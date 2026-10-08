Аргентиналик мухлислар Мессининг сўнгги ўйинида ҳаммани ҳайратда қолдирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги сўнгги ўйинида мухлислар стадионга ҳақиқий тирик эчкини олиб келишди.
- Бу ҳолат "ГОАТ"
- (Греатест оф Алл Тиме) атамасига рамзий ишора бўлиб, интернетда тез тарқалди.
- Эчкига Аргентина терма жамоаси формаси кийдирилиб, "МЕССИ 10" ёзуви туширилган эди. Ҳайвоннинг стадионга киритилган-киритилмагани ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.
Лионель Мессининг Аргентина миллий терма жамоасидаги фаолияти билан хайрлашуви нафақат футбол оламида, балки ижтимоий тармоқларда ҳам катта шов-шувларга сабаб бўлди. Буэнос-Айресдаги 85 минг мухлисга мўлжалланган, лиқ тўлган муҳташам «Монументаль» стадионига оқиб келаётган оломон орасида кутилмаган ва жуда рамзий «мухлис» пайдо бўлди — ишқибозлар арена сари ҳақиқий тирик эчкини етаклаб келди.
Мазкур ҳолат бевосита футболдаги машҳур GOAT (Greatest of All Time — «Тарихдаги энг буюги», инглиз тилидан сўзма-сўз таржима қилинганда «эчки») атамасига ишора бўлиб, интернет тармоғида тез фурсатда вирус каби тарқалди.
Барча қоидаларга кўра кийинтирилган «жонли талисман»
Тўрт оёқли антиқа мухлис ҳақиқий байрам кайфиятида безатилган эди:
Шахсий либос: Ҳайвонга Аргентина терма жамоасининг осмонранг-оқ рангли формаси кийдирилган бўлиб, унинг ортида афсонавий 10-рақам ва «MESSI» ёзуви акс этган;
Байроқ тасмалари: Унинг эгар-либоси миллий байроқ рангларидаги тасмалар билан безатилган;
Оломон ичидаги совуққонлик: Минглаб қичқираётган мухлислар, шовқин-сурон ва камералар қуршовига қарамай, жонзот ўз эгаси ёнида оломон билан бирга хотиржам қадам ташлади.
«Энг буюги» трибунага киритилдими?
Ҳодисанинг энг қизиқарли жиҳати назорат-ўтказиш пунктида юз берди:
Хавфсизлик қоидалари: Халқаро футбол стандартлари ва стадион регламентига кўра, трибуналарга ҳайвонлар билан кириш қатъиян тақиқланади;
Сирли якун: Ушбу рамзий меҳмонни стадион ичкарисига олиб киришга рухсат берилдими ёки у ўз миссиясини арена остонасидаги перформанс билан якунладими — буниси ҳозирча сир бўлиб қолмоқда.
Аргентиналик ишқибозларнинг бу ижодий ёндашуви Лионель Мессининг ўз юртида нақадар чексиз муҳаббат ва мақомга эга эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…