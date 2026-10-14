Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?

·10·Спорт
Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?

Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида бўлиб ўтиши режалаштирилган навбатдаги йирик халқаро профессионал бокс турнири қолдирилди. Мусобақа доирасида WBA йўналиши бўйича собиқ жаҳон чемпиони, ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Исроил Мадримовнинг рингга кўтарилиши катта қизиқиш билан кутилаётган эди.

Турнир ташкилотчиси ҳисобланган Lift Promotions промоутерлик компанияси мухлисларга мурожаат қилиб, бокс оқшоми расман 10 декабрь санасига кўчирилганини маълум қилди.

Ташкилотчилар изоҳи: Сабаб нимада?

Lift Promotions ва Ўзбекистон профессионал бокс федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилаётган бокс кечаси бўйича компания расмий баёнот берди:

  • Ташкилий омиллар: «Азиз мухлислар! 30 октябрь куни “Humo Арена”да бўлиб ўтиши режалаштирилган “Халқаро Профессионал Бокс Кечаси” ташкилий сабабларга кўра 10 ДЕКАБРГА кўчирилди», дейилади хабарда;

  • Мухлислар хавфсизлиги ва ишончи: Промоутерлик компанияси вужудга келган вазият бўйича узр сўраб, мухлислар ишончи ҳамда тадбирнинг юқори хавфсизлик талаблари асосида ўтиши устувор вазифа эканини таъкидлади;

  • Дастур ўзгармайди: Кутилаётган жанглар карди ва асосий тўқнашувлар декабрь ойида ўз кучида қолиши кутилмоқда.

Исроил Мадримовга ким рақиблик қилади?

Маҳаллий мухлислар кўз ўнгида жанг ўтказадиган Исроил Мадримовни жиддий синов кутмоқда:

  • Рақиб ҳақида: Собиқ жаҳон чемпионига озарбайжонлик тажрибали ва нокаутчи боксчи Сеймур Исаев рақиблик қилади;

  • Юқори мақсад: Жаҳон рейтингида кучли поғоналарни банд этиб турган Мадримов учун Тошкентдаги бу ғалаба чемпионлик камарини қайтариб олиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири ҳисобланади;

  • Пойтахтдаги бокс атмосфераси: Декабрь ойида «Ҳумо Арена»да нафақат Мадримов, балки юртимизнинг яна бир қатор ёрқин чарм қўлқоп усталари халқаро рақибларга қарши кураш олиб бориши режалаштирилган.

Мухлислар эндиликда йилнинг энг йирик бокс кечаларидан бирини 10 декабрь куни пойтахт марказида томоша қилишлари мумкин бўлади.

Исроил МадримовLift PromotionsХумо АренаСеймур Исаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлариИсроил Мадримовнинг Тошкентдаги шов-шувли жанги тафсилотлари8 октябр 07:14Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)11 октябр 16:21Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилди22 сентябр 17:30Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...Исроил Мадримов WBOда 2-ўринда: беш ўзбек кучли 15ликда...4 август 06:38WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?WBO янгиланган рейтингини эълон қилди — ўзбекистонликлар қайси ўринларда?Бугун 13:26Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Бугун 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди