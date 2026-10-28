90+3-дақиқадаги драма: “Боруссия” Дортмундда “Вердер”ни енгиб, 1/8 финалга чиқди

·77·Спорт
90+3-дақиқадаги драма: “Боруссия” Дортмундда “Вердер”ни енгиб, 1/8 финалга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дортмунднинг «Боруссия» клуби Германия кубогининг 1/16 финалида «Вердер» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 1/8 финал босқичига йўл олди.
  • Учрашувнинг 6-дақиқасида Серу Гирасси ва 17-дақиқасида Карни Чуквуемека ҳисобни 2:0 кўринишига келтирган бўлса-да, меҳмонлар сафида Никлас Фюллкруг 65 ва 68-дақиқаларда дубл қайд этиб, мувозанатни тиклади.

Германия кубогининг 1/16 финал босқичи доирасида Дортмунднинг афсонавий «Сигнал Идуна Парк» аренасида ҳақиқий футбол триллери бўлиб ўтди. Маҳаллий «Боруссия Дортмунд» клуби Бременнинг «Вердер» жамоасини қабул қилган учрашув 3:2 ҳисобида мезбонларнинг драматик ғалабаси билан ниҳоясига етди.

Дастлаб дортмундликлар икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган бўлса-да, меҳмонлар сафида Никлас Фюллкругнинг уч дақиқа ичида амалга оширган дубли интригани чўққига олиб чиқди. Баҳс тақдирини эса ҳакам томонидан қўшиб берилган компенсация дақиқаларида киритилган гол ҳал қилди.

Тезкор старт ва Фюллкругнинг кутилмаган камбэки

Беллашув давомида ҳар иккала жамоа мухлисларга кескин ҳужумкор ўйин намойиш этишди:

  • «Асаларилар»нинг шиддатли бошланғич босими: Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Серу Гирасси Юлиан Рюэрсоннинг аниқ пасини голга айлантириб, ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай, 17-дақиқада Карни Чуквуэмека Жоб Беллингҳэмнинг узатмасидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Бременликларнинг 3 дақиқалик шоки: Иккинчи бўлимда «Вердер» кескин уйғониш кўрсатди — собиқ жамоасига қарши ҳаракат қилган Никлас Фюллкруг 65-дақиқада ҳисобни қисқартирди, 68-дақиқада эса Юри Регернинг тўп узатишидан сўнг дублни расмийлаштириб, таблодаги мувозанатни тиклади (2:2);

  • 90+3-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Ўйин қўшимча бўлимларга қараб кетаётган бир пайтда, австриялик яримҳимоячи Марсель Забитцер рақиб жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, «Боруссия»га 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабани туҳфа этди.

Учрашув баёни ва мусобақадаги кейинги тақдир

  • Мусобақа ва босқич: Германия кубоги (DFB-Pokal), 1/16 финал;

  • Ўйин майдони: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд);

  • Якуний ҳисоб: «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 3:2;

  • Голлар: Серу Гирасси (6), Карни Чуквуэмека (17), Марсель Забитцер (90+3) — Никлас Фюллкруг (65, 68);

  • Турнирдаги натижа: Мазкур иродали ғалаба эвазига «Боруссия» Германия кубогининг 1/8 финал босқичи йўлланмасини қўлга киритди, Бременнинг «Вердер» клуби эса турнирдаги юришини тўхтатишга мажбур бўлди.

Марсель Забитцернинг қўшиб берилган дақиқалардаги ғалаба тўпи Дортмунд клубини кутилмаган овертайм ва пеналтилар серияси хавфидан қутқариб қолиб, уларнинг навбатдаги босқичга муносиб йўл олишини таъминлади.

Боруссия ДортмундВердерГермания кубогиМарсель Забитцер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляция2 июл 23:43Гарри Кейн кубок финалида хет-трик қайд этди: Бавария ҳужумчиси рекордларни янгиламоқдаГарри Кейн кубок финалида хет-трик қайд этди: Бавария ҳужумчиси рекордларни янгиламоқда24 май 17:56Гарри Кейн хет-трик қайд этди: Бавария Германия кубогини қўлга киритдиГарри Кейн хет-трик қайд этди: Бавария Германия кубогини қўлга киритди24 май 11:51Гарри Кейн Бавария сафида тарихий хет-трик қайд этиб рекордларни янгиладиГарри Кейн Бавария сафида тарихий хет-трик қайд этиб рекордларни янгилади24 май 11:36Ули Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилдиУли Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилди24 май 02:50Гарри Кейн ҳет-трик қайд этди: Бавария Германия кубогини қўлга киритдиГарри Кейн ҳет-трик қайд этди: Бавария Германия кубогини қўлга киритди24 май 02:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди