Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?

·64·Спорт
Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед» жамоаси «Челси»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобида мағлубиятга учраб, қаторасига учинчи бор омадсизликни қайд этди.
  • Майкл Керрик шогирдларидан Лисандро Мартинес ва Бруну Фернандеш 2,0 балл, Браян Мбемо ҳамда Карлос Балеба эса 3,0 балл билан энг паст баҳоларни олди.
  • Мартинес қизил карточка ва пеналтига сабабчи бўлган бўлса, Фернандеш 30 марта тўпни йўқотиб, пеналтини голга айлантира олмади.

Ҳозирги «Манчестер Юнайтед» таркиби билан клубнинг яқин келажагини тасаввур қилиш тобора мураккаблашиб бормоқда. Футболчиларда майдонда фидойилик билан курашиш иштиёқи деярли сезилмаяпти, аксарият юлдузлар ўз салоҳиятидан анча қуйи савияда ҳаракат қилмоқда. Натижада жамоа қаторасига учинчи бор мағлубиятга учради — сўнгги уч учрашувдаги тўплар нисбати эса даҳшатли 1:9 кўринишига етди.

«Челси»га қарши 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг «Евро-футбол» таҳлилчилари Майкл Кэррик жамоасидаги футболчиларга ўн баллик тизим асосида баҳо чиқарди (ҳар бир ўйинчи баҳсни 6 балл билан бошлаган). Қуйида майдонда ўз соясига айланиб, жамоани мағлубиятга судраган 4 нафар асосий антиқаҳрамон кўрсаткичлари таҳлил қилинади.

1. Лисандро Мартинес — 2,0 балл (Қизил карточка ва пенальти)

Аргентиналик марказий ҳимоячининг бу баҳсдаги ҳаракатларига профессионал футболда ҳеч қандай оқлов топиб бўлмайди:

  • Биринчи зарба ва асабийлик: Илк гол ўтказиб юборилган вазиятда Морган Роджерсга ета олмагач, жаҳл устида рақибни қўполлик билан йиқитиб, сариқ карточка билан жазоланди;

  • Ўйин тақдирини ҳал қилган четлатиш: Орадан кўп ўтмай, ўз жарима майдончаси ичида Фофананинг юзига тирсак билан очиқдан-очиқ зарба берди. Натижада тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдонни тарк этди ва ўз дарвозаси томон пенальти белгиланишига сабабчи бўлди.

2. Бруну Фернандеш — 2,0 балл (30 марта тўпни йўқотиш ва кўкка совурилган имконият)

Ўйин олдидан матбуотда жамоани мураббий Майкл Кэррик учун охиригача курашишга чорлаган португалиялик сардор, амалда мураббийни истеъфо ёқасига ташлаб қўйди:

  • Мунтазам хатолар: Бутун учрашув давомида тўпни жами 30 марта йўқотиб, хатолар бўйича антирекорд ўрнатди;

  • Хавфли зонадаги узатмалар: Майдон марказида уч марта тўпни қўлдан чиқариб, рақибнинг хавфли қарши ҳужумларига йўл очди (бу хатоларнинг биридан сўнг Эстевао гол урди, бироқ офсайд Фернандешни қутқариб қолди);

  • Пеналтидаги уқувсизлик: 11 метрлик нуқтадан жуда қулай имкониятга эга бўлишига қарамай, тўпни дарвоза тўсини устидан учириб юборди.

3. Брайан Мбемо — 3,0 балл (Гол олиб келган хатолик)

«Манчестер Юнайтед» дастлабки бўлимни ишончли ўтказган бўлса-да, иккинчи бўлим бошида айнан Мбемонинг пала-партиш ҳаракати жамоанинг барча режаларини чилпарчин қилди:

  • Рақиб голига олиб келган хато: Марказда тўпни ҳаддан ташқари узоқ ушлаб тургани сабаб Ромео Лавиа уни олиб қўйди ва «Челси»нинг ҳисобни очган қарши ҳужумига сабаб бўлди;

  • Тўсинга теккан зарба: Кейинчалик жуда қулай вазиятда зарба бериб, ўз хатосини тузатиш имконига эга бўлган эди, бироқ тўпни дарвоза тўсинига тегизиб, имкониятни кўкка совурди.

4. Карлос Балеба — 3,0 балл (Таянч зонасидаги тўлиқ мағлубият)

Биринчи голда Мбемо билан бир қаторда ҳимояланишда сусткашлик қилган Балеба майдон марказини тўлиқ топшириб қўйди:

  • Прессингга бардошсизлик: Марказий яримҳимояда Мойсес Кайседо ва Ромео Лавиа жуфтлигига бутунлай ютқазди — 6 марта яккакурашга киришиб, 5 бор тўпдан сиқиб чиқарилди;

  • Паслардаги паст аниқлик: Узатмаларнинг ҳар учинчиси рақибга тегишли бўлди (30 узатмадан 10 тасида хато қилди) ва икки марта қўпол равишда қоида бузди.

Майдон маркази ва ҳимоя чизиғидаги бундай тарқоқлик «Манчестер Юнайтед»ни чуқур инқирозга бошлаб келди. Раҳбарият Кэррикнинг тақдири бўйича тез орада якуний қарорга келиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедЧелсиМайкл КэррикАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиМайкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиБугун 22:28Антонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасидаАнтонио Конте “Олд Траффорд”га келадими?: Майкл Кэррик истеъфо ёқасида15 октябр 10:14Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнБугун 16:18Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузАлонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузБугун 22:17АПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилдиАПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилди25 октябр 21:52Манчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матнМанчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози