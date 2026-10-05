Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида 21 йиллик фаолиятига якун ясаш учун Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган хайрлашув ўйинига тайёргарлик кўрмоқда.
- Ушбу ўйин 85 минг томошабин иштирокида "Монументал" стадионида бўлиб ўтади ва унда Месси терма жамоа сафида 207 та ўйин ва 125 та гол билан рекордчи сифатида майдонга тушади.
Goal.com хабар беришича, Лионель Месси Буенос-Айресдаги Эсайса базасида Аргентина миллий жамоаси йиғинига қўшилди ва сешанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган тарихий хайрлашув ўйинига тайёргарликни бошлади. Саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби ўзининг 21 йиллик шонли халқаро фаолиятига муносиб якун ясаш мақсадида “Албиселесте” либосини сўнгги бор кийишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 39 ёшли ҳужумчи якшанба куни Эсайсадаги қароргоҳга келиб қўшилган ва “Монументал” стадионида ўтадиган тантанали учрашув олдидан машғулотларга киришган. Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа бу ўйинга ажойиб кайфиятда етиб келди, чунки терма жамоа аввалроқ Боливияни 4:0, Буркина-Фасони эса 7:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учратган эди. Якшанба оқшомида эса жамоа анъанавий асадо базмида жам бўлди.
Тарихий фаолиятга муносиб якунҲужумчи сешанба кунги баҳсга қадар терма жамоа сафида 207 та ўйин ўтказиб, 125 та гол урган ҳолда мутлақ рекордчи сифатида майдонга тушади. Ушбу улкан натижа жаҳон чемпионати, икки карра Америка кубоги ва Финалиссима ғалабалари билан янада қадрли ҳисобланади. 85 минг томошабин гувоҳлигида ўтадиган ушбу шоуни ташкил этиш сабаблари ҳақида гапирар экан, Аргентина футбол ассоциацияси президенти Клаудио Тапия шундай деди: “Биз дунёнинг энг яхши футболчиси, терма жамоамиз рамзи ва сардоримиз Лионель Андрес Мессига ўз Ватанида муносиб хайрлашув тақдим этиш учун ушбу қарорга келдик”.
Ривер Плят стадионида ўтадиган оқшом ҳақиқий уй байрами сифатида режалаштирилган. Жамоанинг асосий етакчиларидан Жовани Ло Челсо, Родриго Де Паул ва Николас Отаменди ўн рақамли афсона билан бирга майдонга тушиши кутилмоқда. Шунингдек, Леандро Паредес ҳам 2026-йилги жаҳон чемпионати финалидан кейин FIFA томонидан берилган 10 ўйинлик дисквалификациясига қарамасдан, трибунадан туриб жамоадошини қўллаб-қувватлайди. Бироқ байрам Қатардаги мундиал ғолиблари Пауло Дибала ва Науел Молина учун четда қолади, чунки Рома клуби уларнинг сафарга чиқишига рухсат бермади.
Махсус либос ва келажакдаги режаларБенин билан кечадиган хайрлашув ўйини учун Аргентина терма жамоаси Май қуёши ва афсонавий ўн рақамни ўраб турган дафна япроқлари туширилган махсус бир марталик либосда ҳаракат қилади. Пойтахтдаги учрашув якунлангач, Месси ўз эътиборини яна Интер Миами сафидаги ўйинларга қаратади. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йилги MLS мавсуми охиригача амал қилади.
Бош мураббий Лионель Скалони учун эса асосий эътибор келгуси йирик турнирлар сикли олдидан ёш авлод вакилларини терма жамоага мослаштириш ва таркибни янгилашга қаратилмоқда. Месси даври якунланаётган бир пайтда, Аргентина футболи янги саҳифани очишга ҳозирлик кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…