Ҳарри Кейн “Бавария” билан янги битим тузиб, энг кўп маош олувчи футболчига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзолаб, Европада энг юқори кафолатланган маош олувчи футболчига айланди.
- 33 ёшли форвард янги келишувга кўра йилига 25 миллион евро миқдорида иш ҳақи олади ва жамоа билан ҳамкорликни 2029 йил 30 июнга қадар узайтирди.
- Мюнхен клуби сафида 161 та ўйинда 156 та гол урган футболчи, шунингдек, 2026 йилнинг октябр ойида «Олтин тўп» совринини қўлга киритган эди.
Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн немис гранди билан янги шартнома имзолаб, бутун Европа қитъасида энг катта кафолатланган маош оладиган футболчи мақомини қўлга киритди.
Буюк Британиянинг нуфузли The Athletic нашри берган маълумотларга кўра, янги келишув нафақат Мюнхен клуби, балки замонавий Европа футболи учун ҳам молиявий рекорднамо кўрсаткичга айланди.
«Бавария» тарихидаги энг қиммат шартнома: Рақамлар ва муддат
Янгиланган битим шартлари ҳужумчининг жамоадаги етакчилик ўрнини янада мустаҳкамлади:
Кафолатланган рекорд маош: Янги битимга мувофиқ, 33 ёшли форвард солиқлар чегирилгунга қадар йилига камида 25 миллион евро кафолатланган иш ҳақи олади;
Бонусларсиз соф сумма: Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, рейтингда фақат қатъий кафолатланган маош ҳисобга олинган бўлиб, унга голлар, совринлар ва шахсий натижалар учун тўланадиган қўшимча бонуслар киритилмаган;
2029 йилгача битим: «Бавария» бугун кундузи шартнома узайтирилганини расман эълон қилди. Аввалги келишув 2027 йил ёзигача мўлжалланган бўлса, эндиликда томонлар ҳамкорликни 2029 йил 30 июнга қадар давом эттиради.
Тўпурарлик феномени ва «Олтин тўп» чўққиси
Ҳарри Кейн 2023 йилнинг августида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубидан Мюнхенга кўчиб ўтганидан бери феноменал самарадорлик кўрсатиб келмоқда:
Ҳайратланарли статистика: Ҳужумчи немис клуби сафида барча мусобақаларда жами 161 та расмий учрашувда майдонга тушиб, нақд 156 та гол киритди ва 40 та голли узатмага муаллифлик қилди;
Қўлга киритилган совринлар: Мюнхенликлар таркибида англиялик юлдуз икки бор Бундеслига чемпиони бўлди, Германия кубогини боши узра кўтарди ҳамда икки марта Германия Суперкубоги соҳибига айланди;
Мутлақ эътироф: Ўз фаолиятидаги фантастик формаси натижасида Ҳарри Кейн яқинда — 2026 йилнинг октябрь ойида фаолиятида илк бор жаҳон футболининг энг олий шахсий мукофоти бўлмиш «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини билан тақдирланган эди.
Ушбу улкан молиявий қарор «Бавария» раҳбарияти ўз бош ҳужумчисига ва жамоанинг келажакдаги чемпионлик амбицияларига тўлиқ ишонишини яна бир бор яққол исботлади.
Изоҳлар 0
…