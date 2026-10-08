Исроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Исроил Мадримов 30 октябр куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да озарбайжонлик Сеймур Исаевга қарши жанг ўтказади.
- Мадримов 2024 йил март ойида Магомед Курбановни мағлуб этиб, WBA жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритган эди.
- Сеймур Исаев эса УБО жаҳон чемпиони бўлган ва ўзининг ноқулай услуби билан танилган.
- Ушбу жанг Мадримов учун жаҳон чемпионлик камари учун даъвогарликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Ўзбекистон профессионал боксининг ёрқин юлдузларидан бири, собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов пойтахтлик бокс ихлосмандлари кўз ўнгида навбатдаги катта жангини ўтказади. Ўзбекистон Профессионал бокс федерацияси матбуот хизмати маълум қилишича, «The Dream» тахаллуси билан машҳур чарм қўлқоп устамиз 30 октябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида рингга кўтарилади.
Мадримовга мазкур жанг оқшомида озарбайжонлик тажрибали нокаутчи, профессионал рингда ўзининг кескин зарбалари билан танилган Сеймур «Grey Wolf» Исаев рақиблик қилади.
«The Dream»нинг йўли: Магомед Курбановдан Кроуфорд ва Ортисгача
Исроил Мадримов жаҳон бокси элитасида энг жиддий рақибларга қарши беллашган саноқли ўзбек боксчиларидан биридир:
Жаҳон чемпионлигига эришиш: Ҳамюртимиз 2024 йилнинг март ойида россиялик Магомед Курбановни 5-раундда ёрқин техник нокаутга учратиб, биринчи ўрта вазн тоифасида нуфузли WBA жаҳон чемпионлик камарини боши узра баланд кўтарган эди;
Суперюлдузлар билан тўқнашув: Кейинчалик Мадримов замонавий бокснинг энг буюк номлари — мутлақ чемпион Теренс Кроуфорд ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган машҳур панчер Вёрджил Ортис билан 12 раундлик драматик ва тенгма-тенг жанглар ўтказиб, бутун дунё эътирофига сазовор бўлди;
Муваффақиятли қайтиш: 2026 йилнинг январь ойида яна рингга қайтган Исроил колумбиялик Луис Давид Салазарни очколар ҳисобига кўра ишончли тарзда мағлуб этиб, ғалабали одимини давом эттирган эди.
Рақиб ким? Хавфли чапақай ва нокаутчи — Сеймур Исаев
Тошкентга ташриф буюрадиган озарбайжонлик чарм қўлқоп устаси ҳам ўз фаолиятида жиддий ютуқларга эга:
«Бўз бўри»нинг услуби: «Grey Wolf» тахаллусига эга Сеймур Исаев ноқулай чапақай услуби ва битта кучли зарба билан рақибни мувозанатдан чиқара олиш қобилияти билан ажралиб туради;
Унвонлари: Исаев профессионал фаолияти давомида UBO (Universal Boxing Organization) версияси бўйича жаҳон чемпионлиги унвонига эга чиққан ва бир қатор муҳим халқаро жангларда муваффақият қозонган.
Титрлар ва бой тажриба: Ҳаваскорликдан элитагача
Исроил Мадримов нафақат профессионал, балки ҳаваскор боксда ҳам ўзбек спорти зарварақларига ўз номини ёздирган:
Ҳаваскорликдаги ютуқлар: У 75 килограммгача бўлган вазнда 2017 йилги Осиё чемпиони, 2018 йилги Осиё ўйинлари олтин медали ҳамда 2014 йилги Осиё ўйинлари кумуш совриндори ҳисобланади;
Минтақавий камарлар: Профессионал рингда жаҳон чемпионлигидан ташқари биринчи ўрта вазн тоифасида WBA Inter-Continental ва IBF Inter-Continental унвонларини ҳам муваффақиятли қўлга киритган.
30 октябрь куни «Ҳумо Арена»да бўлиб ўтадиган мазкур қарама-қаршилик Исроил Мадримов учун жаҳон чемпионлик камари учун қайта даъвогарлик мақомини мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги муҳим стратегик қадам бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…