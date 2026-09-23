Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Фарғонага етиб борди ва маҳаллий мухлислар томонидан тантанали кутиб олинди.
- Жамоа 24 сентябр куни Фарғонада Эрон терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.
- Бу ўйин Фабио Каннаваро учун жамоанинг тактик схемаларини синаб олишда муҳим синов бўлади.
Ўзбек футболи ихлосмандларининг нигоҳи бугун Фарғона водийсига қадалди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси махсус рейс билан Фарғона шаҳрига етиб борди ва маҳаллий халқаро аэропортга муваффақиятли қўнди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматининг хабар беришича, дунё футболи афсонаси, «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий термамиз водий аҳли ва минглаб ишқибозлар томонидан кўтаринки кайфиятда, миллий урф-одатларга монанд тантанали равишда кутиб олинди.
Ташрифдан кўзланган асосий мақсад — эртага, 24 сентябрь куни Фарғонанинг муҳташам стадионида қитъамизнинг энг номдор ва принципиал рақибларидан бири бўлмиш Эрон миллий терма жамоасига қарши ўтказиладиган муҳим халқаро ўртоқлик учрашувидир. Манчестер, Бельгия ва Швейцария каби Европанинг топ клубларидан келган легионерларимиз билан кучайтирилган жамоамиз учун ушбу тўқнашув Каннаваро қўл остидаги тактик схемалар, жамоавий бирдамлик ва янги ғалабалар формуласини синаб олишда ҳал қилувчи синов бўлади.
Хўш, Фабио Каннаваро Форс «шерлари»га қарши қандай кутилмаган тактик қуролни ишга солади, Фарғонадаги мухлислар босими остида ўйин темпи қандай кечади ва термамиз бу муросасиз дуэлда зафар қуча оладими?
«Каннаваро ташрифи, Фарғонадаги қайноқ кутиб олиш ва Эрон дуэли»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Миллий терма жамоанинг Фарғонага сафаридан энг муҳим тафсилотлар:
Фарғонага етиб бориш ва қўниш: Ўзбекистон миллий жамоаси авиарейси Фарғона аэропортига муваффақиятли қўнди ва делегация шаҳарга жойлашди;
Фабио Каннаваро бошчилигидаги масъулият: Жаҳон чемпионати ғолиби ва дунё тан олган мутахассис жамоани Осиёнинг энг оғир рақибларидан бирига қарши баҳсга бевосита тайёрламоқда;
Тантанали қабул: Водийлик минглаб мухлислар ва мутасаддилар терма жамоа аъзоларини юксак эҳтиром ва байрамона кайфиятда қарши олди;
Эртанги марказий ўйин (24 сентябрь): Фарғонада миллий жамоамиз Эрон терма жамоасига қарши муросасиз спарринг баҳсида саф тортади;
Кузги синовлар сериясининг дебочаси: Ушбу ўртоқлик баҳси терма жамоанинг кузги йирик халқаро тақвимидаги (Сурия ва Жанубий Кореяга қарши ўйинлар олдидан) илк ҳал қилувчи қадамидир.
Ўзбекистон — Эрон супертўқнашуви: Бўлажак баҳснинг таҳлилий параметрлари
24 сентябрь куни Фарғонада кечадиган катта футбол оқшоми тафсилотлари:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Ўзбекистон миллий жамоаси
Эрон миллий жамоаси
Бош мураббий
Фабио Каннаваро (Италия)
Қитъанинг тажрибали мураббийлар штаби
Учрашув мақоми ва санаси
Халқаро расмий ўртоқлик баҳси, 24 сентябрь 2026 йил
Ўйин манзили
Фарғона шаҳри, марказий стадион
Сафар баҳси
Таркиб ҳолати
Европа грандлари легионерлари тўлиқ жалб этилган
Осиёнинг жисмонан энг кучли ва тажрибали таркиби
Ўйиннинг асосий интригаси
Каннаваронинг ҳимоя ва тезкор ҳужум тактикасини синаш
Осиё рейтинги пешқадами мақомини сақлаб қолиш
Психологик ҳолат
Водий мухлисларининг 100% тўлган трибуналардаги қўлло 单и
Муросасиз сафар босими остида ўйнаш
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Каннаваро Эрон тўсиғини қандай ёриб ўтади?
Спорт шарҳловчилари ва футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
Фарғона омили ва «ўн иккинчи ўйинчи» қудрати: Пойтахтдан ташқарида, айниқса футболни жон-дилидан севадиган Фарғонада терма жамоа ўйинларининг ўтказилиши стадионда мислсиз атмосфера яратади; мухлисларнинг шиддатли далдаси йигитларимизга қўшимча куч ва психологик устунлик беради;
Каннаваронинг итальянча ҳимоя мактаби: Эрон жамоаси анъанавий равишда бўйдор, жисмонан бақувват ва стандарт вазиятларда хавфли футболчиларга таянади; жаҳон футболи тарихидаги энг кучли ҳимоячилардан бири бўлган Фабио Каннаваронинг кўрсатмалари рақибнинг ҳаводаги ва жарима майдонидаги хавфларини тўлиқ зарарсизлантиришда бош қурол бўлади;
Тезкор қанотлар ва Европа легионерлари: Эроннинг оғир ва зич мудофаасини фақат юқори тезлик, чаққон дриблинг ва марказдан кутилмаган нозик паслар орқали бузиб ўтиш мумкин; Европа клубларида юқори темпда ўйнаётган вакилларимизнинг прессинги баҳс тақдирини ҳал қилувчи асосий омилдир;
Келгуси баҳслар учун пойдевор: Эрон билан ўйиндан кейин олдинда Сурия (1 октябрь) ва Жанубий Корея (6 октябрь) кутиб турибди; кучли рақиб устидан қозонилган ғалаба терманинг руҳиятини энг юқори чўққига олиб чиқади.
Фарғонадаги бугунги кўтаринки кайфият эртанги тарихий баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин ғалабасига йўл очишига шубҳа йўқ.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси эртага Фарғонада Эронни қайси ҳисобда мағлуб эта олади? Қайси футболчимиз ушбу муросасиз учрашувнинг бош қаҳрамонига айланади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр ва ҳисоб тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизга бағишланган ушбу қайноқ репортажни барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…