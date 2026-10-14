Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?
Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида бўлиб ўтиши режалаштирилган навбатдаги йирик халқаро профессионал бокс турнири қолдирилди. Мусобақа доирасида WBA йўналиши бўйича собиқ жаҳон чемпиони, ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Исроил Мадримовнинг рингга кўтарилиши катта қизиқиш билан кутилаётган эди.
Турнир ташкилотчиси ҳисобланган Lift Promotions промоутерлик компанияси мухлисларга мурожаат қилиб, бокс оқшоми расман 10 декабрь санасига кўчирилганини маълум қилди.
Ташкилотчилар изоҳи: Сабаб нимада?
Lift Promotions ва Ўзбекистон профессионал бокс федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилаётган бокс кечаси бўйича компания расмий баёнот берди:
Ташкилий омиллар: «Азиз мухлислар! 30 октябрь куни “Humo Арена”да бўлиб ўтиши режалаштирилган “Халқаро Профессионал Бокс Кечаси” ташкилий сабабларга кўра 10 ДЕКАБРГА кўчирилди», дейилади хабарда;
Мухлислар хавфсизлиги ва ишончи: Промоутерлик компанияси вужудга келган вазият бўйича узр сўраб, мухлислар ишончи ҳамда тадбирнинг юқори хавфсизлик талаблари асосида ўтиши устувор вазифа эканини таъкидлади;
Дастур ўзгармайди: Кутилаётган жанглар карди ва асосий тўқнашувлар декабрь ойида ўз кучида қолиши кутилмоқда.
Исроил Мадримовга ким рақиблик қилади?
Маҳаллий мухлислар кўз ўнгида жанг ўтказадиган Исроил Мадримовни жиддий синов кутмоқда:
Рақиб ҳақида: Собиқ жаҳон чемпионига озарбайжонлик тажрибали ва нокаутчи боксчи Сеймур Исаев рақиблик қилади;
Юқори мақсад: Жаҳон рейтингида кучли поғоналарни банд этиб турган Мадримов учун Тошкентдаги бу ғалаба чемпионлик камарини қайтариб олиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири ҳисобланади;
Пойтахтдаги бокс атмосфераси: Декабрь ойида «Ҳумо Арена»да нафақат Мадримов, балки юртимизнинг яна бир қатор ёрқин чарм қўлқоп усталари халқаро рақибларга қарши кураш олиб бориши режалаштирилган.
Мухлислар эндиликда йилнинг энг йирик бокс кечаларидан бирини 10 декабрь куни пойтахт марказида томоша қилишлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…