Янги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди

·50·Спорт
Янги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эрон устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва янги «4-3-3» тактик схемасига муваффақиятли ўтди.
  • Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг таъкидлашича, таркибдаги ақлли футболчиларнинг кўплиги янги услубга мослашишни осонлаштирган.
  • Ғалабага қарамай, ўйинда ҳали бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлар мавжуд ва улар устида ишланади.

Фарғонадаги марказий ўйингоҳда кечган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий терма жамоаси принципиал рақиб — Эрон устидан 3:1 ҳисобида ишончли ва тарихий ғалабани қўлга киритгани мухлислар орасида катта тўлқин ҳосил қилди. Ушбу ёрқин зафардан сўнг миллий терма жамоа сардори ва Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси Элдор Шомуродов навбатдаги машғулотлар олдидан журналистлар саволларига батафсил жавоб берди. Сардор жамоанинг янги «4-3-3» тактик схемасига мослашиши, учрашувдаги ғалабанинг психологик таъсири ҳамда таркибдаги футболчиларнинг интеллектуал савияси ҳақида тўхталиб ўтди.

Шомуродовнинг таъкидлашича, ғалаба жамоага ўзгача эмоция бағишлаган бўлса-да, ўйинда ҳали бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлар етарли. Бироқ таркибда юқори савияли, бош мураббийнинг ҳар қандай замонавий тактик топшириғини тўғри ва аниқ тушуниб бажарадиган ақлли футболчилар борлиги янги услубга ўтишни анча осонлаштирган.

«3:1 ҳисоби, «4-3-3» схемаси ва сардор эътирофи»: Шомуродов баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Миллий терма жамоамиз етакчисининг фикрларидан энг муҳим расмий тезислар:

  • Эрон устидан 3:1 зафари: Фарғонада кечган принципиал ўртоқлик баҳсида терма жамоамиз рақибни 3:1 ҳисобида таслим этди;

  • «4-3-3» схемасига ўтиш қийинчилик туғдирмади: Сардор янги тактик формация жамоа учун оғирлик қилмаганини тасдиқлади;

  • Камчиликлар устида ишлаш давом этади: Ғалабага қарамай, Шомуродов ўйинда камчиликлар етарли экани ва уларни бартараф этиш зарурлигини билдирди;

  • Ақлли футболчилар омили: Мураббий кўрсатмаларини тўғри ва тез қабул қиладиган юқори савияли ўйинчилар борлиги тактик ўзгаришларни осонлаштирди;

  • Эмоция ва ҳисобнинг аҳамияти: Ҳисоб қандай бўлишидан қатъи назар, ҳар бир ғалаба жамоа руҳияти учун мутлақо ўзгача қувват бериши таъкидланди.

Ўзбекистон — Эрон учрашуви ва янги тактик ўзгаришлар таҳлили

Терма жамоамизнинг ўйини, сардор хулосалари ва тактика кўрсаткичлари таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Фарғонадаги баҳс кўрсаткичлари ва Шомуродов баҳоси

Рақиб ва учрашув мақоми

Эрон миллий терма жамоаси (Халқаро ўртоқлик учрашуви)

Ўйин ўтказилган манзил ва якуний ҳисоб

Фарғона шаҳри, марказий стадион — 3:1 ҳисобидаги ғалаба

Синовдан ўтган тактик схема

«4-3-3» (ҳужумкор ва қанотларни фаоллаштирувчи услуб)

Сардорнинг схема ҳақидаги фикри

«Қийинчилик туғдирмади, чунки таркибда ақлли ўйинчилар кўп»

Аниқланган ҳолатлар ва вазифалар

Ўйинда камчиликлар мавжуд, машғулотларда улар устида ишланади

Кейинги босқич учун самараси

Жаҳон чемпионати саралаши ва расмий ўйинлар олдидан мустаҳкам ишонч

Футбол экспертизаси: Нега «4-3-3» схемасида Эронни ютиш муҳим воқеа?

Спорт таҳлилчилари, футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Классик ҳимоядан ҳужумкор прессингга ўтиш»: Ўзбекистон терма жамоасининг кўп йиллар давомида ҳимоявий ёки эҳтиёткор схемаларда ҳаракатлангани маълум; Эрондек кучли жамоага қарши очиқ «4-3-3» формациясида ўйнаб, 3 та гол уриш миллий жамоамизнинг ҳужум салоҳияти юқори даражага чиққанини кўрсатади;

  • Элдор Шомуродовнинг етакчилик руҳияти: «Башакшеҳир»да мунтазам амалиётга эга бўлаётган тажрибали форварднинг сардорлик позицияси ва жамоадаги камчиликларни очиқ тан олиши юксак профессионалликдан далолат беради;

  • Тактик универсаллик: Таркибда тезкор қанот ҳужумчилари ва интеллектуал марказий яримҳимоячилар кўплиги мураббийлар штабига расмий баҳсларда рақибга қараб ўйин чизмасини бемалол ўзгартириш имкониятини беради.

Сизнингча, Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун «4-3-3» тактик схемаси энг мақбул ва ҳужумкор танловми? Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоамизда яна қайси жиҳатларни кучайтириш керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз юлдузларини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Элдор ШомуродовФарғона4-3-3 тактик схемасиЭрон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олиндиТерма жамоамиз Фарғонага етиб борди: Эрон билан баҳс олдидан юлдузларимиз илиқ кутиб олинди23 сентябр 18:15Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди22 сентябр 00:59Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди23 сентябр 18:51Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:48Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия