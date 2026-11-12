Тошкентда катта бокс оқшоми: Исроил Мадримов «Ҳумо Арена»да жанг қилади

1 дақиқа ўқиш31
Тошкентда катта бокс оқшоми: Исроил Мадримов «Ҳумо Арена»да жанг қилади

Ўзбекистонлик спорт мухлислари узоқ кутган профессионал бокс оқшомининг янги санаси расман эълон қилинди. Lift Promotions промоутерлик компанияси WBC билан ҳамкорликда Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида навбатдаги йирик бокс кечасини ташкил этади.

Марказий жанг ва кутилган юлдузлар

Мусобақанинг энг асосий марказий жангида супер ярим ўрта вазн тоифасида WBA йўналиши бўйича собиқ чемпион ҳамюртимиз Исроил Мадримов озарбайжонлик боксчи Сеймур Исаевга қарши рингга кўтарилади.

Шунингдек, мухлислар севимли спортчиси — Олимпия ўйинлари ғолиби Лазизбек Мулложонов ҳам мазкур турнир доирасида ўз жангсини ўтказиши барчани қувонтирмоқда.

Бокс оқшоми тафсилотлари

Маълумотлар

Ўтказилиш санаси

10 декабрь куни, соат 18:00 да

Манзил

«Ҳумо Арена» мажмуаси, Тошкент шаҳри

Ташкилотчилар

Lift Promotions ва WBC ҳамкорлигида

Марказий жанг

Исроил Мадримов — Сеймур Исаев

Иштирок этадиган бошқа юлдуз

Лазизбек Мулложонов

Турнирнинг кечиктирилиш сабаблари

Эслатиб ўтамиз, мазкур мусобақа дастлаб 30 октябрь куни ўтказилиши режалаштирилган эди. Бироқ ташкилотчиликдаги айрим техник муаммолар сабаб жанглар кейинги санага қолдирилган эди. Эндиликда 10 декабрь куни мухлисларни ҳақиқий шиддатли ва муросасиз жанглар кутмоқда.

Сизнингча, Исроил Мадримов ва Лазизбек Мулложонов ўз жангларида қандай натижа кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари