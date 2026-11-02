Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)

·150·Спорт
Нега Абдуқодир Ҳусанов айнан “Барселона”га керак? (Таҳлил ва 4 та асосий сабаб)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» клуби ҳимоядаги кадрлар тақчиллиги сабабли «Манчестер Сити» ҳимоячиси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусановни қишки трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
  • Каталония гранди Андреас Кристенсен, Жюл Кунде, Эрик Гарсия ва Хави Эспартнинг жароҳатлари туфайли юзага келган муаммоларни айнан ўзбекистонлик футболчи ҳисобига ҳал қилмоқчи.

2026 йилнинг кузи Каталониянинг «Барселона» клуби учун мудофаа чизиғидаги ҳақиқий синовлар даврига айланди. ПСЖ ҳамда Мадриднинг «Реал» жамоаларига қарши кечган муҳим тўқнашувлар олдидан Андреас Кристенсен, Жюль Кунде ва Эрик Гарсия сафдан чиққан бўлса, «Эл-класико»да бош мураббий Ханси Флик ёш иқтидор эгаси Хави Эспартни ҳам жароҳат туфайли йўқотди.

Мудофаа маркази ва қанотларидаги ўткир кадрлар тақчиллиги шароитида Каталония гранди «Манчестер Сити» ҳимоячиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусановни ўз сафига қўшиб олиш режасини жиддий кўриб чиқмоқда.

Европанинг нуфузли манбалари, жумладан FullTime Report нашри хабарига кўра, «Барселона» молиявий фэйр-плей айбловлари сабаб қийин аҳволда қолган «Манчестер Сити»нинг ҳолатидан унумли фойдаланиб, Ҳусановни қишки трансфер ойнасидаёқ расмийлаштиришга ҳаракат қилади.

Нега айнан Ҳусанов? Экспертлар келтирган 4 та ҳал қилувчи факт

Мутахассисларнинг фикрича, ўзбекистонлик ҳимоячининг трансфери «Барселона» учун шунчаки муваққат ечим эмас, балки узоқ муддатли стратегик юриш бўлиши мумкин:

  • 1. Ҳайратланарли универсаллик ва Флик талабларига мослик: Ҳусанов мудофаа маркази билан бирга, ўнг ва ҳатто чап қанотда ҳам бирдек юқори даражада ўйнай олади. Ханси Флик тизимида ҳимоячиларнинг қанотларга кўчиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу услуб бир пайтлар айнан «Сити»дан келган Эрик Гарсия мисолида ўз самарасини берган;

  • 2. Юқори ҳимоя чизиғи ва феноменал тезлик: Ҳусановнинг тезкорлиги ва мудофаа ортига узатиладиган хавфли тўпларни тўхтатиш қобилияти Пеп Гвардиола томонидан ҳам бир неча бор эътироф этилган. У юқори босим ва юқори ҳимоя чизиғига асосланган Флик схемасида Пау Кубарси билан бирга асосий ҳимоя деворига айланиш салоҳиятига эга;

  • 3. Топ-мураббийлар мактаби ва тактик чидамлилик: Гвардиола ва Мареска сингари қаттиққўл тактиклар қўл остида маҳорат оширган ҳимоячи дунёнинг исталган гранди талабларига тез мослаша олади;

  • 4. Манчестер—Каталония йўналиши ва тайёр асосий таркиб: Кейинги йилларда Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Родри ҳамда Габриэл Жезуснинг «Сити»дан «Барселона»га ўтгани, қолаверса, президент Жоан Лапортанинг Англия бозоридан Рафинья ва Энтони Гордон каби юлдузларни олиб келгани бу трансфер учун қулай муҳит яратади. Қолаверса, таркибдаги тўрт жароҳат Ҳусановга «Барса»да дарҳол бошланғич таркиб ўйинчисига айланиш имкониятини беради.

Қишки трансферлар мавсуми яқинлашар экан, Ҳусановнинг Каталония клуби сафига ўтиши йилнинг энг йирик ва шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин.

Абдуқодир ҲусановБарселонаМанчестер СитиХанси Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олдиҲусановга грандлар ови: “Барселона” ва “Челси” 22 ёшли ўзбек ҳимоячисини нишонга олдиКеча 19:30Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқдаҲусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда24 октябр 07:29Шов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқдаШов-шувли трансфер режаси: “Барселона” Ҳусанов учун расмий таклиф юборишга шайланмоқда23 октябр 20:34“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар20 октябр 07:15«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди«Барселона» «Хетафе»ни йирик ҳисобда тор-мор этиб, 100 фоизлик натижани сақлаб қолди11 октябр 08:35Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирди (видео)Кеча 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози