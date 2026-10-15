156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда

·3·Спорт
156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва жамоанинг асосий юлдузи, англиялик тўпурар Ҳарри Кейн амалдаги шартномани узайтириш бўйича принципиал келишувга эришди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, янги битим 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланади.

Айни дамда Мюнхен клуби раҳбарияти барча тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш ва келишувни якунлаш ишларини олиб бормоқда. Тез орада расмий эълон берилиши кутилмоқда.

Оилавий бахт ва бенуқсон мослашув

Манбанинг алоҳида таъкидлашича, 33 ёшли форвард ва унинг оиласи Германиядаги ҳаётдан, Мюнхен шаҳри шароитларидан тўлиқ мамнун. Ҳарри Кейн 2023 йилнинг ёзида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубидан катта шов-шувлар остида «Бавария» сафига келиб қўшилган эди. У жуда қисқа вақт ичида нафақат жамоанинг асосий ҳужум қуролига, балки Бундеслиганинг бош юлдузига айланди.

Фантастик самарадорлик: Ҳар бир ўйинда деярли биттадан гол

Англия миллий терма жамоаси сардори «Бавария» либосида кўрсатаётган натижалар замонавий футбол учун ҳайратланарли даражада юқори:

  • Умумий кўрсаткич: Кейн «Бавария» сафида барча расмий мусобақаларда жами 156 та беллашувда майдонга тушиб, 154 та гол уришга муваффақ бўлган;

  • 2025/26 йилги мавсумдаги бенефис: Ўтган 2025/26 йилги мавсум футболчи учун алоҳида ёрқин кечди — у Бундеслигада 31 ўйинда 36 та гол, Европа Чемпионлар Лигасида эса 13 учрашувда 14 та тўп киритиб, қитъанинг энг сермаҳсул ҳужумчиси эканини яна бир бор исботлади.

Ютуқлар ва рекордлар: Мюнхендаги олтин давр

Ҳарри Кейннинг Германиядаги фаолияти шахсий ва жамоавий совринларга бой бўлмоқда:

  • Жамоавий совринлар: Форвард «Бавария» билан икки марта Германия чемпиони (Бундеслига ғолиби) бўлди, шунингдек, Германия кубоги ва мамлакат Суперкубогини боши узра баланд кўтарди;

  • Шахсий эътирофлар: У кетма-кет уч мавсум давомида Бундеслиганинг энг яхши тўпурари бўлди ҳамда Европанинг бош тўпурари сифатида икки марта нуфузли «Олтин бутса» совринига сазовор бўлди.

«Бавария»нинг Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтириши клубнинг яқин йилларда Чемпионлар Лигаси ва ички мусобақалардаги гегемонлигини сақлаб қолишга қаратилган энг муҳим стратегик қадамларидан бири бўлди.

Ҳарри КейнБаварияМюнхенБундеслига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатДжамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолат16 август 10:32Бавария ўз базасида махфий машғулотлар учун улкан ҳимоя деворини ўрнатдиБавария ўз базасида махфий машғулотлар учун улкан ҳимоя деворини ўрнатди12 август 17:39Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54Гарри Кейн Бавария афсонасига айланиши учун нима қилиш кераклиги айтилдиГарри Кейн Бавария афсонасига айланиши учун нима қилиш кераклиги айтилди6 август 18:18Венсан Компани кутилмаган воқеани сўзлаб берди: Бавария устози кумуш ликопчани уйида унутиб қолдирганВенсан Компани кутилмаган воқеани сўзлаб берди: Бавария устози кумуш ликопчани уйида унутиб қолдирган20 май 22:39Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёр29 июл 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия