Гасперини «Рома»нинг 5:1 ҳисобидаги ғалабасидан кейин кутилмаган фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 12-турида «Рома» сафарда «Парма» устидан 5:1 ҳисобида йирик ғалаба қозонди.
- Жамоа бош мураббийи Жан Перо Гасперини якуний ҳисоб учрашувнинг ҳақиқий манзарасини тўлиқ акс эттирмаганини ва ўйин кутилганидан анча мураккаб кечганини таъкидлади.
- Баҳсда Донелл Мален покер қайд этган бўлса, Марио Эрмосо ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди.
«Рома» бош мураббийи Жан Пьеро Гасперини Италия А Сериясининг 12-турида «Парма» устидан қозонилган йирик ғалабадан (5:1) кейин жамоасининг ўйинини баҳолади. Римликлар сафида Донелл Мален покер қайд этган бўлса-да, тажрибали мутахассис якуний ҳисоб учрашувнинг ҳақиқий манзарасини тўлиқ акс эттирмаганини таъкидлади.
21 ноябрь куни бўлиб ўтган «Парма» — «Рома» учрашуви меҳмонларнинг йирик ғалабаси билан якунланди. Донелл Мален рақиб дарвозасига тўртта гол уриб, баҳснинг бош қаҳрамонига айланди. Марио Эрмосо ҳам ўз номини таблога ёздирди. Мезбонларнинг ягона голига эса Элфеж муаллифлик қилди.
Бир қарашда, 5:1 ҳисобидаги натижа «Рома»нинг мутлақ устунлигини кўрсатади. Аммо Гасперинининг фикрича, учрашув кутилганидан анча мураккаб кечган.
«Ҳисоб ўйин қанчалик қийин кечганини кўрсатмаяпти»
Гасперини ғалабадан мамнун эканини яширмади. Шу билан бирга, у рақибнинг ўйин бошидаги ҳаракатларини юқори баҳолади ва «Парма»нинг яхши тайёргарлик кўрганини таъкидлади.
«Жуда мамнунман. Футболчилар миллий жамоалар ихтиёрига кетиб, клубга сўнгги дақиқаларда қайтганида доим ноаниқлик юзага келади. Биз аввалги ҳолатимиздан давом этишимиз керак эди.
Ўйин натижаси баҳс қанчалик қийин кечганини акс эттирмайди. «Парма» ғалабага жуда интилган ва яхши спорт формасида эди. Улар ўйинни яхши бошлади, кейин эса баҳснинг бориши ўзгарди. Ўйин анча тенг курашлар остида кечди, ҳисоб эса буни кўрсатмаяпти», — деди мураббий.
Дарҳақиқат, миллий жамоалар ўйинларидан кейин футболчиларнинг клуб ихтиёрига қайтиши ва қисқа вақт ичида яна чемпионат баҳсига тайёрланиши мураббийлар учун алоҳида вазифа ҳисобланади. Гасперини ҳам жамоасидан аввалги ўйинлардаги барқарорликни сақлашни кутганини қайд этди.
«Қийинчиликларни енгиб ўтиш учун иродамиз етарли»
«Рома» устози футболда жамоавий ҳаракатлар билан бир қаторда индивидуал маҳорат ҳам муҳим ўрин тутишини таъкидлади. Унинг фикрича, жамоа доимий равишда ўз устида ишлаши, ҳатто кутилмаган вазиятларда ҳам тўғри муносабат билдириши керак.
«Футболда жуда кўп жиҳатлар бор: айримлари жамоавий, бошқалари индивидуал. Устида ишлашни ҳеч қачон тўхтатмайсан. Устунлигимизни мустаҳкамлашга уринаётганимизда кулгили гол ўтказиб юбордик. Жамоамиз бунга яхши муносабат билдирди, бу эса қувонарли.
Биз гол ура олишимизга ишонамиз. Қийинчиликларга дуч келганимизда ҳам уларни енгиб ўтиш ва олдинга интилиш учун доимо иродамиз етарли», — дея Гасперинининг сўзларини келтиради DAZN.
Маленнинг покери «Рома» ғалабасини безади
Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамони Донелл Мален бўлди. Нидерландиялик ҳужумчи «Парма» дарвозасига тўрт марта йўл топиб, покер қайд этди. Марио Эрмосо эса римликларнинг йирик ғалабасига яна бир гол қўшди.
Натижада «Рома» сафарда 5:1 ҳисобида ғалаба қозониб, муҳим уч очкони қўлга киритди. Бироқ Гасперини учун бу натижадан ҳам муҳим жиҳат — жамоанинг қийин вазиятларда ўзини йўқотмаслиги ва ўйин давомида курашни давом эттиришга тайёрлигидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…