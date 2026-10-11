«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди

·38·Спорт
«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона»
  • Испания Ла Лигасининг 8-турида «Хетафе»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзининг 100 фоизлик натижасини сақлаб қолди.
  • Энтони Гордон, Габриел Жезус ва Жюл Кунде киритган голлар «кўк-анорранглилар»нинг мусобақадаги ғалабали сериясини 8 ўйинга етказди.
  • Ханси Флик шогирдлари 24 очко билан чемпионат пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди, «Хетафе» эса 13-ўринда қолди.

Испания Ла Лигасининг 8-турида Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида «Хетафе»ни қабул қилиб, ишончли ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳанси Флик шогирдлари ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни тўлиқ қўлга олиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Мазкур муваффақият орқали «кўк-анорранглилар» мусобақадаги ғалабали сериясини 8 та ўйинга етказиб, чемпионат пешқадамлигини янада мустаҳкамлаб олди.

Ўйин хроникаси: Тезкор гол ва ҳал қилувчи зарбалар

Каталонияликлар баҳс тақдирини ҳар иккала бўлимдаги фаол ҳаракатлар эвазига ҳал қилди:

  • 2-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин эндигина бошланган бир пайтда Энтони Гордон чаққонлик кўрсатиб, ҳисобни очди ва мезбонларни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди;

  • Жезусдан иккинчи тўп (30-дақиқа): Босимни оширган «Барселона» ярим соатлик баҳс якунида яна гол урди — ҳужумчи Габриэл Жезус рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, устунликни мустаҳкамлади;

  • Кундедан нуқта (73-дақиқа): Иккинчи бўлимда фаол ҳаракат қилган француз ҳимоячиси Жюль Кунде 73-дақиқада учинчи голни уриб, ўйинга мантиқий якун ясади.

Турнир жадвали: «Барселона» максимал 24 очко билан чўққида

Ушбу ғалаба Ла Лига мусобақа жадвалидаги вазиятни янада ойдинлаштирди:

  • Мутлақ етакчи: Ҳанси Флик бошчилигидаги жамоа 8 та турда максимал 24 очко жамғарган ҳолда жадвалда яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Хетафе» пастки поғоналарда: Мадрид вилояти жамоаси эса 8 очко билан мусобақа жадвалининг 13-ўрнида қолиб кетди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига. 8-тур

    «Барселона» — «Хетафе» 3:0

    Голлар: Гордон (2), Жезус (30), Кунде (73).

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Эспарт, Гави (Фермин Лопес, 61), Ольмо (Педри, 61), Родри (Бернал, 71), Гордон (Адейеми, 71), Габриэл Жезус (Абделкарим, 82), Ямал.

  • «Хетафе»: Сория, Мохика (Давинчи, 65), Ромеро, Жене, Кико (Сазонов, 85), Франчо, Марио Мартин, Терратс, А. Гарсия (Боселли, 65), Иван.

«Барселона» ҳар томонлама ёрқин ўйин намойиш этиб, мавсум бошидаги юқори темп ва бенуқсон статистикасини давом эттирмоқда.

БарселонаХетафеЛа ЛигаХанси Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Хетафе» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиКеча 20:57Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлдиХанси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди29 сентябр 20:0813 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида7 октябр 06:48Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади17 сентябр 14:15Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташлади17 сентябр 06:03Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади16 сентябр 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди