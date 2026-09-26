Янги «4-3-3» схемаси: Элдор Шомуродов терма жамоадаги ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эрон устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди ва янги «4-3-3» тактик схемасига муваффақиятли ўтди.
- Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг таъкидлашича, таркибдаги ақлли футболчиларнинг кўплиги янги услубга мослашишни осонлаштирган.
- Ғалабага қарамай, ўйинда ҳали бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлар мавжуд ва улар устида ишланади.
Фарғонадаги марказий ўйингоҳда кечган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий терма жамоаси принципиал рақиб — Эрон устидан 3:1 ҳисобида ишончли ва тарихий ғалабани қўлга киритгани мухлислар орасида катта тўлқин ҳосил қилди. Ушбу ёрқин зафардан сўнг миллий терма жамоа сардори ва Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси Элдор Шомуродов навбатдаги машғулотлар олдидан журналистлар саволларига батафсил жавоб берди. Сардор жамоанинг янги «4-3-3» тактик схемасига мослашиши, учрашувдаги ғалабанинг психологик таъсири ҳамда таркибдаги футболчиларнинг интеллектуал савияси ҳақида тўхталиб ўтди.
Шомуродовнинг таъкидлашича, ғалаба жамоага ўзгача эмоция бағишлаган бўлса-да, ўйинда ҳали бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлар етарли. Бироқ таркибда юқори савияли, бош мураббийнинг ҳар қандай замонавий тактик топшириғини тўғри ва аниқ тушуниб бажарадиган ақлли футболчилар борлиги янги услубга ўтишни анча осонлаштирган.
«3:1 ҳисоби, «4-3-3» схемаси ва сардор эътирофи»: Шомуродов баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Миллий терма жамоамиз етакчисининг фикрларидан энг муҳим расмий тезислар:
Эрон устидан 3:1 зафари: Фарғонада кечган принципиал ўртоқлик баҳсида терма жамоамиз рақибни 3:1 ҳисобида таслим этди;
«4-3-3» схемасига ўтиш қийинчилик туғдирмади: Сардор янги тактик формация жамоа учун оғирлик қилмаганини тасдиқлади;
Камчиликлар устида ишлаш давом этади: Ғалабага қарамай, Шомуродов ўйинда камчиликлар етарли экани ва уларни бартараф этиш зарурлигини билдирди;
Ақлли футболчилар омили: Мураббий кўрсатмаларини тўғри ва тез қабул қиладиган юқори савияли ўйинчилар борлиги тактик ўзгаришларни осонлаштирди;
Эмоция ва ҳисобнинг аҳамияти: Ҳисоб қандай бўлишидан қатъи назар, ҳар бир ғалаба жамоа руҳияти учун мутлақо ўзгача қувват бериши таъкидланди.
Ўзбекистон — Эрон учрашуви ва янги тактик ўзгаришлар таҳлили
Терма жамоамизнинг ўйини, сардор хулосалари ва тактика кўрсаткичлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Фарғонадаги баҳс кўрсаткичлари ва Шомуродов баҳоси
Рақиб ва учрашув мақоми
Эрон миллий терма жамоаси (Халқаро ўртоқлик учрашуви)
Ўйин ўтказилган манзил ва якуний ҳисоб
Фарғона шаҳри, марказий стадион — 3:1 ҳисобидаги ғалаба
Синовдан ўтган тактик схема
«4-3-3» (ҳужумкор ва қанотларни фаоллаштирувчи услуб)
Сардорнинг схема ҳақидаги фикри
«Қийинчилик туғдирмади, чунки таркибда ақлли ўйинчилар кўп»
Аниқланган ҳолатлар ва вазифалар
Ўйинда камчиликлар мавжуд, машғулотларда улар устида ишланади
Кейинги босқич учун самараси
Жаҳон чемпионати саралаши ва расмий ўйинлар олдидан мустаҳкам ишонч
Футбол экспертизаси: Нега «4-3-3» схемасида Эронни ютиш муҳим воқеа?
Спорт таҳлилчилари, футбол мутахассислари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Классик ҳимоядан ҳужумкор прессингга ўтиш»: Ўзбекистон терма жамоасининг кўп йиллар давомида ҳимоявий ёки эҳтиёткор схемаларда ҳаракатлангани маълум; Эрондек кучли жамоага қарши очиқ «4-3-3» формациясида ўйнаб, 3 та гол уриш миллий жамоамизнинг ҳужум салоҳияти юқори даражага чиққанини кўрсатади;
Элдор Шомуродовнинг етакчилик руҳияти: «Башакшеҳир»да мунтазам амалиётга эга бўлаётган тажрибали форварднинг сардорлик позицияси ва жамоадаги камчиликларни очиқ тан олиши юксак профессионалликдан далолат беради;
Тактик универсаллик: Таркибда тезкор қанот ҳужумчилари ва интеллектуал марказий яримҳимоячилар кўплиги мураббийлар штабига расмий баҳсларда рақибга қараб ўйин чизмасини бемалол ўзгартириш имкониятини беради.
Сизнингча, Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун «4-3-3» тактик схемаси энг мақбул ва ҳужумкор танловми? Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоамизда яна қайси жиҳатларни кучайтириш керак деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз юлдузларини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…