Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейинги ўзининг илк расмий учрашувини ўтказиб, қитъа грандларидан бири ҳисобланган Эрон терма жамоаси устидан ишончли ва шов-шувли ғалабани қўлга киритди. Фарғона шаҳри мезбонлик қилган ушбу принципиал халқаро ўртоқлик баҳсида жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро шогирдлари майдонда мукаммал ўйин намойиш этиб, рақибни 3:1 ҳисобида таслим этди. Беллашувнинг 10-дақиқасидаёқ миллий терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов ҳисобни очиб, стадионни ларзага келтирди.
Иккинчи бўлим бошида, яъни 49-дақиқада Рамин Ризоян мувозанатни тиклаган бўлса-да, орадан 9 дақиқа ўтиб, 58-дақиқада Шомуродов пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, учрашувдаги дублини расмийлаштирди. Ўйиннинг кульминацион нуқтаси эса қўшиб берилган дақиқаларда содир бўлди: 89-дақиқада сардорнинг ўрнига захирадан майдонга тушган Ҳусайн Норчаев 90+4-дақиқада рақиб дарвозасига учинчи голни уриб, учрашув тақдирига узил-кесил якуний нуқтани қўйди. Шу тариқа, янги мураббийлар штаби остида майдонга тушган миллий жамоамиз Осиёнинг энг ноқулай рақиби саналмиш Эронни барча жабҳаларда ортда қолдириб, янги футбол даврининг ёрқин бошланишини муждалади.
Хўш, Фабио Каннаваро тактикаси Эронни қандай қилиб ожиз қолдирди, Шомуродовнинг дубли ва захирадан тушган Норчаевнинг голи ортида қандай режа ётибди ҳамда ушбу 3:1 ҳисобидаги ғалаба миллий футболимиз истиқболига қандай таъсир кўрсатади?
«Шомуродов дубли, Норчаевнинг 90+4-дақиқадаги зарбаси ва Каннаваро триумфи»: Тарихий ўйиннинг 5 та асосий нуқтаси
Фарғонадаги учрашувдан энг муҳим факт ва рақамлар:
Каннаваро бошчилигидаги дебют: Жаҳон чемпионатидан сўнг илк баҳсни ўтказган Фабио Каннаваро жамоаси илк беллашувдаёқ 3:1 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди;
Элдор Шомуродовдан бенефис: Терма жамоа сардори 10-дақиқада очиқ ўйиндан ва 58-дақиқада пенальтидан унумли фойдаланиб, дубль муаллифига айланди;
Ҳусайн Норчаевнинг нуқтаси: Баҳснинг 89-дақиқасида Шомуродов ўрнига тушган Норчаев 90+4-дақиқада учинчи голни киритиб, ғалабани мустаҳкамлади;
Эрон юлдузлари ожиз қолди: Меҳди Тареми, Саид Изатоллаҳи ва захирадан тушган Сардар Азмун каби юлдузлар ҳимоячиларимиз қаршилигини енга олмади;
Мукаммал таркиб ротацияси: Фабио Каннаваро 59- ва 82-дақиқаларда захира футболчиларини майдонга тушириб, ўйин суръати ва назоратини охиригача сақлаб қолди.
Ўртоқлик учрашуви: Ўзбекистон – Эрон баҳсининг тўлиқ баёни ва таркиблар таҳлили
Фарғонадаги ўйинда қайд этилган муҳим протокол маълумотлари таснифи:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси
Эрон миллий терма жамоаси
Якуний ҳисоб
3 (Ғалаба)
1 (Мағлубият)
Урилган голлар
Э. Шомуродов (10', 58' пен.), Ҳ. Норчаев (90+4')
Рамин Ризоян (49')
Бош мураббий бошқаруви
Фабио Каннаваро (янги тактик тизим)
Амир Ғаленойи штаби
Дарвоза ва ҳимоя чизиғи
В. Назаров, А. Ҳусанов, Б. Каримов, Ж. Ўрозов, Ш. Насруллаев
А. Бейронванд, С. Ҳардани, Э. Ҳажисафи, А. Немати, С. Фаллаҳ
Ярим ҳимоя маркази
А. Мозговой, О. Ҳамробеков, А. Ғаниев, А. Файзуллаев
С. Изатоллаҳи, О. Ноорафкан, А. Юсуфи, М. Моҳеби
Ҳужум ва гол уриш самарадорлиги
Э. Шомуродов (сардор), Д. Ҳамдамов, Ҳ. Норчаев (захирадан)
М. Тареми, Д. Даргаҳи, С. Азмун (захирадан)
Амалга оширилган алмаштиришлар
Д. Холматов, Р. Жиянов (59'), Ҳ. Алижонов, Ш. Эсанов, М. Маҳаммаджонов (82'), Ҳ. Норчаев (89')
Р. Ризоян, С. Азмун (46'), М. Горбани, А. Маҳмуди (64')
Тактик ва экспертлик экспертизаси: Нега Фабио Каннаваро жамоаси Эронни ожиз қолдирди?
Халқаро футбол шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Каннаваро мактаби» — мустаҳкам ҳимоя ва темир интизом: Жаҳон футболи тарихида «Олтин тўп»ни қўлга киритган кам сонли ҳимоячилардан бири бўлган Фабио Каннаваро Ўзбекистон мудофаа чизиғига (Ҳусанов, Ўрозов, Насруллаев, Каримов) янгича жипслик ва совуққонлик сингдирган; Тареми ва Азмундек юқори даражадаги ҳужумчиларга очиқ зоналар қолдирилмади;
Шомуродовнинг етакчилик феномени: Элдор Шомуродов терма жамоа либосида нафақат асосий тўпурар, балки бутун ҳужум чизиғини олдинга бошловчи сардорга айланди; унинг прессинг вақтидаги ҳаракати ва стандарт вазиятлардаги совуққонлиги жамоанинг асосий қуроли бўлиб хизмат қилмоқда;
Иккинчи бўлимдаги алмаштиришларнинг аниқ ишлаши: 59-дақиқада Холматов ва Жияновнинг майдонга туширилиши тезликни оширган бўлса, 82-дақиқадаги учталик ўзгариш (Алижонов, Эсанов, Маҳаммаджонов) Эроннинг ҳал қилувчи босимини йўққа чиқарди; 89-дақиқада тушган Норчаевнинг 90+4-дақиқадаги голи эса Каннаваронинг ҳар бир захира ўйинчисини аниқ ҳисоб-китоб билан майдонга ташлаганини кўрсатди;
Жаҳон чемпионатидан кейинги янги мотивация: Йирик мундиалдан қайтган терма жамоада тўйиниш ёки чарчоқ аломатлари кўринмади; аксинча, жамоа янги бош мураббий қўл остида янада агрессив, мазмунли ва ғалабага чанқоқ футбол намойиш этди.
Фарғонадаги ушбу тарихий 3:1 ҳисоби Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Фабио Каннаваро бошчилигида қитъанинг ҳар қандай грандини бемалол енга оладиган мутлақ кучга айланганини исботлади.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эронга қарши ўйинда аввалгидан кўра қайси жиҳатлари билан кучлироқ кўринди? Элдор Шомуродов ва Ҳусайн Норчаевнинг тандемига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг ушбу ёрқин ғалабасига бағишланган мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…