Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади

·30·Спорт
Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашишини расман эълон қилди.
  • Унинг таъсирли видеомурожаатида «Бу форма бутун умрим бўлди» деган сўзлари акс этган.
  • Мессининг миллий жамоадаги 21 йиллик фаолияти давомида 207 та ўйинда майдонга тушиб, 125 та гол урган ва 67 та голли узатма берган.
  • У Аргентина билан 2022-йилги Жаҳон чемпионлиги ва икки маротаба Америка кубогини қўлга киритган.

Жаҳон футболида чинакам тарихий даврга якун ясалмоқда. Аргентина миллий терма жамоаси сардори ва саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси Бенин термасига қарши бўлиб ўтадиган учрашув олдидан миллий жамоа билан хайрлашишини расман эълон қилди.

39 ёшли афсонавий ҳужумчи adidas Football расмий саҳифасида эълон қилинган махсус видеомурожаати орқали бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлисларига ўз дил сўзларини етказди.

«Бу форма бутун умрим бўлди»: Сардорнинг видолашув сўзлари

Мессининг таъсирли чиқиши футбол жамоатчилигини чуқур ҳаяжонга солди:

  • Шукроналик ва хотиржамлик: «Энди вақти келди. Мен хотиржам кетяпман, чунки қўлимдан келган барча нарсани бердим. Бу форма кўп йиллар давомида менинг орзум, ифтихорим ва бутун умрим бўлди», — дея таъкидлади аргентиналик юлдуз;

  • Сўнгги парда: Африка вакили бўлмиш Бенин терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган бўлажак учрашув афсонавий тўпурарнинг «альбиселесте» либосидаги сўнгги расмий ўйинларидан бири бўлиб тарихга киради.

21 йиллик буюк саёҳат: Мессининг миллий жамоадаги мероси

Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоаси либосини илк бор 2005 йилда кийган бўлиб, ўтган 21 йил ичида рекордларни янгилаб ташлади:

  • Ҳайратланарли кўрсаткичлар: Сардор турли даражадаги мусобақаларда жами 207 та учрашувда майдонга тушди;

  • Голлар ва узатмалар: Миллий либосда рақиблар дарвозасига 125 та тўп киритиб, сафдошларига 67 та самарали голли пас тақдим этди;

  • Олий ғалабалар: Йиллар давомидаги оғир мағлубиятлар ва финаллардаги омадсизликларни енгиб ўтган Лео Аргентина билан узоқ кутилган Жаҳон чемпионлиги (2022) кубогини боши узра кўтарди ҳамда икки маротаба Америка кубоги (Copa América) ғолибига айланди.

Лионель Мессининг миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаши нафақат Жанубий Америка, балки бутун жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва унутилмас саҳифалардан бирининг якуни сифатида мухлислар хотирасида қолади.

Лионель МессиАргентина миллий терма жамоасиЖаҳон чемпионлиги 2022Copa América
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБугун 12:52Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиКеча 19:53Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасСтеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасБугун 13:35Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиЛионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайди4 октябр 13:30Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаКеча 09:31Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаЛионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаБугун 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?