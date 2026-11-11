Майкл Кэррик учун сўнгги имконият: «МЮ» раҳбарияти инқирозни қандай ҳал қилмоқчи?
Англия Премьер-лигасидаги ҳалокатли стартдан сўнг «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Кэррикнинг шошилинч истеъфоси кутилаётган бир пайтда, клуб директорлар кенгаши мутлақо бошқа йўлни танлади. Нуфузли BBC нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти 45 ёшли мутахассис билан шартномани бекор қилиш ўрнига, унинг амалдаги мураббийлар штабини шошилинч кучайтириш режасини маъқулламоқда.
«Бавария»дан таклиф: Аарон Данкс «Олд Траффорд»га қайтадими?
Штабни кучайтириш учун асосий номзод сифатида ҳозирда Германиянинг «Бавария» клубида Венсан Компанининг бош ёрдамчиси бўлиб ишлаётган Аарон Данкс кўрилмоқда. Данкс аввал «Мидлсбро»да Кэррик билан ёнма-ён ишлаган ва уларнинг тактик тушуниши юқори баҳоланади.
Аслида, Данксни «МЮ»га жалб этиш режаси ёзги трансфер ойнасидаёқ кўриб чиқилган эди. Эндиликда клуб инқироз пайтида Кэррикнинг ёнига ўзи ишонган ва синалган мутахассисни қўйиш орқали ўйин интизомини тиклашни мақсад қилган.
Кўрсаткич / Маълумот
«Манчестер Юнайтед»нинг АПЛ 10-туридан кейинги ҳолати
Эгалланган ўрин
18-ўрин (Чемпионшипга тушиб кетиш зонаси)
Жамғарилган очко
10 та ўйиндан сўнг атиги 8 очко
Натижалар тақсимоти
1 ғалаба, 5 дуранг, 4 мағлубият
Раҳбарият қарори
Истеъфо эмас, балки мураббийлар штабини кучайтириш
Асосий янги номзод
Аарон Данкс («Бавария» мураббийлар штабидан)
Манба
BBC Sports
«Клуб Кэррикка бўлган ишончни сақлаб қолмоқда, бироқ якка қарорлар даври тугади — раҳбарият жамоани қуйи лига ҳалокатидан қутқариш учун тактик штабни зудлик билан ислоҳ қилмоқчи».
18-ўрин хавфи ва сўнгги имконият
Премьер-лиганинг 10 туридан сўнг атиги 1 та ғалаба қайд этиб, 18-ўринда қолиб кетиш Манчестер клуби учун сўнгги ўн йилликлардаги энг даҳшатли антирекордлардан бири ҳисобланади. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти бош мураббийни мавсум ўртасида алмаштириш янги хаос келтириб чиқариши мумкинлигидан хавфсирамоқда.
Кэррик учун Аарон Данкснинг эҳтимолий ташрифи нафақат тактик нажот, балки ўз креслосини сақлаб қолиш учун сўнгги имкониятга айланиши мумкин. Агар мураббийлар штаби кенгайгандан кейин ҳам натижалар ижобий томонга ўзгармаса, раҳбарият радикал чора кўришга мажбур бўлади.
Сизнингча, «МЮ» мураббийни алмаштирмасдан, фақат унинг ёрдамчиларини янгилаш орқали турнир жадвалининг қуйи қисмидан чиқиб кета оладими? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…