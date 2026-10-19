«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси

·21·Спорт
«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Диёра Келдиёрова Қозоғистондаги халқаро турнирда -52 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритиб, катта спортга муваффақиятли қайтди.
  • Спортчи ўзини янги Диёраман деб атаб, она сифатида янада назокатлироқ бўлганини, аммо спорт формасига тўлиқ қайтганини таъкидлади.
  • Унинг ушбу ғалабаси унга Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) жаҳон рейтингида 100 очко олиб келди.

Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбек спортининг ёрқин юлдузи Диёра Келдиёрова фарзандли бўлиб, маълум танаффусдан сўнг яна катта спортга қайтди.

Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирда -52 кг вазн тоифасида шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган чемпион мусобақа якунлангач, спортга қайтиш жараёни, жисмоний ҳолати ҳамда оналик туйғулари ҳақида илк бор самимий фикрларини ўртоқлашди.

«Она сифатида янада назокатлиман»: Чемпионнинг иқрори

Диёра Келдиёрова ўзининг руҳий ва жисмоний ўзгаришларига тўхталар экан, ҳозир ҳаётининг мутлақо янги саҳифаси очилганини таъкидлади:

  • Янги Диёра: «Очиғини айтсам, Париж Олимпиадасидан олдинги спорт формамга тўлиқ қайтдим деб айта олмайман. Ўшанда мен бошқача эдим. Ҳозир мен мутлақо бошқа, янги Диёраман — она сифатида янада назокатлиман. Шунга қарамай, ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман», — деди спортчи;

  • Натижа эмас, завқ муҳим: «Шунчаки дзюдодан завқ олишни истайман. Мен дзюдони чин юракдан яхши кўраман, у билан яшайман ва ўз ишимдан қанчалик завқ олаётганим мен учун жуда муҳим»;

  • Оналик бурчи ва муҳаббат: «Қизим учун энг муҳими — мен унинг ёнида бўлишим, уни бағримга босишим. Унга ҳозир фақат меҳрибон она керак. У менинг қандай спортчи эканлигимни ҳали тушунмайди, вақти келиб буларнинг барчасини англаб етар», — дея қўшимча қилди у.

Барча баҳсларда тоза ғалаба — соф «иппон»лар серияси

Келдиёрова танаффусдан кейинги илк турниридаёқ ўзининг юксак маҳоратини намойиш этди:

  • Мутлақ устунлик: 17 октябрь куни бўлиб ўтган баҳсларда ҳамюртимиз финалгача бўлган барча рақибаларини муддатидан олдин — соф «иппон» баҳоси билан мағлубиятга учратди;

  • Олтин финал: Ҳал қилувчи баҳсда озарбайжонлик Фарида Мирзаева устидан ишончли ғалаба қозониб, чемпионликни қўлга киритди;

  • Рейтинг учун 100 очко: Ушбу олтин медаль эвазига Диёра Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) жаҳон рейтинги ҳисобига қимматли 100 очкони ёздириб қўйди.

Эслатиб ўтамиз, Диёра Келдиёрова 2024 йилда Парижда бўлиб ўтган ёзги Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритиб, ўзбек дзюдоси тарихида аёллар ўртасидаги илк Олимпиада чемпиони сифатида тарихга кирган, шундан сўнг фарзанд тарбияси сабаб йирик мусобақаларда вақтинча иштирок этмаётган эди. Унинг ғалабали қайтиши мухлисларда катта қувонч уйғотди.

Диёра КелдиёроваПариж-2024 Олимпия ўйинлариIJFАқтау
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиДиёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритди17 октябр 19:05Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)11 сентябр 21:39Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиЎзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиКеча 18:23“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилдиКеча 12:36Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиДиёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиКеча 07:16Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)17 октябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия