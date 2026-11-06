Мессининг либоси ҳеч кимга берилмади: Аргентинада афсонанинг вориси ким бўлади?

·5·Спорт
Мессининг либоси ҳеч кимга берилмади: Аргентинада афсонанинг вориси ким бўлади?

Футбол бўйича Аргентина миллий терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби яқинлашиб келаётган ўйинлар олдидан кутилмаган ва рамзий қарорга келди. Машҳур TyC Sports нашрининг хабар беришича, Лионель Мессининг миллий жамоа билан хайрлашуви ортидан бўшаб қолган афсонавий 10-рақамни яқин орадаги учрашувларда ҳеч бир футболчига бермаслик белгиланди.

Уругвай ва Коста-Рикага қарши ўртоқлик учрашувларида «альбиселесте» таркибида 10-рақамли либос кийилмайди. Ўртоқлик баҳсларида 1 дан 23 гача бўлган рақамларни тўлиқ тақсимлаш бўйича қатъий талаб йўқлиги сабабли, мураббийлар штаби Мессининг ворисини танлашдек масъулиятли ва оғир юкни вақтинча кечиктиришни маъқул кўрди.

Қарор қачон қабул қилинади ва асосий номзод ким?

Афсонавий либос кимга насиб этиши масаласи 2027 йилгача очиқ қолдирилмоқда:

  • 2027 йилги муҳим танлов: Нашр маълумотларига кўра, янги «ўнинчи рақам» эгасини аниқлаш масаласи расмий мусобақалар қайта бошланадиган 2027 йилга келиб қайта кўриб чиқилади;

  • Бош фаворит — Нико Пас: Манбалар ушбу нуфузли рақамнинг бош даъвогари сифатида Италиянинг «Комо» клубида порлаётган ёрқин иқтидор соҳиби, ёш яримҳимоячи Нико Пасни тилга олмоқда;

  • Бошқа даъвогарлар: Номзодлар қаторида, шунингдек, аллақачон жамоа етакчиларига айланиб улгурган Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес ҳамда аргентиналик ёш вундеркинд Франко Мастантуоно ҳам бор.

Аргентинанинг ноябрдаги режалари: Қайноқ дерби ва синов

Ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида жаҳон чемпионлари иккита муҳим баҳсда майдонга тушади:

  • Уругвайга қарши дерби: Аргентина илк ўйинда Буэнос-Айресдаги машҳур «Бомбонера» стадионида ўзининг азалий ва принципиал рақиби Уругвай терма жамоасини қабул қилади;

  • Коста-Рика билан синов: Иккинчи учрашув Кордоба шаҳридаги муҳташам «Марио Альберто Кемпес» аренасида Коста-Рика терма жамоасига қарши бўлиб ўтади.

Лионель Мессисиз янги даврга қадам қўяётган Аргентина терма жамоаси ушбу ўйинлар орқали афсонасиз ҳаёт ва янги тактик шаклларга мослашишни бошлайди.

Лионель МессиАргентина миллий терма жамоасиЛионель СкалониНико Пас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёздиМесси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди8 октябр 10:03Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)8 октябр 09:28Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўлладиЛионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади6 октябр 21:28Ёш юлдузлар ишончни оқлади: Аргентина терма жамоаси Боливияни йирик ҳисобда енгдиЁш юлдузлар ишончни оқлади: Аргентина терма жамоаси Боливияни йирик ҳисобда енгди1 октябр 10:38Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайди6 октябр 11:37Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиЛионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайди4 октябр 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози