишича, Ямал ўзига юклатилган масъулиятни ўзига олади ва айтганини бажаради, шунинг учун у 2026-йилги Олтин тўп соврини учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади.

Барселона клуби ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламан Ямал ҳозирги кунда жаҳон футболидаги энг ёрқин иқтидор сифатида эътироф этилмоқда. Goal.com хабар қилишича, собиқ Голден Бой совриндори Андерсон ёш вингернинг ўйинига юқори баҳо бериб, сайёрамизда унга тенг келадиган бошқа бирор ёш футболчи йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда атиги 19 ёшда бўлишига қарамай, Ламине Ямал ўз фаолиятида улкан ютуқларга эришиб улгурди. У Барселона сафида ҳам, Испания терма жамоасида ҳам етакчи ўйинчига айланган бўлиб, мавжуд деярли барча нуфузли совринларни қўлга киритди. Унинг сўнгги ютуқлари орасида жаҳон чемпионати ғолиблиги ҳам бор.

Келажакдаги Олтин тўп учун кураш

Мазкур улкан ютуқлар фонида Ямал 2026 йилги Олтин тўп соврини учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда. Ўтган йили бўлиб ўтган овоз бериш жараёнида иқтидорли футболчи иккинчи ўринни эгаллаган эди. Ўшанда Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Усмон Дембеле бош совринни қўлга киритганди.

Бироқ рақобат бу йил ҳам жуда кескин кечиши кутилмоқда. Даъвогарлар сафида Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Фабиан Руис, Бавария ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ҳамда Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ҳам бор. Гарри Кейн ўтган мавсумда клуб ва терма жамоа сафида жами 73 та гол уриб, кўпчиликнинг эътирофини қозонган.

Собиқ юлдуз Андерсоннинг фикрлари

Манчестер Юнайтед ва Бразилия терма жамоасининг собиқ футболчиси Андерсон Виз Слотс билан ҳамкорликдаги суҳбатда Ламине Ямалнинг ўзига хос хусусиятларини алоҳида эътироф этди. 2008 йилги Голден Бой совриндори ёш испаниялик футболчининг характерига юқори баҳо берди.

Андерсоннинг таъкидлашича, Ямал майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўзининг кучли шахсияти билан ажралиб туради. Унинг жисмоний ҳолати кучайиб, тезлиги ошгани ҳам ўйинига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Собиқ футболчи Ламиненинг ўз сўзида туришини ва масъулиятни олишдан қўрқмаслигини олқишлади. У шундай деди: У гапиради, кейин эса буни бажаради. Мени бундай характердаги футболчилар ёқтиради. Францияни ютаман дейди ва ютади, жаҳон чемпионатини ютаман дейди ва ютади, Реал Мадридга қарши ўйинда ғалаба қозонаман дейди ва ғалаба қозонади.

Ламине ЯмалБарселонаОлтин тўпФутбол янгиликлариАндерсон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиАндерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиБугун 11:53Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди22 сентябр 23:15Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атади19 сентябр 11:33Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб бердиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб берди29 сентябр 11:12Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиДиего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танлади15 сентябр 23:20Хави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХави Ламине Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди24 сентябр 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди