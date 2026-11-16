Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед»дан кейин фаолиятини қаерда давом эттиради?

1 дақиқа ўқиш55
Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед»дан кейин фаолиятини қаерда давом эттиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед» клубида вақтинча бош мураббий бўлиб ишлаган Майкл Керрик расман жамоани тарк этди.
  • Манчестерликлар раҳбарияти келажакда бош мураббий лавозимига аргентиналик мутахассис Маурисио Почеттинони танлади.
  • Айни дамда «Вест Хем» клуби Скотт Паркернинг натижалари қониқарсиз бўлса, жамоани Майкл Керрикка топшириш имкониятини кўриб чиқмоқда.

«Манчестер Юнайтед» клубини вақтинча бошқариб келган Майкл Кэррик расман жамоани тарк этди. Манчестерликлар раҳбарияти келажакдаги режалар бўйича бош мураббий лавозими учун танловни аргентиналик таниқли мутахассис Маурисио Почеттино фойдасига ҳал қилди.

«Вест Хэм»нинг қизиқиши ва янги вариантлар

Кўп ўтмай, Майкл Кэррикнинг номи бошқа Англия клуби билан боғлана бошлади. Британиянинг машҳур indykaila News нашри тарқатган хабарларга кўра, унинг номзодини АПЛ ва Чемпионшипда ҳаракат қилаётган «Вест Хэм» клуби жиддий равишда кўриб чиқмоқда.

Маълумотларга қараганда, лондонликлар раҳбарияти ҳозирги мураббий Скотт Паркернинг натижалари ўзини оқламаган тақдирда, жамоани тезкорлик билан Майкл Кэррикка топшириш имкониятини фаол муҳокама қилмоқда. Ҳозирги вақтда «Вест Хэм» Чемпионшип турнир жадвалида 23 очко тўплаган ҳолда тўққизинчи ўринни эгаллаб турибди.

Клуб ва мураббийлик ўзгаришлари

Тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Кетган мураббий

Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед» собиқ вақтинчалик мураббийи)

Янги бош мураббий (МЮ)

Маурисио Почеттино (Аргентиналик мутахассис)

Қизиқиш билдираётган клуб

«Вест Хэм» (Лондон)

Клубнинг жорий ҳолати

Чемпионшип жадвалида 23 очко билан 9-ўрин

Кэррик учун янги чақириқ

Майкл Кэррикнинг «Манчестер Юнайтед»даги қисқа муддатли фаолияти унга мураббий сифатида катта тажриба берди. Агар «Вест Хэм» билан келишув амалга ошса, у ўз мураббийлик фаолиятида янги ва масъулиятли босқични бошлаб, лондонликларни юқори дивизионга қайтариш учун курашади.

Сизнингча, Майкл Кэррик «Вест Хэм»ни бошқариб, жамоани ўз олдига қўйган юқори мақсадларга олиб чиқа оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари