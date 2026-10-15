156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва жамоанинг асосий юлдузи, англиялик тўпурар Ҳарри Кейн амалдаги шартномани узайтириш бўйича принципиал келишувга эришди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, янги битим 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланади.
Айни дамда Мюнхен клуби раҳбарияти барча тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш ва келишувни якунлаш ишларини олиб бормоқда. Тез орада расмий эълон берилиши кутилмоқда.
Оилавий бахт ва бенуқсон мослашув
Манбанинг алоҳида таъкидлашича, 33 ёшли форвард ва унинг оиласи Германиядаги ҳаётдан, Мюнхен шаҳри шароитларидан тўлиқ мамнун. Ҳарри Кейн 2023 йилнинг ёзида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубидан катта шов-шувлар остида «Бавария» сафига келиб қўшилган эди. У жуда қисқа вақт ичида нафақат жамоанинг асосий ҳужум қуролига, балки Бундеслиганинг бош юлдузига айланди.
Фантастик самарадорлик: Ҳар бир ўйинда деярли биттадан гол
Англия миллий терма жамоаси сардори «Бавария» либосида кўрсатаётган натижалар замонавий футбол учун ҳайратланарли даражада юқори:
Умумий кўрсаткич: Кейн «Бавария» сафида барча расмий мусобақаларда жами 156 та беллашувда майдонга тушиб, 154 та гол уришга муваффақ бўлган;
2025/26 йилги мавсумдаги бенефис: Ўтган 2025/26 йилги мавсум футболчи учун алоҳида ёрқин кечди — у Бундеслигада 31 ўйинда 36 та гол, Европа Чемпионлар Лигасида эса 13 учрашувда 14 та тўп киритиб, қитъанинг энг сермаҳсул ҳужумчиси эканини яна бир бор исботлади.
Ютуқлар ва рекордлар: Мюнхендаги олтин давр
Ҳарри Кейннинг Германиядаги фаолияти шахсий ва жамоавий совринларга бой бўлмоқда:
Жамоавий совринлар: Форвард «Бавария» билан икки марта Германия чемпиони (Бундеслига ғолиби) бўлди, шунингдек, Германия кубоги ва мамлакат Суперкубогини боши узра баланд кўтарди;
Шахсий эътирофлар: У кетма-кет уч мавсум давомида Бундеслиганинг энг яхши тўпурари бўлди ҳамда Европанинг бош тўпурари сифатида икки марта нуфузли «Олтин бутса» совринига сазовор бўлди.
«Бавария»нинг Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтириши клубнинг яқин йилларда Чемпионлар Лигаси ва ички мусобақалардаги гегемонлигини сақлаб қолишга қаратилган энг муҳим стратегик қадамларидан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…