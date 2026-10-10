«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози

·13·Спорт
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Персеполис» бош мураббийи Меҳди Тартар Эрон терма жамоасининг ўйин сифати ва натижаларида жиддий пасайиш кузатилаётганини, айниқса Ўзбекистон билан тез-тез ўйнаш жамоа обрўсини тушираётганини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, рақибларнинг бир хиллиги ва уй учрашувларини ўтказиш имкониятининг йўқлиги миллий жамоага катта зарар етказмоқда.

Эрон футболида терма жамоанинг охирги кўрсаткичлари ва ўйинлар танлови атрофида кутилмаган қизғин баҳс-мунозаралар юзага келди. Мамлакатнинг амалдаги етакчи клубларидан бири — «Персеполис» бош мураббийи Меҳди Тартар матбуот анжуманида миллий жамоанинг ҳозирги ҳолатини очиқчасига кескин танқид қилиб, рақиб танлаш сиёсатига эътироз билдирди.

Мутахассис жамоанинг ҳам ўйин сифати, ҳам қайд этаётган натижаларида жиддий пасайиш кузатилаётганини айтиб, айниқса Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан тез-тез беллашувлар ташкил этилаётгани фойда бермаётганини таъкидлади.

«Тинимсиз Ўзбекистон билан ўйнайверамиз...»

Меҳди Тартарнинг фикрича, сўнгги пайтлардаги ўртоқлик ва расмий баҳслар географияси форслар футболига салбий таъсир кўрсатмоқда:

  • Рақобат ва обрў масаласи: Мураббий рақибларнинг бир хиллигидан норозилигини яширмади: «Тинимсиз Ўзбекистон билан ўйнайверамиз, бу эса жамоамиз обрўсини туширишдан бошқа ҳеч нарса бермади. Бундай муаммолар миллий терма жамоага катта зарар етказяпти», — дея кескин таъкидлади Тартар;

  • Ўз майдонидаги ўйинларнинг йўқлиги: У жамоанинг инқирозига фақат мураббийлар эмас, мамлакатдаги мураккаб шароит ҳам сабаб бўлаётганини қўшимча қилди. Уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлаётган Эрон термаси мухлислар далдаси ва ўз деворлари омилидан маҳрум бўлмоқда.

Вазиятни ўнглаш учун ёпиқ музокаралар таклифи

«Персеполис» устози шунчаки танқид қилиш билан чекланмасдан, муаммоларни ичкарида ҳал этиш ниятида эканини маълум қилди:

  • Ёпиқ форматдаги мулоқот: Тартар матбуот орқали тортишиш ўрнига, келаси ҳафта Эрон миллий терма жамоаси мураббийлар штаби билан ёпиқ учрашув ўтказишни режалаштирмоқда;

  • Амалий ёрдам ва тактик тузатишлар: Мутахассис таркиб танлаш, ўйин схемалари ва техник камчиликларни бартараф этишда шахсан ўз тажрибаси ва амалий ёрдамини таклиф қилмоқчи.

Эрон ва Ўзбекистон терма жамоалари сўнгги йилларда қитъа миқёсидаги Жаҳон чемпионати саралашлари ва CAFA мусобақаларида доимий принципиал рақибларга айланиб улгурган бир пайтда, теҳронлик мураббийнинг бундай кескин позицияси минтақавий футбол жамоатчилиги эътиборини тортмай қолмайди.

Меҳди ТартарПерсеполисЭрон миллий терма жамоасиCAFA мусобақалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирдиЯнги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди26 сентябр 22:33Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди23 сентябр 18:15Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди22 сентябр 00:59Ўрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашдиЎрунов гол урди, Сергеев ассист муаллифи бўлди — «Персеполис» пешқадамга яқинлашдиБугун 00:49«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди20 август 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?