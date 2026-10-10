«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Персеполис» бош мураббийи Меҳди Тартар Эрон терма жамоасининг ўйин сифати ва натижаларида жиддий пасайиш кузатилаётганини, айниқса Ўзбекистон билан тез-тез ўйнаш жамоа обрўсини тушираётганини таъкидлади.
- Унинг фикрича, рақибларнинг бир хиллиги ва уй учрашувларини ўтказиш имкониятининг йўқлиги миллий жамоага катта зарар етказмоқда.
Эрон футболида терма жамоанинг охирги кўрсаткичлари ва ўйинлар танлови атрофида кутилмаган қизғин баҳс-мунозаралар юзага келди. Мамлакатнинг амалдаги етакчи клубларидан бири — «Персеполис» бош мураббийи Меҳди Тартар матбуот анжуманида миллий жамоанинг ҳозирги ҳолатини очиқчасига кескин танқид қилиб, рақиб танлаш сиёсатига эътироз билдирди.
Мутахассис жамоанинг ҳам ўйин сифати, ҳам қайд этаётган натижаларида жиддий пасайиш кузатилаётганини айтиб, айниқса Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан тез-тез беллашувлар ташкил этилаётгани фойда бермаётганини таъкидлади.
«Тинимсиз Ўзбекистон билан ўйнайверамиз...»
Меҳди Тартарнинг фикрича, сўнгги пайтлардаги ўртоқлик ва расмий баҳслар географияси форслар футболига салбий таъсир кўрсатмоқда:
Рақобат ва обрў масаласи: Мураббий рақибларнинг бир хиллигидан норозилигини яширмади: «Тинимсиз Ўзбекистон билан ўйнайверамиз, бу эса жамоамиз обрўсини туширишдан бошқа ҳеч нарса бермади. Бундай муаммолар миллий терма жамоага катта зарар етказяпти», — дея кескин таъкидлади Тартар;
Ўз майдонидаги ўйинларнинг йўқлиги: У жамоанинг инқирозига фақат мураббийлар эмас, мамлакатдаги мураккаб шароит ҳам сабаб бўлаётганини қўшимча қилди. Уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлаётган Эрон термаси мухлислар далдаси ва ўз деворлари омилидан маҳрум бўлмоқда.
Вазиятни ўнглаш учун ёпиқ музокаралар таклифи
«Персеполис» устози шунчаки танқид қилиш билан чекланмасдан, муаммоларни ичкарида ҳал этиш ниятида эканини маълум қилди:
Ёпиқ форматдаги мулоқот: Тартар матбуот орқали тортишиш ўрнига, келаси ҳафта Эрон миллий терма жамоаси мураббийлар штаби билан ёпиқ учрашув ўтказишни режалаштирмоқда;
Амалий ёрдам ва тактик тузатишлар: Мутахассис таркиб танлаш, ўйин схемалари ва техник камчиликларни бартараф этишда шахсан ўз тажрибаси ва амалий ёрдамини таклиф қилмоқчи.
Эрон ва Ўзбекистон терма жамоалари сўнгги йилларда қитъа миқёсидаги Жаҳон чемпионати саралашлари ва CAFA мусобақаларида доимий принципиал рақибларга айланиб улгурган бир пайтда, теҳронлик мураббийнинг бундай кескин позицияси минтақавий футбол жамоатчилиги эътиборини тортмай қолмайди.
Изоҳлар 0
…