“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик Европа Чемпионлар лигаси 3-туридан ўрин олган «PSJ»га қарши ўйин учун расмий қайдномани эълон қилди.
- Ушбу муҳим учрашув 20 октябр куни Париждаги «Парк де Пренс» стадионида бўлиб ўтади.
- Жамоа ҳимоячилари Эрик Гарсия, Жюл Кунде ва Андреас Кристенсен, шунингдек, ҳужумчи Руни Bardжи турли сабабларга кўра сафдан чиққан.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган марказий учрашув арафасида Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ҳанси Флик Франция пойтахтига йўл оладиган расмий қайдномани эълон қилди.
Муросасиз тўқнашув 20 октябрь куни Париждаги машҳур «Парк де Пренс» стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олади.
«Барселона»нинг расмий қайдномаси
Мураббийлар штаби бўлажак муҳим ўйин учун қуйидаги футболчиларни таркибга жалб этди:
Дарвозабонлар: Жоан Гарсия, Войцех Шченсни, Доминик Ливакович;
Ҳимоячилар: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Хави Эспарт, Жерард Мартин, Алекс Кампос;
Ярим ҳимоячилар: Педри, Гави, Фермин Лопес, Дани Олмо, Френки де Йонг, Марк Берналь, Брайан Фариньяс, Родри;
Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Рафинья, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Ҳамза Абделкарим.
Мудофаадаги жиддий йўқотишлар: Кимлар қайдномадан четда қолди?
Каталонияликлар лагеридаги айрим етакчилар турли сабабларга кўра ушбу сафар учрашувини ўтказиб юборади:
Ҳимоя чизиғидаги бўшлиқ: Жамоанинг асосий ҳимоячилари саналган Эрик Гарсия, Жюль Кунде ҳамда Андреас Кристенсен қайдномага киритилмади;
Ҳужумдаги ўзгаришлар: Иқтидорли вингер Руни Барджи ҳам ушбу баҳсда иштирок этмайди;
Ёшлар ва янги кучлар: Мудофаа марказидаги йўқотишлар сабабли мураббийлар Хави Эспарт ва Алекс Кампос каби ёшларга ишонч билдиришга қарор қилган.
Ҳар икки жамоа дастлабки турларда максимал очко жамғариб, пешқадамлар сафида бораётгани туфайли Париждаги баҳс ЕЧЛнинг ушбу ҳафтадаги энг қайноқ тўқнашувига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…