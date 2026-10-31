Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» жамоаси «Челси»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобида мағлубиятга учраб, қаторасига учинчи бор омадсизликни қайд этди.
- Майкл Керрик шогирдларидан Лисандро Мартинес ва Бруну Фернандеш 2,0 балл, Браян Мбемо ҳамда Карлос Балеба эса 3,0 балл билан энг паст баҳоларни олди.
- Мартинес қизил карточка ва пеналтига сабабчи бўлган бўлса, Фернандеш 30 марта тўпни йўқотиб, пеналтини голга айлантира олмади.
Ҳозирги «Манчестер Юнайтед» таркиби билан клубнинг яқин келажагини тасаввур қилиш тобора мураккаблашиб бормоқда. Футболчиларда майдонда фидойилик билан курашиш иштиёқи деярли сезилмаяпти, аксарият юлдузлар ўз салоҳиятидан анча қуйи савияда ҳаракат қилмоқда. Натижада жамоа қаторасига учинчи бор мағлубиятга учради — сўнгги уч учрашувдаги тўплар нисбати эса даҳшатли 1:9 кўринишига етди.
«Челси»га қарши 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг «Евро-футбол» таҳлилчилари Майкл Кэррик жамоасидаги футболчиларга ўн баллик тизим асосида баҳо чиқарди (ҳар бир ўйинчи баҳсни 6 балл билан бошлаган). Қуйида майдонда ўз соясига айланиб, жамоани мағлубиятга судраган 4 нафар асосий антиқаҳрамон кўрсаткичлари таҳлил қилинади.
1. Лисандро Мартинес — 2,0 балл (Қизил карточка ва пенальти)
Аргентиналик марказий ҳимоячининг бу баҳсдаги ҳаракатларига профессионал футболда ҳеч қандай оқлов топиб бўлмайди:
Биринчи зарба ва асабийлик: Илк гол ўтказиб юборилган вазиятда Морган Роджерсга ета олмагач, жаҳл устида рақибни қўполлик билан йиқитиб, сариқ карточка билан жазоланди;
Ўйин тақдирини ҳал қилган четлатиш: Орадан кўп ўтмай, ўз жарима майдончаси ичида Фофананинг юзига тирсак билан очиқдан-очиқ зарба берди. Натижада тўғридан-тўғри қизил карточка олиб майдонни тарк этди ва ўз дарвозаси томон пенальти белгиланишига сабабчи бўлди.
2. Бруну Фернандеш — 2,0 балл (30 марта тўпни йўқотиш ва кўкка совурилган имконият)
Ўйин олдидан матбуотда жамоани мураббий Майкл Кэррик учун охиригача курашишга чорлаган португалиялик сардор, амалда мураббийни истеъфо ёқасига ташлаб қўйди:
Мунтазам хатолар: Бутун учрашув давомида тўпни жами 30 марта йўқотиб, хатолар бўйича антирекорд ўрнатди;
Хавфли зонадаги узатмалар: Майдон марказида уч марта тўпни қўлдан чиқариб, рақибнинг хавфли қарши ҳужумларига йўл очди (бу хатоларнинг биридан сўнг Эстевао гол урди, бироқ офсайд Фернандешни қутқариб қолди);
Пеналтидаги уқувсизлик: 11 метрлик нуқтадан жуда қулай имкониятга эга бўлишига қарамай, тўпни дарвоза тўсини устидан учириб юборди.
3. Брайан Мбемо — 3,0 балл (Гол олиб келган хатолик)
«Манчестер Юнайтед» дастлабки бўлимни ишончли ўтказган бўлса-да, иккинчи бўлим бошида айнан Мбемонинг пала-партиш ҳаракати жамоанинг барча режаларини чилпарчин қилди:
Рақиб голига олиб келган хато: Марказда тўпни ҳаддан ташқари узоқ ушлаб тургани сабаб Ромео Лавиа уни олиб қўйди ва «Челси»нинг ҳисобни очган қарши ҳужумига сабаб бўлди;
Тўсинга теккан зарба: Кейинчалик жуда қулай вазиятда зарба бериб, ўз хатосини тузатиш имконига эга бўлган эди, бироқ тўпни дарвоза тўсинига тегизиб, имкониятни кўкка совурди.
4. Карлос Балеба — 3,0 балл (Таянч зонасидаги тўлиқ мағлубият)
Биринчи голда Мбемо билан бир қаторда ҳимояланишда сусткашлик қилган Балеба майдон марказини тўлиқ топшириб қўйди:
Прессингга бардошсизлик: Марказий яримҳимояда Мойсес Кайседо ва Ромео Лавиа жуфтлигига бутунлай ютқазди — 6 марта яккакурашга киришиб, 5 бор тўпдан сиқиб чиқарилди;
Паслардаги паст аниқлик: Узатмаларнинг ҳар учинчиси рақибга тегишли бўлди (30 узатмадан 10 тасида хато қилди) ва икки марта қўпол равишда қоида бузди.
Майдон маркази ва ҳимоя чизиғидаги бундай тарқоқлик «Манчестер Юнайтед»ни чуқур инқирозга бошлаб келди. Раҳбарият Кэррикнинг тақдири бўйича тез орада якуний қарорга келиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…