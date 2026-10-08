Исроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлари

·20·Спорт
Исроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Исроил Мадримов 30 октябр куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена»да озарбайжонлик Сеймур Исаевга қарши жанг ўтказади.
  • Мадримов 2024 йил март ойида Магомед Курбановни мағлуб этиб, WBA жаҳон чемпионлик камарини қўлга киритган эди.
  • Сеймур Исаев эса УБО жаҳон чемпиони бўлган ва ўзининг ноқулай услуби билан танилган.
  • Ушбу жанг Мадримов учун жаҳон чемпионлик камари учун даъвогарликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Ўзбекистон профессионал боксининг ёрқин юлдузларидан бири, собиқ жаҳон чемпиони Исроил Мадримов пойтахтлик бокс ихлосмандлари кўз ўнгида навбатдаги катта жангини ўтказади. Ўзбекистон Профессионал бокс федерацияси матбуот хизмати маълум қилишича, «The Dream» тахаллуси билан машҳур чарм қўлқоп устамиз 30 октябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида рингга кўтарилади.

Мадримовга мазкур жанг оқшомида озарбайжонлик тажрибали нокаутчи, профессионал рингда ўзининг кескин зарбалари билан танилган Сеймур «Grey Wolf» Исаев рақиблик қилади.

«The Dream»нинг йўли: Магомед Курбановдан Кроуфорд ва Ортисгача

Исроил Мадримов жаҳон бокси элитасида энг жиддий рақибларга қарши беллашган саноқли ўзбек боксчиларидан биридир:

  • Жаҳон чемпионлигига эришиш: Ҳамюртимиз 2024 йилнинг март ойида россиялик Магомед Курбановни 5-раундда ёрқин техник нокаутга учратиб, биринчи ўрта вазн тоифасида нуфузли WBA жаҳон чемпионлик камарини боши узра баланд кўтарган эди;

  • Суперюлдузлар билан тўқнашув: Кейинчалик Мадримов замонавий бокснинг энг буюк номлари — мутлақ чемпион Теренс Кроуфорд ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган машҳур панчер Вёрджил Ортис билан 12 раундлик драматик ва тенгма-тенг жанглар ўтказиб, бутун дунё эътирофига сазовор бўлди;

  • Муваффақиятли қайтиш: 2026 йилнинг январь ойида яна рингга қайтган Исроил колумбиялик Луис Давид Салазарни очколар ҳисобига кўра ишончли тарзда мағлуб этиб, ғалабали одимини давом эттирган эди.

Рақиб ким? Хавфли чапақай ва нокаутчи — Сеймур Исаев

Тошкентга ташриф буюрадиган озарбайжонлик чарм қўлқоп устаси ҳам ўз фаолиятида жиддий ютуқларга эга:

  • «Бўз бўри»нинг услуби: «Grey Wolf» тахаллусига эга Сеймур Исаев ноқулай чапақай услуби ва битта кучли зарба билан рақибни мувозанатдан чиқара олиш қобилияти билан ажралиб туради;

  • Унвонлари: Исаев профессионал фаолияти давомида UBO (Universal Boxing Organization) версияси бўйича жаҳон чемпионлиги унвонига эга чиққан ва бир қатор муҳим халқаро жангларда муваффақият қозонган.

Титрлар ва бой тажриба: Ҳаваскорликдан элитагача

Исроил Мадримов нафақат профессионал, балки ҳаваскор боксда ҳам ўзбек спорти зарварақларига ўз номини ёздирган:

  • Ҳаваскорликдаги ютуқлар: У 75 килограммгача бўлган вазнда 2017 йилги Осиё чемпиони, 2018 йилги Осиё ўйинлари олтин медали ҳамда 2014 йилги Осиё ўйинлари кумуш совриндори ҳисобланади;

  • Минтақавий камарлар: Профессионал рингда жаҳон чемпионлигидан ташқари биринчи ўрта вазн тоифасида WBA Inter-Continental ва IBF Inter-Continental унвонларини ҳам муваффақиятли қўлга киритган.

30 октябрь куни «Ҳумо Арена»да бўлиб ўтадиган мазкур қарама-қаршилик Исроил Мадримов учун жаҳон чемпионлик камари учун қайта даъвогарлик мақомини мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги муҳим стратегик қадам бўлиши кутилмоқда.

Исроил МадримовСеймур ИсаевҲумо АренаЎзбекистон Профессионал бокс федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди22 сентябр 17:30Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиБугун 07:11«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлди«Арсенал» Дьёкерешни қишда ижарага бермайди — ҳужумчининг нархи маълум бўлдиБугун 06:53«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқлади«Радник» бош мураббийи Рендулич Отабек Шукуровнинг жамоадаги махсус ролини очиқладиБугун 06:50Таниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо бердиТаниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо бердиБугун 06:41Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКеча 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?