Тошкентда катта бокс оқшоми: Исроил Мадримов «Ҳумо Арена»да жанг қилади
Ўзбекистонлик спорт мухлислари узоқ кутган профессионал бокс оқшомининг янги санаси расман эълон қилинди. Lift Promotions промоутерлик компанияси WBC билан ҳамкорликда Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида навбатдаги йирик бокс кечасини ташкил этади.
Марказий жанг ва кутилган юлдузлар
Мусобақанинг энг асосий марказий жангида супер ярим ўрта вазн тоифасида WBA йўналиши бўйича собиқ чемпион ҳамюртимиз Исроил Мадримов озарбайжонлик боксчи Сеймур Исаевга қарши рингга кўтарилади.
Шунингдек, мухлислар севимли спортчиси — Олимпия ўйинлари ғолиби Лазизбек Мулложонов ҳам мазкур турнир доирасида ўз жангсини ўтказиши барчани қувонтирмоқда.
Бокс оқшоми тафсилотлари
Маълумотлар
Ўтказилиш санаси
10 декабрь куни, соат 18:00 да
Манзил
«Ҳумо Арена» мажмуаси, Тошкент шаҳри
Ташкилотчилар
Lift Promotions ва WBC ҳамкорлигида
Марказий жанг
Исроил Мадримов — Сеймур Исаев
Иштирок этадиган бошқа юлдуз
Лазизбек Мулложонов
Турнирнинг кечиктирилиш сабаблари
Эслатиб ўтамиз, мазкур мусобақа дастлаб 30 октябрь куни ўтказилиши режалаштирилган эди. Бироқ ташкилотчиликдаги айрим техник муаммолар сабаб жанглар кейинги санага қолдирилган эди. Эндиликда 10 декабрь куни мухлисларни ҳақиқий шиддатли ва муросасиз жанглар кутмоқда.
Сизнингча, Исроил Мадримов ва Лазизбек Мулложонов ўз жангларида қандай натижа кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…