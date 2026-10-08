Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди

·0·Спорт
Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди

39 ёшли футбол юлдузи Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолияти давомида уни қўллаб-қувватлаган, ҳар бир қадамида ёнида бўлган ва оғир дамларда далда берган барча инсонларга миннатдорлик билдирди. У ўзининг таъсирчан хайрлашув мактубини ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди.

Кеча, 7 октябрь куни Аргентина терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Бенинни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур баҳс Лионель Месси учун миллий терма жамоа либосидаги сўнгги ўйинга айланди. Ҳужумчи учрашувни самарали ўтказиб, 1 та гол урди ва яна 2 та голли узатмани амалга оширди.

Учрашувдан сўнг Месси ўз ҳис-туйғуларини мактуб орқали мухлислари билан бўлишди.

“Кеча менинг сўнгги ўйиним бўлди ва мен аллақачон шу рангдаги либосни кийишни соғиниб улгурдим. Мен тўғри қарор қабул қилаётганимни биламан. Бу қувонч ва қайғуларга бой ажойиб саёҳат бўлди. Ҳар бир қадам бунга арзирли бўлганини англадим. Айтмоқчи бўлган гапларим ҳали жуда кўп. Ҳис қилаётган барча туйғуларимни бир неча сўз ёки битта хабар билан ифодалай олмайман”, деб ёзди Месси.

Футболчи Аргентина терма жамоасидаги узоқ йиллик фаолияти давомида эришилган натижаларда унинг оиласи, яқинлари, дўстлари, жамоадошлари ва мураббийларининг ҳиссаси катта бўлганини алоҳида таъкидлади.

“Бу сафар оиламсиз амалга ошмас эди. Улар доимо ёнимда бўлишди ва айниқса, менга энг керак бўлган қийин пайтларда қўллаб-қувватлашди. Дўстларим, барча жамоадошларим ва мураббийларим ҳам мен учун беқиёс аҳамиятга эга бўлди”, дейди аргентиналик футболчи.

Месси ўз мактубида Аргентина футболи афсонаси Диего Марадона хотирасини ҳам алоҳида ёдга олди. У мамлакат футболи ривожига катта ҳисса қўшган афсонани унутмаслигини таъкидлади.

“Мамлакатимизни муносиб даражага олиб чиққан ва ҳар бир қадамда ёнимизда бўлган, ҳатто осмондан ҳам бизга ёрдам берган Диегони унутишни истамайман”, дея қўшимча қилди у.

Месси Аргентина билан қандай совринларни қўлга киритган?

Маълумот учун, 39 ёшли Лионель Месси 2023 йилдан буён MLS вакили “Интер Майами”да тўп тепмоқда. У фаолияти давомида Европанинг машҳур клублари — “Барселона” ва “Пари Сен-Жермен” сафида ҳам майдонга тушган.

Месси Аргентина терма жамоаси билан 2022 йилги Жаҳон чемпионатида, 2021 ва 2024 йилларда Америка Кубогида, шунингдек, 2008 йилги Олимпиадада ғолиб чиққан.

Аргентиналик юлдуз миллий терма жамоа сафида жами 208 та учрашувда майдонга тушиб, 126 та гол муаллифи бўлган. Шу тариқа Месси Аргентина терма жамоаси тарихида ўтказилган ўйинлар ва урилган голлар сони бўйича мутлақ рекордчи ҳисобланади.

Унинг миллий жамоадаги сўнгги ўйини ҳам ўзига хос тарзда якунланди: Месси гол урди, икки бор шерикларини голли узатма билан таъминлади ва Аргентина Бенин устидан йирик ҳисобда ғалаба қозонди.

Эндиликда футбол мухлислари учун Мессининг Аргентина терма жамоаси либосидаги ўйинлари хотирага айланади. Бироқ унинг миллий жамоа билан қўлга киритган тарихий совринлари, рекордлари ва футболда қолдирган изи узоқ йиллар давомида ёдда қолиши шубҳасиз.

Лионель МессиАргентина миллий терма жамоасиДиего МарадонаИнтер Майами
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун 09:28Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўлладиЛионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади6 октябр 21:28Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиКеча 12:49Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!21 сентябр 10:26«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди«Ақлбовар қилмас 49-соврин»: Лионель Месси футбол тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди17 сентябр 08:41Мессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритдиМессидан гол+пас: «Интер Майами» тарихий Campeones Cup совринини қўлга киритди17 сентябр 08:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?