Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқда

·22·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида 21 йиллик фаолиятига якун ясаш учун Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган хайрлашув ўйинига тайёргарлик кўрмоқда.
  • Ушбу ўйин 85 минг томошабин иштирокида "Монументал" стадионида бўлиб ўтади ва унда Месси терма жамоа сафида 207 та ўйин ва 125 та гол билан рекордчи сифатида майдонга тушади.

Goal.com хабар беришича, Лионель Месси Буенос-Айресдаги Эсайса базасида Аргентина миллий жамоаси йиғинига қўшилди ва сешанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган тарихий хайрлашув ўйинига тайёргарликни бошлади. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ўзининг 21 йиллик шонли халқаро фаолиятига муносиб якун ясаш мақсадида “Албиселесте” либосини сўнгги бор кийишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 39 ёшли ҳужумчи якшанба куни Эсайсадаги қароргоҳга келиб қўшилган ва “Монументал” стадионида ўтадиган тантанали учрашув олдидан машғулотларга киришган. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа бу ўйинга ажойиб кайфиятда етиб келди, чунки терма жамоа аввалроқ Боливияни 4:0, Буркина-Фасони эса 7:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учратган эди. Якшанба оқшомида эса жамоа анъанавий асадо базмида жам бўлди.

Тарихий фаолиятга муносиб якун

Ҳужумчи сешанба кунги баҳсга қадар терма жамоа сафида 207 та ўйин ўтказиб, 125 та гол урган ҳолда мутлақ рекордчи сифатида майдонга тушади. Ушбу улкан натижа жаҳон чемпионати, икки карра Америка кубоги ва Финалиссима ғалабалари билан янада қадрли ҳисобланади. 85 минг томошабин гувоҳлигида ўтадиган ушбу шоуни ташкил этиш сабаблари ҳақида гапирар экан, Аргентина футбол ассоциацияси президенти Клаудио Тапия шундай деди: “Биз дунёнинг энг яхши футболчиси, терма жамоамиз рамзи ва сардоримиз Лионель Андрес Мессига ўз Ватанида муносиб хайрлашув тақдим этиш учун ушбу қарорга келдик”.

Ривер Плят стадионида ўтадиган оқшом ҳақиқий уй байрами сифатида режалаштирилган. Жамоанинг асосий етакчиларидан Жовани Ло Челсо, Родриго Де Паул ва Николас Отаменди ўн рақамли афсона билан бирга майдонга тушиши кутилмоқда. Шунингдек, Леандро Паредес ҳам 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан кейин FIFA томонидан берилган 10 ўйинлик дисквалификациясига қарамасдан, трибунадан туриб жамоадошини қўллаб-қувватлайди. Бироқ байрам Қатардаги мундиал ғолиблари Пауло Дибала ва Науел Молина учун четда қолади, чунки Рома клуби уларнинг сафарга чиқишига рухсат бермади.

Махсус либос ва келажакдаги режалар

Бенин билан кечадиган хайрлашув ўйини учун Аргентина терма жамоаси Май қуёши ва афсонавий ўн рақамни ўраб турган дафна япроқлари туширилган махсус бир марталик либосда ҳаракат қилади. Пойтахтдаги учрашув якунлангач, Месси ўз эътиборини яна Интер Миами сафидаги ўйинларга қаратади. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йилги MLS мавсуми охиригача амал қилади.

Бош мураббий Лионель Скалони учун эса асосий эътибор келгуси йирик турнирлар сикли олдидан ёш авлод вакилларини терма жамоага мослаштириш ва таркибни янгилашга қаратилмоқда. Месси даври якунланаётган бир пайтда, Аргентина футболи янги саҳифани очишга ҳозирлик кўрмоқда.

Лионель МессиАргентинаБенинФутболИнтер Миами
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтдиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди3 октябр 11:16Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиЛионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиКеча 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди