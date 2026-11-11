Майкл Кэррик учун сўнгги имконият: «МЮ» раҳбарияти инқирозни қандай ҳал қилмоқчи?

1 дақиқа ўқиш3
Майкл Кэррик учун сўнгги имконият: «МЮ» раҳбарияти инқирозни қандай ҳал қилмоқчи?

Англия Премьер-лигасидаги ҳалокатли стартдан сўнг «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Кэррикнинг шошилинч истеъфоси кутилаётган бир пайтда, клуб директорлар кенгаши мутлақо бошқа йўлни танлади. Нуфузли BBC нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти 45 ёшли мутахассис билан шартномани бекор қилиш ўрнига, унинг амалдаги мураббийлар штабини шошилинч кучайтириш режасини маъқулламоқда.

«Бавария»дан таклиф: Аарон Данкс «Олд Траффорд»га қайтадими?

Штабни кучайтириш учун асосий номзод сифатида ҳозирда Германиянинг «Бавария» клубида Венсан Компанининг бош ёрдамчиси бўлиб ишлаётган Аарон Данкс кўрилмоқда. Данкс аввал «Мидлсбро»да Кэррик билан ёнма-ён ишлаган ва уларнинг тактик тушуниши юқори баҳоланади.

Аслида, Данксни «МЮ»га жалб этиш режаси ёзги трансфер ойнасидаёқ кўриб чиқилган эди. Эндиликда клуб инқироз пайтида Кэррикнинг ёнига ўзи ишонган ва синалган мутахассисни қўйиш орқали ўйин интизомини тиклашни мақсад қилган.

Кўрсаткич / Маълумот

«Манчестер Юнайтед»нинг АПЛ 10-туридан кейинги ҳолати

Эгалланган ўрин

18-ўрин (Чемпионшипга тушиб кетиш зонаси)

Жамғарилган очко

10 та ўйиндан сўнг атиги 8 очко

Натижалар тақсимоти

1 ғалаба, 5 дуранг, 4 мағлубият

Раҳбарият қарори

Истеъфо эмас, балки мураббийлар штабини кучайтириш

Асосий янги номзод

Аарон Данкс («Бавария» мураббийлар штабидан)

Манба

BBC Sports

«Клуб Кэррикка бўлган ишончни сақлаб қолмоқда, бироқ якка қарорлар даври тугади — раҳбарият жамоани қуйи лига ҳалокатидан қутқариш учун тактик штабни зудлик билан ислоҳ қилмоқчи».

18-ўрин хавфи ва сўнгги имконият

Премьер-лиганинг 10 туридан сўнг атиги 1 та ғалаба қайд этиб, 18-ўринда қолиб кетиш Манчестер клуби учун сўнгги ўн йилликлардаги энг даҳшатли антирекордлардан бири ҳисобланади. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти бош мураббийни мавсум ўртасида алмаштириш янги хаос келтириб чиқариши мумкинлигидан хавфсирамоқда.

Кэррик учун Аарон Данкснинг эҳтимолий ташрифи нафақат тактик нажот, балки ўз креслосини сақлаб қолиш учун сўнгги имкониятга айланиши мумкин. Агар мураббийлар штаби кенгайгандан кейин ҳам натижалар ижобий томонга ўзгармаса, раҳбарият радикал чора кўришга мажбур бўлади.

Сизнингча, «МЮ» мураббийни алмаштирмасдан, фақат унинг ёрдамчиларини янгилаш орқали турнир жадвалининг қуйи қисмидан чиқиб кета оладими? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари