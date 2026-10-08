Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)

·29·Спорт
Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги сўнгги ўйинида мухлислар стадионга ҳақиқий тирик эчкини олиб келишди.
  • Бу ҳолат "ГОАТ"
  • (Греатест оф Алл Тиме) атамасига рамзий ишора бўлиб, интернетда тез тарқалди.
  • Эчкига Аргентина терма жамоаси формаси кийдирилиб, "МЕССИ 10" ёзуви туширилган эди. Ҳайвоннинг стадионга киритилган-киритилмагани ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.

Лионель Мессининг Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолияти билан хайрлашуви нафақат футбол оламида, балки ижтимоий тармоқларда ҳам катта шов-шувларга сабаб бўлди. Буэнос-Айресдаги 85 минг мухлисга мўлжалланган, лиқ тўлган муҳташам «Монументаль» стадионига оқиб келаётган оломон орасида кутилмаган ва жуда рамзий «мухлис» пайдо бўлди — ишқибозлар арена сари ҳақиқий тирик эчкини етаклаб келди.

Мазкур ҳолат бевосита футболдаги машҳур GOAT (Greatest of All Time — «Тарихдаги энг буюги», инглиз тилидан сўзма-сўз таржима қилинганда «эчки») атамасига ишора бўлиб, интернет тармоғида тез фурсатда вирус каби тарқалди.

Барча қоидаларга кўра кийинтирилган «жонли талисман»

Тўрт оёқли антиқа мухлис ҳақиқий байрам кайфиятида безатилган эди:

  • Шахсий либос: Ҳайвонга Аргентина терма жамоасининг осмонранг-оқ рангли формаси кийдирилган бўлиб, унинг ортида афсонавий 10-рақам ва «MESSI» ёзуви акс этган;

  • Байроқ тасмалари: Унинг эгар-либоси миллий байроқ рангларидаги тасмалар билан безатилган;

  • Оломон ичидаги совуққонлик: Минглаб қичқираётган мухлислар, шовқин-сурон ва камералар қуршовига қарамай, жонзот ўз эгаси ёнида оломон билан бирга хотиржам қадам ташлади.

«Энг буюги» трибунага киритилдими?

Ҳодисанинг энг қизиқарли жиҳати назорат-ўтказиш пунктида юз берди:

  • Хавфсизлик қоидалари: Халқаро футбол стандартлари ва стадион регламентига кўра, трибуналарга ҳайвонлар билан кириш қатъиян тақиқланади;

  • Сирли якун: Ушбу рамзий меҳмонни стадион ичкарисига олиб киришга рухсат берилдими ёки у ўз миссиясини арена остонасидаги перформанс билан якунладими — буниси ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.

Аргентиналик ишқибозларнинг бу ижодий ёндашуви Лионель Мессининг ўз юртида нақадар чексиз муҳаббат ва мақомга эга эканини яна бир бор исботлади.

Лионель МессиАргентина миллий терма жамоасиМонументаль стадиониТўрт оёқли антиқа мухлис
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиБенин футболчилари хайрлашув ўйинида Лионель Мессига ноодатий совғалар топширдиКеча 09:03Лионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўлладиЛионель Месси Бенин билан ўйиндан олдин кўзга ёш келтирувчи видеомурожаат йўллади6 октябр 21:28Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атади17 сентябр 11:49Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танлади22 сентябр 15:33“Реал Мадрид” ва “Барселона” Мессига ҳамдардлик билдирди“Реал Мадрид” ва “Барселона” Мессига ҳамдардлик билдирди9 август 18:21Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда9 сентябр 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?