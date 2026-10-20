Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушади

·0·Спорт
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушади

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги расмий FIFA кунлари доирасида кучли рақиб билан куч синашади. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати берган расмий маълумотга кўра, ҳамюртларимиз ўз майдонларида Россия миллий жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.

Жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий терма жамоамиз учун мазкур беллашув ўз кучини синаб кўриш ва таркибни янги босқичга тайёрлаш йўлидаги энг муҳим синовлардан бирига айланади.

Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган марказий беллашув бўйича асосий тафсилотлар тасдиқланди:

  • Сана: 2026 йил 12 ноябрь куни;

  • Майдон: Тошкент шаҳридаги тарихий «Пахтакор» марказий стадиони;

  • Мақоми: Халқаро ўртоқлик учрашуви (FIFA рейтинги очколари учун муҳим баҳс);

  • Иштирокчилар: Ўзбекистон — Россия миллий жамоалари.

Каннаваро тактикаси ва жамоанинг асосий вазифалари

Италиялик мутахассис раҳбарлигида ўйин услубини шакллантириб бораётган Ўзбекистон терма жамоаси учун Россияга қарши учрашув бир қатор муҳим жиҳатларни қамраб олади:

  • Кучли рақибга қарши синов: Техник ва жисмоний жиҳатдан мустаҳкам ҳисобланган Россия термасига қарши баҳс Каннаварога таркибдаги камчиликлар ва кучли томонларни тўлиқ таҳлил қилиш имконини беради;

  • Мухлислар омили: Пойтахтдаги «Пахтакор» стадиони трибуналари тўлиқ тўлиши ва Тошкентда ҳақиқий футбол байрами муҳити яратилиши кутилмоқда;

  • Рейтинг ва тайёргарлик: Ушбу назорат учрашуви миллий жамоанинг халқаро майдондаги ишончини мустаҳкамлаш ва кейинги расмий саралаш беллашувларига юқори тайёргарлик кўриш йўлидаги ҳал қилувчи қадам бўлади.

Ўзбекистон миллий футбол жамоасиРоссия миллий футбол жамоасиФабио КаннавароПахтакор стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо бердиТаниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо берди8 октябр 06:41Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)1 октябр 20:20 Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради? Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради?6 октябр 19:29Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиИнфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди1 октябр 11:46Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия