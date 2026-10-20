“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар

·50·Спорт
“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик Европа Чемпионлар лигаси 3-туридан ўрин олган «PSJ»га қарши ўйин учун расмий қайдномани эълон қилди.
  • Ушбу муҳим учрашув 20 октябр куни Париждаги «Парк де Пренс» стадионида бўлиб ўтади.
  • Жамоа ҳимоячилари Эрик Гарсия, Жюл Кунде ва Андреас Кристенсен, шунингдек, ҳужумчи Руни Bardжи турли сабабларга кўра сафдан чиққан.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган марказий учрашув арафасида Каталониянинг «Барселона» клуби бош мураббийи Ҳанси Флик Франция пойтахтига йўл оладиган расмий қайдномани эълон қилди.

Муросасиз тўқнашув 20 октябрь куни Париждаги машҳур «Парк де Пренс» стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олади.

«Барселона»нинг расмий қайдномаси

Мураббийлар штаби бўлажак муҳим ўйин учун қуйидаги футболчиларни таркибга жалб этди:

  • Дарвозабонлар: Жоан Гарсия, Войцех Шченсни, Доминик Ливакович;

  • Ҳимоячилар: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Хави Эспарт, Жерард Мартин, Алекс Кампос;

  • Ярим ҳимоячилар: Педри, Гави, Фермин Лопес, Дани Олмо, Френки де Йонг, Марк Берналь, Брайан Фариньяс, Родри;

  • Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Рафинья, Габриэл Жезус, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Ҳамза Абделкарим.

Мудофаадаги жиддий йўқотишлар: Кимлар қайдномадан четда қолди?

Каталонияликлар лагеридаги айрим етакчилар турли сабабларга кўра ушбу сафар учрашувини ўтказиб юборади:

  • Ҳимоя чизиғидаги бўшлиқ: Жамоанинг асосий ҳимоячилари саналган Эрик Гарсия, Жюль Кунде ҳамда Андреас Кристенсен қайдномага киритилмади;

  • Ҳужумдаги ўзгаришлар: Иқтидорли вингер Руни Барджи ҳам ушбу баҳсда иштирок этмайди;

  • Ёшлар ва янги кучлар: Мудофаа марказидаги йўқотишлар сабабли мураббийлар Хави Эспарт ва Алекс Кампос каби ёшларга ишонч билдиришга қарор қилган.

Ҳар икки жамоа дастлабки турларда максимал очко жамғариб, пешқадамлар сафида бораётгани туфайли Париждаги баҳс ЕЧЛнинг ушбу ҳафтадаги энг қайноқ тўқнашувига айланиши кутилмоқда.

БарселонаХанси ФликПарк де ПренсЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади17 сентябр 14:15Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топди10 сентябр 12:50«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди11 октябр 08:35Ханси Флик терма жамоадан қайтган футболчилар юкламасидан хавотирдаХанси Флик терма жамоадан қайтган футболчилар юкламасидан хавотирда6 октябр 14:14Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлдиХанси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди29 сентябр 20:08Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади16 август 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия