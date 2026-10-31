Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» жамоаси «Челси»га қарши сафар ўйинида 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 16-ўринга тушиб кетди.
- Бош мураббий Майкл Керрик жамоаси биринчи бўлимда яхши ўйин кўрсатганини, бироқ иккинчи таймда назоратни йўқотиб, омадсиз гол ва пеналти сабабли мағлубиятга учраганини тан олди.
Англия Премер-лигаси доирасида сафарда «Челси»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Кэррик учрашув якунлангач ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Лондонликлардан учралган оғриқли мағлубият манчестерликларни турнир жадвалида хавфли пастки поғоналарга тушириб юборди — жамоа айни пайтда АПЛда 16-ўринга қадар қулади.
Нуфузли BBC нашрига интервю берган инглиз мутахассиси ўйиннинг икки бўлими кескин фарқ қилганини ва иккинчи таймда жамоа назоратни бутунлай йўқотганини очиқ тан олди.
«Биринчи бўлимда ҳисобни очишимиз шарт эди»: Кэррикнинг таҳлили
Бош мураббий баҳснинг бошида жамоаси кўрсатган ўйиндан кўнгли тўлганини, бироқ вазиятлардан фойдалана олмаслик қимматга тушганини таъкидлади:
Ижобий старт ва бой берилган имкониятлар: Кэррикнинг фикрича, «Манчестер Юнайтед» учрашувни кўтаринки руҳда бошлаган, режага амал қилган ҳолда рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни юзага келтирган ва биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни очиши керак эди;
Сустлик ва пасайган суръат: Бироқ танаффусдан сўнг манкунианликлар майдондаги шиддатни сақлаб қола олмади ва ўз-ўзидан ўйин суръатини сезиларли даражада пасайтириб юборди.
«Омадсиз гол ва пенальти бизни оғир аҳволга солди»
Учрашув тақдири ҳал бўлган иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш ҳақида гапирар экан, Майкл Кэррик қуйидагича изоҳ берди:
«Иккинчи бўлимда гўёки ҳаммаси бир лаҳзада издан чиқиб кетди. Ўтказиб юборилган илк гол жуда омадсиз эпизод бўлди, кўп ўтмай эса дарвозамиз томон пенальти белгиланди. Биз жуда оғир, мураккаб вазиятга тушиб қолдик ва ўйин мутлақо бошқача сценарий асосида ўзгариб кетди».
Турнир жадвалидаги хавф: «МЮ» 16-ўринда
Қаторасига учралган мағлубиятлар туфайли «Манчестер Юнайтед» жадвалда чуқур инқирозга юз тутди:
16-поғона: Клуб турнир жадвалида хавфли зона ёқасида — 16-ўринда бормоқда;
Кэррикнинг тақдири: Кетма-кет мағлубиятлар ва жамоанинг қуйи ўринларга тушиб кетиши Майкл Кэррикнинг бош мураббийлик курсисидаги келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда. Клуб раҳбарияти яқин вақт ичида қатъий қарор қабул қилиш арафасида турибди.
Изоҳлар 0
…