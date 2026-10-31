Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳлади

·60·Спорт
Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед» жамоаси «Челси»га қарши сафар ўйинида 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 16-ўринга тушиб кетди.
  • Бош мураббий Майкл Керрик жамоаси биринчи бўлимда яхши ўйин кўрсатганини, бироқ иккинчи таймда назоратни йўқотиб, омадсиз гол ва пеналти сабабли мағлубиятга учраганини тан олди.

Англия Премер-лигаси доирасида сафарда «Челси»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Кэррик учрашув якунлангач ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Лондонликлардан учралган оғриқли мағлубият манчестерликларни турнир жадвалида хавфли пастки поғоналарга тушириб юборди — жамоа айни пайтда АПЛда 16-ўринга қадар қулади.

Нуфузли BBC нашрига интервю берган инглиз мутахассиси ўйиннинг икки бўлими кескин фарқ қилганини ва иккинчи таймда жамоа назоратни бутунлай йўқотганини очиқ тан олди.

«Биринчи бўлимда ҳисобни очишимиз шарт эди»: Кэррикнинг таҳлили

Бош мураббий баҳснинг бошида жамоаси кўрсатган ўйиндан кўнгли тўлганини, бироқ вазиятлардан фойдалана олмаслик қимматга тушганини таъкидлади:

  • Ижобий старт ва бой берилган имкониятлар: Кэррикнинг фикрича, «Манчестер Юнайтед» учрашувни кўтаринки руҳда бошлаган, режага амал қилган ҳолда рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни юзага келтирган ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни очиши керак эди;

  • Сустлик ва пасайган суръат: Бироқ танаффусдан сўнг манкунианликлар майдондаги шиддатни сақлаб қола олмади ва ўз-ўзидан ўйин суръатини сезиларли даражада пасайтириб юборди.

«Омадсиз гол ва пенальти бизни оғир аҳволга солди»

Учрашув тақдири ҳал бўлган иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш ҳақида гапирар экан, Майкл Кэррик қуйидагича изоҳ берди:

«Иккинчи бўлимда гўёки ҳаммаси бир лаҳзада издан чиқиб кетди. Ўтказиб юборилган илк гол жуда омадсиз эпизод бўлди, кўп ўтмай эса дарвозамиз томон пенальти белгиланди. Биз жуда оғир, мураккаб вазиятга тушиб қолдик ва ўйин мутлақо бошқача сценарий асосида ўзгариб кетди».

Турнир жадвалидаги хавф: «МЮ» 16-ўринда

Қаторасига учралган мағлубиятлар туфайли «Манчестер Юнайтед» жадвалда чуқур инқирозга юз тутди:

  • 16-поғона: Клуб турнир жадвалида хавфли зона ёқасида — 16-ўринда бормоқда;

  • Кэррикнинг тақдири: Кетма-кет мағлубиятлар ва жамоанинг қуйи ўринларга тушиб кетиши Майкл Кэррикнинг бош мураббийлик курсисидаги келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда. Клуб раҳбарияти яқин вақт ичида қатъий қарор қабул қилиш арафасида турибди.

Манчестер ЮнайтедМайкл КэррикАнглия Премер-лигасиЧелси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Бугун 22:24Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасидаАнтонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида15 октябр 10:14Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузАлонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузБугун 22:17Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнБугун 16:18Андрей Сантос: "Манчестер Юнайтед"да Каземиро ўрнини эгаллай оламан"Андрей Сантос: "Манчестер Юнайтед"да Каземиро ўрнини эгаллай оламан"9 август 17:34Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат берди3 август 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози