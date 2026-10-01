Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди

·3·Спорт
Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA президенти Жанни Инфантино Ўзбекистоннинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги дебютини юқори баҳолади ва футболчиларнинг майдондаги фидойилигидан ҳайратда қолганини билдирди.
  • Унинг таъкидлашича, ўзбекистонлик футболчиларнинг чин юракдан ўйнаши ҳар қандай натижадан устун туради, чунки бу уларнинг жаҳон чемпионатига илк чиқиши эди.

АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзбек футболи солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино мусобақа якунлари бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалдаги дебюти ҳақида илиқ ва самимий фикрларини билдирди.

Халқаро футбол ташкилоти раҳбарига «Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон ўйинларини кузатдингизми ва сизга энг кўп нима таассурот қолдирди?» дея берилган саволга Инфантино мутахассис ва мухлис сифатида ҳайратини яширмади.

«Энг катта таассурот — футболчиларнинг майдонга юракдан тушгани бўлди»

ФИФА президенти ўзбек футболчиларининг майдондаги фидойилиги ҳар қандай натижадан устун турганини таъкидлади:

«Ҳа, албатта, ўйинларни кузатдим ва бу ҳақда мамлакат президентига ҳам айтдим. Менда энг катта таассурот қолдирган жиҳат — футболчиларнинг майдонга чин юракдан тушгани бўлди.

Бу уларнинг жаҳон чемпионатига илк чиқиши эди. Биласизми, бу мутлақо бошқа тажриба, тамомила янги босқич. Сиз содир бўлаётган воқеалардан ҳайратда қоласиз, аммо улар ростдан ҳам жуда яхши ўйин кўрсатишди. Колумбияга қарши ўйин... Улар дуранг натижани ушлаб туришди, аммо энг охирги дақиқаларда гол ўтказиб юборишди. Лекин бу унчалик муҳим эмас, чунки улар бутун мамлакатни фахрлантиришга эришди.

Жаҳон чемпионатида жуда кўплаб жамоалар ўйнайди, аммо Ўзбекистон чин дилдан ўйнади. Энг муҳими ҳам аслида шу».

Тарихий қадам: Каннаваро шогирдларининг мундиалдаги йўли

Италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро қўл остида тарихда илк бор мундиалнинг финал босқичи йўлланмасини қўлга киритган Ўзбекистон термаси кучли рақиблар жой олган «K» гуруҳида мураккаб баҳсларни ўтказди:

  • Колумбия — Ўзбекистон 3:1: Дебют учрашуви Мехико шаҳридаги афсонавий «Ацтека» стадионида ўтди. Ҳамюртларимиз баҳс сўнгига қадар жаҳон грандига муносиб қаршилик кўрсатиб, мухлислар олқишига сазовор бўлди.

  • Португалия — Ўзбекистон 5:0: Иккинчи турда турнирнинг бош фаворитларидан бири бўлган португалларнинг улкан тажрибаси ўз сўзини айтди.

  • Конго — Ўзбекистон 3:1: Гуруҳдаги сўнгги драматик баҳсда рақибларнинг қўли баланд келди ва термамиз очко жамғара олмаган ҳолда турнир билан хайрлашди.

Жаҳон эътирофи: Шомуродов ва Ҳусанов дунё нигоҳида

Гарчи жамоа гуруҳ босқичидан плей-оффга йўл ололмаган бўлса-да, Ўзбекистон вакиллари мундиал статистикаси ва рекордларига ўз номини киритди:

  • Шомуродовнинг шоҳ асари: Терма жамоа сардори ва тўпурари Элдор Шомуродов томонидан киритилган гол бутун Жаҳон чемпионатининг энг чиройли икки голидан бири сифатида расман эътироф этилди.

  • Ҳусановнинг рекорд тезлиги: Ҳимоя чизиғининг мутлақ етакчиси Абдуқодир Ҳусанов мундиалнинг энг тезкор ҳимоячилари қаторидан мустаҳкам жой олди ва йирик скаутлар эътиборини тортди.

  • Янги номлар кашфиёти: Жаҳон чемпионати халқаро футбол жамоатчилиги ва гранд клублар учун яна бир нечта ёш ва иқтидорли ўзбек футболчиларини кашф этиб беришда улкан трамплин вазифасини ўтади.

Ўзбекистоннинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат мамлакат спорти учун янги даврни очди, балки жаҳон футболи элитасининг миллий футболимизга нисбатан ҳурматини янада оширди.

ФИФАЎзбекистон миллий футбол жамоаси2026 Жаҳон чемпионатиШомурдов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57Неймар инфекция сабабли «Сантос» машғулотларини ўтказиб юбордиНеймар инфекция сабабли «Сантос» машғулотларини ўтказиб юборди27 апрел 15:07Инфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарликИнфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарликКеча 21:50ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...6 июл 22:40Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларЖанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режаларКеча 18:58Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиЖанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради29 сентябр 23:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди