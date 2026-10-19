«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Диёра Келдиёрова Қозоғистондаги халқаро турнирда -52 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритиб, катта спортга муваффақиятли қайтди.
- Спортчи ўзини янги Диёраман деб атаб, она сифатида янада назокатлироқ бўлганини, аммо спорт формасига тўлиқ қайтганини таъкидлади.
- Унинг ушбу ғалабаси унга Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) жаҳон рейтингида 100 очко олиб келди.
Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбек спортининг ёрқин юлдузи Диёра Келдиёрова фарзандли бўлиб, маълум танаффусдан сўнг яна катта спортга қайтди.
Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирда -52 кг вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган чемпион мусобақа якунлангач, спортга қайтиш жараёни, жисмоний ҳолати ҳамда оналик туйғулари ҳақида илк бор самимий фикрларини ўртоқлашди.
«Она сифатида янада назокатлиман»: Чемпионнинг иқрори
Диёра Келдиёрова ўзининг руҳий ва жисмоний ўзгаришларига тўхталар экан, ҳозир ҳаётининг мутлақо янги саҳифаси очилганини таъкидлади:
Янги Диёра: «Очиғини айтсам, Париж Олимпиадасидан олдинги спорт формамга тўлиқ қайтдим деб айта олмайман. Ўшанда мен бошқача эдим. Ҳозир мен мутлақо бошқа, янги Диёраман — она сифатида янада назокатлиман. Шунга қарамай, ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман», — деди спортчи;
Натижа эмас, завқ муҳим: «Шунчаки дзюдодан завқ олишни истайман. Мен дзюдони чин юракдан яхши кўраман, у билан яшайман ва ўз ишимдан қанчалик завқ олаётганим мен учун жуда муҳим»;
Оналик бурчи ва муҳаббат: «Қизим учун энг муҳими — мен унинг ёнида бўлишим, уни бағримга босишим. Унга ҳозир фақат меҳрибон она керак. У менинг қандай спортчи эканлигимни ҳали тушунмайди, вақти келиб буларнинг барчасини англаб етар», — дея қўшимча қилди у.
Барча баҳсларда тоза ғалаба — соф «иппон»лар серияси
Келдиёрова танаффусдан кейинги илк турниридаёқ ўзининг юксак маҳоратини намойиш этди:
Мутлақ устунлик: 17 октябрь куни бўлиб ўтган баҳсларда ҳамюртимиз финалгача бўлган барча рақибаларини муддатидан олдин — соф «иппон» баҳоси билан мағлубиятга учратди;
Олтин финал: Ҳал қилувчи баҳсда озарбайжонлик Фарида Мирзаева устидан ишончли ғалаба қозониб, чемпионликни қўлга киритди;
Рейтинг учун 100 очко: Ушбу олтин медаль эвазига Диёра Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) жаҳон рейтинги ҳисобига қимматли 100 очкони ёздириб қўйди.
Эслатиб ўтамиз, Диёра Келдиёрова 2024 йилда Парижда бўлиб ўтган ёзги Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритиб, ўзбек дзюдоси тарихида аёллар ўртасидаги илк Олимпиада чемпиони сифатида тарихга кирган, шундан сўнг фарзанд тарбияси сабаб йирик мусобақаларда вақтинча иштирок этмаётган эди. Унинг ғалабали қайтиши мухлисларда катта қувонч уйғотди.
Изоҳлар 0
…