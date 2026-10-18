Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди
MLS мунтазам чемпионатида «Интер Майами» «Атланта Юнайтед»га қарши баҳсда 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Меҳмонлар сафида Х. Бертереме биринчи бўлимнинг 45-дақиқасида ҳисобни очди. Лионель Месси иккинчи бўлимда, 56 ва 60-дақиқаларда икки марта гол уриб, жамоасининг устунлигини оширди. «Атланта Юнайтед» Ф. Пиконинг 89-дақиқада пенальтидан урган голи эвазига битта тўп қайтарди.
Учрашув статистикасида мезбонлар зарбалар сони бўйича яққол устун: «Атланта Юнайтед» 15 марта зарба берган бўлса, «Интер Майами»да бу кўрсаткич 6 тани ташкил этди. Бироқ дарвозага аниқ йўлланган зарбаларда меҳмонлар 5:3 ҳисобида олдинда.
Тўп назорати «Интер Майами»да 59 фоизни, «Атланта Юнайтед»да эса 41 фоизни ташкил қилмоқда. Меҳмонлар 554 та пас амалга ошириб, 89 фоиз аниқликка эришган. Мезбонлар 413 та пас ва 88 фоиз аниқлик кўрсаткичини қайд этган.
Изоҳлар 0
…