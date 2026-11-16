Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед»дан кейин фаолиятини қаерда давом эттиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» клубида вақтинча бош мураббий бўлиб ишлаган Майкл Керрик расман жамоани тарк этди.
- Манчестерликлар раҳбарияти келажакда бош мураббий лавозимига аргентиналик мутахассис Маурисио Почеттинони танлади.
- Айни дамда «Вест Хем» клуби Скотт Паркернинг натижалари қониқарсиз бўлса, жамоани Майкл Керрикка топшириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
«Манчестер Юнайтед» клубини вақтинча бошқариб келган Майкл Кэррик расман жамоани тарк этди. Манчестерликлар раҳбарияти келажакдаги режалар бўйича бош мураббий лавозими учун танловни аргентиналик таниқли мутахассис Маурисио Почеттино фойдасига ҳал қилди.
«Вест Хэм»нинг қизиқиши ва янги вариантлар
Кўп ўтмай, Майкл Кэррикнинг номи бошқа Англия клуби билан боғлана бошлади. Британиянинг машҳур indykaila News нашри тарқатган хабарларга кўра, унинг номзодини АПЛ ва Чемпионшипда ҳаракат қилаётган «Вест Хэм» клуби жиддий равишда кўриб чиқмоқда.
Маълумотларга қараганда, лондонликлар раҳбарияти ҳозирги мураббий Скотт Паркернинг натижалари ўзини оқламаган тақдирда, жамоани тезкорлик билан Майкл Кэррикка топшириш имкониятини фаол муҳокама қилмоқда. Ҳозирги вақтда «Вест Хэм» Чемпионшип турнир жадвалида 23 очко тўплаган ҳолда тўққизинчи ўринни эгаллаб турибди.
Клуб ва мураббийлик ўзгаришлари
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Кетган мураббий
Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед» собиқ вақтинчалик мураббийи)
Янги бош мураббий (МЮ)
Маурисио Почеттино (Аргентиналик мутахассис)
Қизиқиш билдираётган клуб
«Вест Хэм» (Лондон)
Клубнинг жорий ҳолати
Чемпионшип жадвалида 23 очко билан 9-ўрин
Кэррик учун янги чақириқ
Майкл Кэррикнинг «Манчестер Юнайтед»даги қисқа муддатли фаолияти унга мураббий сифатида катта тажриба берди. Агар «Вест Хэм» билан келишув амалга ошса, у ўз мураббийлик фаолиятида янги ва масъулиятли босқични бошлаб, лондонликларни юқори дивизионга қайтариш учун курашади.
Сизнингча, Майкл Кэррик «Вест Хэм»ни бошқариб, жамоани ўз олдига қўйган юқори мақсадларга олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…