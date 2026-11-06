Мессининг либоси ҳеч кимга берилмади: Аргентинада афсонанинг вориси ким бўлади?
Футбол бўйича Аргентина миллий терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан кутилмаган ва рамзий қарорга келди. Машҳур TyC Sports нашрининг хабар беришича, Лионель Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви ортидан бўшаб қолган афсонавий 10-рақамни яқин орадаги учрашувларда ҳеч бир футболчига бермаслик белгиланди.
Уругвай ва Коста-Рикага қарши ўртоқлик учрашувларида «альбиселесте» таркибида 10-рақамли либос кийилмайди. Ўртоқлик баҳсларида 1 дан 23 гача бўлган рақамларни тўлиқ тақсимлаш бўйича қатъий талаб йўқлиги сабабли, мураббийлар штаби Мессининг ворисини танлашдек масъулиятли ва оғир юкни вақтинча кечиктиришни маъқул кўрди.
Қарор қачон қабул қилинади ва асосий номзод ким?
Афсонавий либос кимга насиб этиши масаласи 2027 йилгача очиқ қолдирилмоқда:
2027 йилги муҳим танлов: Нашр маълумотларига кўра, янги «ўнинчи рақам» эгасини аниқлаш масаласи расмий мусобақалар қайта бошланадиган 2027 йилга келиб қайта кўриб чиқилади;
Бош фаворит — Нико Пас: Манбалар ушбу нуфузли рақамнинг бош даъвогари сифатида Италиянинг «Комо» клубида порлаётган ёрқин иқтидор соҳиби, ёш яримҳимоячи Нико Пасни тилга олмоқда;
Бошқа даъвогарлар: Номзодлар қаторида, шунингдек, аллақачон жамоа етакчиларига айланиб улгурган Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес ҳамда аргентиналик ёш вундеркинд Франко Мастантуоно ҳам бор.
Аргентинанинг ноябрдаги режалари: Қайноқ дерби ва синов
Ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида жаҳон чемпионлари иккита муҳим баҳсда майдонга тушади:
Уругвайга қарши дерби: Аргентина илк ўйинда Буэнос-Айресдаги машҳур «Бомбонера» стадионида ўзининг азалий ва принципиал рақиби Уругвай терма жамоасини қабул қилади;
Коста-Рика билан синов: Иккинчи учрашув Кордоба шаҳридаги муҳташам «Марио Альберто Кемпес» аренасида Коста-Рика терма жамоасига қарши бўлиб ўтади.
Лионель Мессисиз янги даврга қадам қўяётган Аргентина терма жамоаси ушбу ўйинлар орқали афсонасиз ҳаёт ва янги тактик шаклларга мослашишни бошлайди.
Изоҳлар 0
…