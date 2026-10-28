90+3-дақиқадаги драма: “Боруссия” Дортмундда “Вердер”ни енгиб, 1/8 финалга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дортмунднинг «Боруссия» клуби Германия кубогининг 1/16 финалида «Вердер» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 1/8 финал босқичига йўл олди.
- Учрашувнинг 6-дақиқасида Серу Гирасси ва 17-дақиқасида Карни Чуквуемека ҳисобни 2:0 кўринишига келтирган бўлса-да, меҳмонлар сафида Никлас Фюллкруг 65 ва 68-дақиқаларда дубл қайд этиб, мувозанатни тиклади.
Германия кубогининг 1/16 финал босқичи доирасида Дортмунднинг афсонавий «Сигнал Идуна Парк» аренасида ҳақиқий футбол триллери бўлиб ўтди. Маҳаллий «Боруссия Дортмунд» клуби Бременнинг «Вердер» жамоасини қабул қилган учрашув 3:2 ҳисобида мезбонларнинг драматик ғалабаси билан ниҳоясига етди.
Дастлаб дортмундликлар икки тўп фарқи билан олдинга чиқиб олган бўлса-да, меҳмонлар сафида Никлас Фюллкругнинг уч дақиқа ичида амалга оширган дубли интригани чўққига олиб чиқди. Баҳс тақдирини эса ҳакам томонидан қўшиб берилган компенсация дақиқаларида киритилган гол ҳал қилди.
Тезкор старт ва Фюллкругнинг кутилмаган камбэки
Беллашув давомида ҳар иккала жамоа мухлисларга кескин ҳужумкор ўйин намойиш этишди:
«Асаларилар»нинг шиддатли бошланғич босими: Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Серу Гирасси Юлиан Рюэрсоннинг аниқ пасини голга айлантириб, ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай, 17-дақиқада Карни Чуквуэмека Жоб Беллингҳэмнинг узатмасидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Бременликларнинг 3 дақиқалик шоки: Иккинчи бўлимда «Вердер» кескин уйғониш кўрсатди — собиқ жамоасига қарши ҳаракат қилган Никлас Фюллкруг 65-дақиқада ҳисобни қисқартирди, 68-дақиқада эса Юри Регернинг тўп узатишидан сўнг дублни расмийлаштириб, таблодаги мувозанатни тиклади (2:2);
90+3-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Ўйин қўшимча бўлимларга қараб кетаётган бир пайтда, австриялик яримҳимоячи Марсель Забитцер рақиб жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, «Боруссия»га 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабани туҳфа этди.
Учрашув баёни ва мусобақадаги кейинги тақдир
Мусобақа ва босқич: Германия кубоги (DFB-Pokal), 1/16 финал;
Ўйин майдони: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд);
Якуний ҳисоб: «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 3:2;
Голлар: Серу Гирасси (6), Карни Чуквуэмека (17), Марсель Забитцер (90+3) — Никлас Фюллкруг (65, 68);
Турнирдаги натижа: Мазкур иродали ғалаба эвазига «Боруссия» Германия кубогининг 1/8 финал босқичи йўлланмасини қўлга киритди, Бременнинг «Вердер» клуби эса турнирдаги юришини тўхтатишга мажбур бўлди.
Марсель Забитцернинг қўшиб берилган дақиқалардаги ғалаба тўпи Дортмунд клубини кутилмаган овертайм ва пеналтилар серияси хавфидан қутқариб қолиб, уларнинг навбатдаги босқичга муносиб йўл олишини таъминлади.
Изоҳлар 0
…