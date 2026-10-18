Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди

·67·Спорт
Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди

MLS мунтазам чемпионатида «Интер Майами» «Атланта Юнайтед»га қарши баҳсда 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Меҳмонлар сафида Х. Бертереме биринчи бўлимнинг 45-дақиқасида ҳисобни очди. Лионель Месси иккинчи бўлимда, 56 ва 60-дақиқаларда икки марта гол уриб, жамоасининг устунлигини оширди. «Атланта Юнайтед» Ф. Пиконинг 89-дақиқада пенальтидан урган голи эвазига битта тўп қайтарди.

Учрашув статистикасида мезбонлар зарбалар сони бўйича яққол устун: «Атланта Юнайтед» 15 марта зарба берган бўлса, «Интер Майами»да бу кўрсаткич 6 тани ташкил этди. Бироқ дарвозага аниқ йўлланган зарбаларда меҳмонлар 5:3 ҳисобида олдинда.

Тўп назорати «Интер Майами»да 59 фоизни, «Атланта Юнайтед»да эса 41 фоизни ташкил қилмоқда. Меҳмонлар 554 та пас амалга ошириб, 89 фоиз аниқликка эришган. Мезбонлар 413 та пас ва 88 фоиз аниқлик кўрсаткичини қайд этган.

Лионель МессиИнтер МайамиMLS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди11 октябр 06:42Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлдиИнтер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди28 сентябр 13:19Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёздиМесси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди8 октябр 10:03Лионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзладиЛионель Месси «Монументал»да кўз ёшлар билан сўнгги нутқини сўзлади7 октябр 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...