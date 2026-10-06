Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқда

·19·Спорт
Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси 21 йиллик фаолиятидан сўнг Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини ўтказади.
  • Афсонавий ҳужумчи сешанба куни Буенос-Айресда Бенин терма жамоасига қарши майдонга тушиб, миллий либосни охирги марта кияди.
  • Месси Аргентина сафида 207 та ўйинда 125 та гол урган рекордчи ҳисобланади.
  • Ушбу хайрлашув ўйини учун махсус либос тайёрланган бўлиб, унда Май қуёши ва лавр новдалари тасвирланган.

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 21 йиллик шонли халқаро фаолиятидаги сўнгги учрашувига тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи сешанба оқшомида Буенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳсда миллий либосни охирги марта кийиб майдонга тушади. Бу ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги ва миллионлаб мухлислар учун ўта ҳиссиётли ва унутилмас воқеа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эзеиза машғулотлар базасида Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа сўнгги тактик тайёргарлик жараёнларини якунлади. Жамоанинг сўнгги машғулотида нафақат амалдаги футболчилар, балки ўтмишдаги таниқли ватандошлар, жумладан Почо Лавесси ҳам шахсан ҳозир бўлиб, сардорга ўз далда ва кўмагини кўрсатди. Машғулот чоғида футболчилар ўртасидаги илиқ муҳит ва дўстона кайфият яққол сезилиб турди.

Ҳозирда тажрибали ҳужумчи миллий жамоа сафида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол урган ҳолда мутлақ рекорд эгаси ҳисобланади. Бенин билан бўладиган тантанали учрашувда у бу кўрсаткични яна ҳам ошириш имкониятига эга. Машғулотлардан сўнг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида таъсирли суратлар жойлаштирган Лионель Месси: «Ўтказиб юборишимни аниқ билган махсус лаҳзалар...» дея ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.

Таркибдаги ўзгаришлар ва махсус либос

Бўлажак хайрлашув учрашуви олдидан терма жамоанинг бир нечта тажрибали аъзолари сафга қайтди. Хусусан, аввалги ўйинларда дам берилган Родриго Де Паул, Николас Отаменди, Жовани Ло Челсо ва Николас Таглиафико яна асосий таркибга қўшилишди. Шунингдек, дисквалификация қилинган Леандро Паредес ҳам ўз сардорини трибунадан туриб қўллаб-қувватлаши тасдиқланди.

Бироқ, таркибда йўқотишлар ҳам мавжуд. Рома клуби сафар қилишига тақиқ қўйгани сабабли Пауло Дибала ва Наумел Молина бу учрашувда қатнаша олмайди. Бош мураббий Лионель Скалони учун эса бу ўйин нафақат афсона билан хайрлашиш, балки келгуси турнирлар сикли олдидан ёш авлод вакилларини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам бўлади.

Жамоа ўз сардорининг халқаро футболдаги улкан меросини муносиб қадрлаш мақсадида ушбу ўйинга махсус тайёрланган либосда чиқади. Либосга Май қуёши ва лавр новдалари нақшлари туширилган бўлиб, улар футболчининг буюк хизматларини рамзий маънода улуғлайди.

Буенос-Айресдаги ўйиннинг сўнгги ҳуштаги янграгач, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби ўз эътиборини АҚШда Интер Маями клубидаги фаолиятига тўлақонли қаратади. Скалони ва унинг шогирдлари эса ўз етакчисисиз янги даврга қадам қўйишади.

Лионель МессиАргентинаФутболИнтер МаямиСпорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо берди1 сентябр 11:19Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлдиИнтер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди28 сентябр 13:19Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди21 сентябр 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолди18 сентябр 09:37Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқладиДевид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқлади17 сентябр 16:36Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиЛионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урди17 сентябр 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?