«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»
- Испания Ла Лигасининг 8-турида «Хетафе»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг 100 фоизлик натижасини сақлаб қолди.
- Энтони Гордон, Габриел Жезус ва Жюл Кунде киритган голлар «кўк-анорранглилар»нинг мусобақадаги ғалабали сериясини 8 ўйинга етказди.
- Ханси Флик шогирдлари 24 очко билан чемпионат пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди, «Хетафе» эса 13-ўринда қолди.
Испания Ла Лигасининг 8-турида Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилиб, ишончли ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳанси Флик шогирдлари ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ қўлга олиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Мазкур муваффақият орқали «кўк-анорранглилар» мусобақадаги ғалабали сериясини 8 та ўйинга етказиб, чемпионат пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди.
Ўйин хроникаси: Тезкор гол ва ҳал қилувчи зарбалар
Каталонияликлар баҳс тақдирини ҳар иккала бўлимдаги фаол ҳаракатлар эвазига ҳал қилди:
2-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин эндигина бошланган бир пайтда Энтони Гордон чаққонлик кўрсатиб, ҳисобни очди ва мезбонларни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди;
Жезусдан иккинчи тўп (30-дақиқа): Босимни оширган «Барселона» ярим соатлик баҳс якунида яна гол урди — ҳужумчи Габриэл Жезус рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, устунликни мустаҳкамлади;
Кундедан нуқта (73-дақиқа): Иккинчи бўлимда фаол ҳаракат қилган француз ҳимоячиси Жюль Кунде 73-дақиқада учинчи голни уриб, ўйинга мантиқий якун ясади.
Турнир жадвали: «Барселона» максимал 24 очко билан чўққида
Ушбу ғалаба Ла Лига мусобақа жадвалидаги вазиятни янада ойдинлаштирди:
Мутлақ етакчи: Ҳанси Флик бошчилигидаги жамоа 8 та турда максимал 24 очко жамғарган ҳолда жадвалда яккапешқадамлик қилмоқда;
«Хетафе» пастки поғоналарда: Мадрид вилояти жамоаси эса 8 очко билан мусобақа жадвалининг 13-ўрнида қолиб кетди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 8-тур
«Барселона» — «Хетафе» 3:0
Голлар: Гордон (2), Жезус (30), Кунде (73).
«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Эспарт, Гави (Фермин Лопес, 61), Ольмо (Педри, 61), Родри (Бернал, 71), Гордон (Адейеми, 71), Габриэл Жезус (Абделкарим, 82), Ямал.
«Хетафе»: Сория, Мохика (Давинчи, 65), Ромеро, Жене, Кико (Сазонов, 85), Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия (Боселли, 65), Иван.
«Барселона» ҳар томонлама ёрқин ўйин намойиш этиб, мавсум бошидаги юқори темп ва бенуқсон статистикасини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…