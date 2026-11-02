Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» клуби ҳимоядаги кадрлар тақчиллиги сабабли «Манчестер Сити» ҳимоячиси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
- Каталония гранди Андреас Кристенсен, Жюл Кунде, Эрик Гарсия ва Хави Эспартнинг жароҳатлари туфайли юзага келган муаммоларни айнан ўзбекистонлик футболчи ҳисобига ҳал қилмоқчи.
2026 йилнинг кузи Каталониянинг «Барселона» клуби учун мудофаа чизиғидаги ҳақиқий синовлар даврига айланди. ПСЖ ҳамда Мадриднинг «Реал» жамоаларига қарши кечган муҳим тўқнашувлар олдидан Андреас Кристенсен, Жюль Кунде ва Эрик Гарсия сафдан чиққан бўлса, «Эл-класико»да бош мураббий Ханси Флик ёш иқтидор эгаси Хави Эспартни ҳам жароҳат туфайли йўқотди.
Мудофаа маркази ва қанотларидаги ўткир кадрлар тақчиллиги шароитида Каталония гранди «Манчестер Сити» ҳимоячиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш режасини жиддий кўриб чиқмоқда.
Европанинг нуфузли манбалари, жумладан FullTime Report нашри хабарига кўра, «Барселона» молиявий фэйр-плей айбловлари сабаб қийин аҳволда қолган «Манчестер Сити»нинг ҳолатидан унумли фойдаланиб, Ҳусановни қишки трансфер ойнасидаёқ расмийлаштиришга ҳаракат қилади.
Нега айнан Ҳусанов? Экспертлар келтирган 4 та ҳал қилувчи факт
Мутахассисларнинг фикрича, ўзбекистонлик ҳимоячининг трансфери «Барселона» учун шунчаки муваққат ечим эмас, балки узоқ муддатли стратегик юриш бўлиши мумкин:
1. Ҳайратланарли универсаллик ва Флик талабларига мослик: Ҳусанов мудофаа маркази билан бирга, ўнг ва ҳатто чап қанотда ҳам бирдек юқори даражада ўйнай олади. Ханси Флик тизимида ҳимоячиларнинг қанотларга кўчиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу услуб бир пайтлар айнан «Сити»дан келган Эрик Гарсия мисолида ўз самарасини берган;
2. Юқори ҳимоя чизиғи ва феноменал тезлик: Ҳусановнинг тезкорлиги ва мудофаа ортига узатиладиган хавфли тўпларни тўхтатиш қобилияти Пеп Гвардиола томонидан ҳам бир неча бор эътироф этилган. У юқори босим ва юқори ҳимоя чизиғига асосланган Флик схемасида Пау Кубарси билан бирга асосий ҳимоя деворига айланиш салоҳиятига эга;
3. Топ-мураббийлар мактаби ва тактик чидамлилик: Гвардиола ва Мареска сингари қаттиққўл тактиклар қўл остида маҳорат оширган ҳимоячи дунёнинг исталган гранди талабларига тез мослаша олади;
4. Манчестер—Каталония йўналиши ва тайёр асосий таркиб: Кейинги йилларда Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Родри ҳамда Габриэл Жезуснинг «Сити»дан «Барселона»га ўтгани, қолаверса, президент Жоан Лапортанинг Англия бозоридан Рафинья ва Энтони Гордон каби юлдузларни олиб келгани бу трансфер учун қулай муҳит яратади. Қолаверса, таркибдаги тўрт жароҳат Ҳусановга «Барса»да дарҳол бошланғич таркиб ўйинчисига айланиш имкониятини беради.
Қишки трансферлар мавсуми яқинлашар экан, Ҳусановнинг Каталония клуби сафига ўтиши йилнинг энг йирик ва шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…