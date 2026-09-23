Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди

·25·Спорт
Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Фарғонага етиб борди ва маҳаллий мухлислар томонидан тантанали кутиб олинди.
  • Жамоа 24 сентябр куни Фарғонада Эрон терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.
  • Бу ўйин Фабио Каннаваро учун жамоанинг тактик схемаларини синаб олишда муҳим синов бўлади.

Ўзбек футболи ихлосмандларининг нигоҳи бугун Фарғона водийсига қадалди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси махсус рейс билан Фарғона шаҳрига етиб борди ва маҳаллий халқаро аэропортга муваффақиятли қўнди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматининг хабар беришича, дунё футболи афсонаси, «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий термамиз водий аҳли ва минглаб ишқибозлар томонидан кўтаринки кайфиятда, миллий урф-одатларга монанд тантанали равишда кутиб олинди.

Ташрифдан кўзланган асосий мақсад — эртага, 24 сентябрь куни Фарғонанинг муҳташам стадионида қитъамизнинг энг номдор ва принципиал рақибларидан бири бўлмиш Эрон миллий терма жамоасига қарши ўтказиладиган муҳим халқаро ўртоқлик учрашувидир. Манчестер, Бельгия ва Швейцария каби Европанинг топ клубларидан келган легионерларимиз билан кучайтирилган жамоамиз учун ушбу тўқнашув Каннаваро қўл остидаги тактик схемалар, жамоавий бирдамлик ва янги ғалабалар формуласини синаб олишда ҳал қилувчи синов бўлади.

Хўш, Фабио Каннаваро Форс «шерлари»га қарши қандай кутилмаган тактик қуролни ишга солади, Фарғонадаги мухлислар босими остида ўйин темпи қандай кечади ва термамиз бу муросасиз дуэлда зафар қуча оладими?

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди

«Каннаваро ташрифи, Фарғонадаги қайноқ кутиб олиш ва Эрон дуэли»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Миллий терма жамоанинг Фарғонага сафаридан энг муҳим тафсилотлар:

  • Фарғонага етиб бориш ва қўниш: Ўзбекистон миллий жамоаси авиарейси Фарғона аэропортига муваффақиятли қўнди ва делегация шаҳарга жойлашди;

  • Фабио Каннаваро бошчилигидаги масъулият: Жаҳон чемпионати ғолиби ва дунё тан олган мутахассис жамоани Осиёнинг энг оғир рақибларидан бирига қарши баҳсга бевосита тайёрламоқда;

  • Тантанали қабул: Водийлик минглаб мухлислар ва мутасаддилар терма жамоа аъзоларини юксак эҳтиром ва байрамона кайфиятда қарши олди;

  • Эртанги марказий ўйин (24 сентябрь): Фарғонада миллий жамоамиз Эрон терма жамоасига қарши муросасиз спарринг баҳсида саф тортади;

  • Кузги синовлар сериясининг дебочаси: Ушбу ўртоқлик баҳси терма жамоанинг кузги йирик халқаро тақвимидаги (Сурия ва Жанубий Кореяга қарши ўйинлар олдидан) илк ҳал қилувчи қадамидир.

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди

Ўзбекистон — Эрон супертўқнашуви: Бўлажак баҳснинг таҳлилий параметрлари

24 сентябрь куни Фарғонада кечадиган катта футбол оқшоми тафсилотлари:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Ўзбекистон миллий жамоаси

Эрон миллий жамоаси

Бош мураббий

Фабио Каннаваро (Италия)

Қитъанинг тажрибали мураббийлар штаби

Учрашув мақоми ва санаси

Халқаро расмий ўртоқлик баҳси, 24 сентябрь 2026 йил

Ўйин манзили

Фарғона шаҳри, марказий стадион

Сафар баҳси

Таркиб ҳолати

Европа грандлари легионерлари тўлиқ жалб этилган

Осиёнинг жисмонан энг кучли ва тажрибали таркиби

Ўйиннинг асосий интригаси

Каннаваронинг ҳимоя ва тезкор ҳужум тактикасини синаш

Осиё рейтинги пешқадами мақомини сақлаб қолиш

Психологик ҳолат

Водий мухлисларининг 100% тўлган трибуналардаги қўлло 单и

Муросасиз сафар босими остида ўйнаш

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди

Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Каннаваро Эрон тўсиғини қандай ёриб ўтади?

Спорт шарҳловчилари ва футбол таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Фарғона омили ва «ўн иккинчи ўйинчи» қудрати: Пойтахтдан ташқарида, айниқса футболни жон-дилидан севадиган Фарғонада терма жамоа ўйинларининг ўтказилиши стадионда мислсиз атмосфера яратади; мухлисларнинг шиддатли далдаси йигитларимизга қўшимча куч ва психологик устунлик беради;

  • Каннаваронинг итальянча ҳимоя мактаби: Эрон жамоаси анъанавий равишда бўйдор, жисмонан бақувват ва стандарт вазиятларда хавфли футболчиларга таянади; жаҳон футболи тарихидаги энг кучли ҳимоячилардан бири бўлган Фабио Каннаваронинг кўрсатмалари рақибнинг ҳаводаги ва жарима майдонидаги хавфларини тўлиқ зарарсизлантиришда бош қурол бўлади;

  • Тезкор қанотлар ва Европа легионерлари: Эроннинг оғир ва зич мудофаасини фақат юқори тезлик, чаққон дриблинг ва марказдан кутилмаган нозик паслар орқали бузиб ўтиш мумкин; Европа клубларида юқори темпда ўйнаётган вакилларимизнинг прессинги баҳс тақдирини ҳал қилувчи асосий омилдир;

  • Келгуси баҳслар учун пойдевор: Эрон билан ўйиндан кейин олдинда Сурия (1 октябрь) ва Жанубий Корея (6 октябрь) кутиб турибди; кучли рақиб устидан қозонилган ғалаба терманинг руҳиятини энг юқори чўққига олиб чиқади.

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди

Фарғонадаги бугунги кўтаринки кайфият эртанги тарихий баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин ғалабасига йўл очишига шубҳа йўқ.

Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси эртага Фарғонада Эронни қайси ҳисобда мағлуб эта олади? Қайси футболчимиз ушбу муросасиз учрашувнинг бош қаҳрамонига айланади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр ва ҳисоб тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизга бағишланган ушбу қайноқ репортажни барча футбол ишқибозлари билан баҳам кўринг!

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиФарғонаЭрон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!14 сентябр 06:21Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилди13 сентябр 22:31Олимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқдаОлимпиадада даҳшатли 3-тур: Ўзбекистон жамоаларини кучли рақиблар синови кутмоқда18 сентябр 14:31Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаСамарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисида17 сентябр 08:47Ўзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси бугун Нидерландияга қарши майдонга тушади8 июн 08:04Енгил атлетикачиларимиз Осиё чемпионатида олтита медални қўлга киритдиЕнгил атлетикачиларимиз Осиё чемпионатида олтита медални қўлга киритди1 июн 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди