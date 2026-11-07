Ҳарри Кейн “Бавария” билан янги битим тузиб, энг кўп маош олувчи футболчига айланди

·18·Спорт
Ҳарри Кейн “Бавария” билан янги битим тузиб, энг кўп маош олувчи футболчига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзолаб, Европада энг юқори кафолатланган маош олувчи футболчига айланди.
  • 33 ёшли форвард янги келишувга кўра йилига 25 миллион евро миқдорида иш ҳақи олади ва жамоа билан ҳамкорликни 2029 йил 30 июнга қадар узайтирди.
  • Мюнхен клуби сафида 161 та ўйинда 156 та гол урган футболчи, шунингдек, 2026 йилнинг октябр ойида «Олтин тўп» совринини қўлга киритган эди.

Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн немис гранди билан янги шартнома имзолаб, бутун Европа қитъасида энг катта кафолатланган маош оладиган футболчи мақомини қўлга киритди.

Буюк Британиянинг нуфузли The Athletic нашри берган маълумотларга кўра, янги келишув нафақат Мюнхен клуби, балки замонавий Европа футболи учун ҳам молиявий рекорднамо кўрсаткичга айланди.

«Бавария» тарихидаги энг қиммат шартнома: Рақамлар ва муддат

Янгиланган битим шартлари ҳужумчининг жамоадаги етакчилик ўрнини янада мустаҳкамлади:

  • Кафолатланган рекорд маош: Янги битимга мувофиқ, 33 ёшли форвард солиқлар чегирилгунга қадар йилига камида 25 миллион евро кафолатланган иш ҳақи олади;

  • Бонусларсиз соф сумма: Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, рейтингда фақат қатъий кафолатланган маош ҳисобга олинган бўлиб, унга голлар, совринлар ва шахсий натижалар учун тўланадиган қўшимча бонуслар киритилмаган;

  • 2029 йилгача битим: «Бавария» бугун кундузи шартнома узайтирилганини расман эълон қилди. Аввалги келишув 2027 йил ёзигача мўлжалланган бўлса, эндиликда томонлар ҳамкорликни 2029 йил 30 июнга қадар давом эттиради.

Тўпурарлик феномени ва «Олтин тўп» чўққиси

Ҳарри Кейн 2023 йилнинг августида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубидан Мюнхенга кўчиб ўтганидан бери феноменал самарадорлик кўрсатиб келмоқда:

  • Ҳайратланарли статистика: Ҳужумчи немис клуби сафида барча мусобақаларда жами 161 та расмий учрашувда майдонга тушиб, нақд 156 та гол киритди ва 40 та голли узатмага муаллифлик қилди;

  • Қўлга киритилган совринлар: Мюнхенликлар таркибида англиялик юлдуз икки бор Бундеслига чемпиони бўлди, Германия кубогини боши узра кўтарди ҳамда икки марта Германия Суперкубоги соҳибига айланди;

  • Мутлақ эътироф: Ўз фаолиятидаги фантастик формаси натижасида Ҳарри Кейн яқинда — 2026 йилнинг октябрь ойида фаолиятида илк бор жаҳон футболининг энг олий шахсий мукофоти бўлмиш «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини билан тақдирланган эди.

Ушбу улкан молиявий қарор «Бавария» раҳбарияти ўз бош ҳужумчисига ва жамоанинг келажакдаги чемпионлик амбицияларига тўлиқ ишонишини яна бир бор яққол исботлади.

Ҳарри КейнБаварияБундеслигаОлтин тўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”дан ҳам устун турадиган ягона мақсадини очиқладиҲарри Кейн “Олтин тўп”дан ҳам устун турадиган ягона мақсадини очиқлади3 ноябр 16:23“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот“Олтин тўп” соҳиби Кейннинг ғалабасини адолатли деб топди: Какадан кескин баёнот31 октябр 17:27Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўллади27 октябр 08:25156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда156 ўйинда 154 та гол: Ҳарри Кейн «Бавария» билан янги шартнома имзоламоқда15 октябр 23:05Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?31 октябр 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози