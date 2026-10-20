Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушади
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ноябрь ойидаги расмий FIFA кунлари доирасида кучли рақиб билан куч синашади. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати берган расмий маълумотга кўра, ҳамюртларимиз ўз майдонларида Россия миллий жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказади.
Жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро бошқарувидаги миллий терма жамоамиз учун мазкур беллашув ўз кучини синаб кўриш ва таркибни янги босқичга тайёрлаш йўлидаги энг муҳим синовлардан бирига айланади.
Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган марказий беллашув бўйича асосий тафсилотлар тасдиқланди:
Сана: 2026 йил 12 ноябрь куни;
Майдон: Тошкент шаҳридаги тарихий «Пахтакор» марказий стадиони;
Мақоми: Халқаро ўртоқлик учрашуви (FIFA рейтинги очколари учун муҳим баҳс);
Иштирокчилар: Ўзбекистон — Россия миллий жамоалари.
Каннаваро тактикаси ва жамоанинг асосий вазифалари
Италиялик мутахассис раҳбарлигида ўйин услубини шакллантириб бораётган Ўзбекистон терма жамоаси учун Россияга қарши учрашув бир қатор муҳим жиҳатларни қамраб олади:
Кучли рақибга қарши синов: Техник ва жисмоний жиҳатдан мустаҳкам ҳисобланган Россия термасига қарши баҳс Каннаварога таркибдаги камчиликлар ва кучли томонларни тўлиқ таҳлил қилиш имконини беради;
Мухлислар омили: Пойтахтдаги «Пахтакор» стадиони трибуналари тўлиқ тўлиши ва Тошкентда ҳақиқий футбол байрами муҳити яратилиши кутилмоқда;
Рейтинг ва тайёргарлик: Ушбу назорат учрашуви миллий жамоанинг халқаро майдондаги ишончини мустаҳкамлаш ва кейинги расмий саралаш беллашувларига юқори тайёргарлик кўриш йўлидаги ҳал қилувчи қадам бўлади.
Изоҳлар 0
…