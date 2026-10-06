Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси 21 йиллик фаолиятидан сўнг Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини ўтказади.
- Афсонавий ҳужумчи сешанба куни Буенос-Айресда Бенин терма жамоасига қарши майдонга тушиб, миллий либосни охирги марта кияди.
- Месси Аргентина сафида 207 та ўйинда 125 та гол урган рекордчи ҳисобланади.
- Ушбу хайрлашув ўйини учун махсус либос тайёрланган бўлиб, унда Май қуёши ва лавр новдалари тасвирланган.
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 21 йиллик шонли халқаро фаолиятидаги сўнгги учрашувига тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи сешанба оқшомида Буенос-Айресдаги «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечадиган баҳсда миллий либосни охирги марта кийиб майдонга тушади. Бу ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги ва миллионлаб мухлислар учун ўта ҳиссиётли ва унутилмас воқеа бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эзеиза машғулотлар базасида Лионель Скалони бошчилигидаги жамоа сўнгги тактик тайёргарлик жараёнларини якунлади. Жамоанинг сўнгги машғулотида нафақат амалдаги футболчилар, балки ўтмишдаги таниқли ватандошлар, жумладан Почо Лавесси ҳам шахсан ҳозир бўлиб, сардорга ўз далда ва кўмагини кўрсатди. Машғулот чоғида футболчилар ўртасидаги илиқ муҳит ва дўстона кайфият яққол сезилиб турди.
Ҳозирда тажрибали ҳужумчи миллий жамоа сафида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол урган ҳолда мутлақ рекорд эгаси ҳисобланади. Бенин билан бўладиган тантанали учрашувда у бу кўрсаткични яна ҳам ошириш имкониятига эга. Машғулотлардан сўнг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида таъсирли суратлар жойлаштирган Лионель Месси: «Ўтказиб юборишимни аниқ билган махсус лаҳзалар...» дея ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.
Таркибдаги ўзгаришлар ва махсус либосБўлажак хайрлашув учрашуви олдидан терма жамоанинг бир нечта тажрибали аъзолари сафга қайтди. Хусусан, аввалги ўйинларда дам берилган Родриго Де Паул, Николас Отаменди, Жовани Ло Челсо ва Николас Таглиафико яна асосий таркибга қўшилишди. Шунингдек, дисквалификация қилинган Леандро Паредес ҳам ўз сардорини трибунадан туриб қўллаб-қувватлаши тасдиқланди.
Бироқ, таркибда йўқотишлар ҳам мавжуд. Рома клуби сафар қилишига тақиқ қўйгани сабабли Пауло Дибала ва Наумел Молина бу учрашувда қатнаша олмайди. Бош мураббий Лионель Скалони учун эса бу ўйин нафақат афсона билан хайрлашиш, балки келгуси турнирлар сикли олдидан ёш авлод вакилларини синовдан ўтказиш учун муҳим қадам бўлади.
Жамоа ўз сардорининг халқаро футболдаги улкан меросини муносиб қадрлаш мақсадида ушбу ўйинга махсус тайёрланган либосда чиқади. Либосга Май қуёши ва лавр новдалари нақшлари туширилган бўлиб, улар футболчининг буюк хизматларини рамзий маънода улуғлайди.
Буенос-Айресдаги ўйиннинг сўнгги ҳуштаги янграгач, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби ўз эътиборини АҚШда Интер Маями клубидаги фаолиятига тўлақонли қаратади. Скалони ва унинг шогирдлари эса ўз етакчисисиз янги даврга қадам қўйишади.
Изоҳлар 0
…