Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашишини расман эълон қилди.
- Унинг таъсирли видеомурожаатида «Бу форма бутун умрим бўлди» деган сўзлари акс этган.
- Мессининг миллий жамоадаги 21 йиллик фаолияти давомида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол урган ва 67 та голли узатма берган.
- У Аргентина билан 2022-йилги Жаҳон чемпионлиги ва икки маротаба Америка кубогини қўлга киритган.
Жаҳон футболида чинакам тарихий даврга якун ясалмоқда. Аргентина миллий терма жамоаси сардори ва саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси Бенин термасига қарши бўлиб ўтадиган учрашув олдидан миллий жамоа билан хайрлашишини расман эълон қилди.
39 ёшли афсонавий ҳужумчи adidas Football расмий саҳифасида эълон қилинган махсус видеомурожаати орқали бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлисларига ўз дил сўзларини етказди.
«Бу форма бутун умрим бўлди»: Сардорнинг видолашув сўзлари
Мессининг таъсирли чиқиши футбол жамоатчилигини чуқур ҳаяжонга солди:
Шукроналик ва хотиржамлик: «Энди вақти келди. Мен хотиржам кетяпман, чунки қўлимдан келган барча нарсани бердим. Бу форма кўп йиллар давомида менинг орзум, ифтихорим ва бутун умрим бўлди», — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз;
Сўнгги парда: Африка вакили бўлмиш Бенин терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган бўлажак учрашув афсонавий тўпурарнинг «альбиселесте» либосидаги сўнгги расмий ўйинларидан бири бўлиб тарихга киради.
21 йиллик буюк саёҳат: Мессининг миллий жамоадаги мероси
Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоаси либосини илк бор 2005 йилда кийган бўлиб, ўтган 21 йил ичида рекордларни янгилаб ташлади:
Ҳайратланарли кўрсаткичлар: Сардор турли даражадаги мусобақаларда жами 207 та учрашувда майдонга тушди;
Голлар ва узатмалар: Миллий либосда рақиблар дарвозасига 125 та тўп киритиб, сафдошларига 67 та самарали голли пас тақдим этди;
Олий ғалабалар: Йиллар давомидаги оғир мағлубиятлар ва финаллардаги омадсизликларни енгиб ўтган Лео Аргентина билан узоқ кутилган Жаҳон чемпионлиги (2022) кубогини боши узра кўтарди ҳамда икки маротаба Америка кубоги (Copa América) ғолибига айланди.
Лионель Мессининг миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаши нафақат Жанубий Америка, балки бутун жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва унутилмас саҳифалардан бирининг якуни сифатида мухлислар хотирасида қолади.
Изоҳлар 0
…