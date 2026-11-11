Ўзбекистон — Россия ўртоқлик ўйини: Тошкентдаги баҳс олдидан барча муҳим тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси 12 ноябр куни соат 20:00 да Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида Россия терма жамоасига қарши ўртоқлик учрашувини ўтказади.
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоамиз ўйинда тўлиқ оқ либосда, дарвозабон эса сариқ рангли формада майдонга тушади, россияликлар эса қизил либосларда ҳаракат қилади.
- Мазкур баҳсни тожикистонлик ҳакамлар бригадаси бошқариб боради, ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов эса йиғинга жалб этилмади.
Эртага, 12 ноябрь куни футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россияга қарши навбатдаги нуфузли ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Ўйин олдидан ташкилий масалалар юзасидан расмий йиғилиш бўлиб ўтди ва томонлар учрашувнинг асосий шартларини келишиб олишди.
Либослар ранглари ва ҳакамлар бригадаси
Маълум бўлишича, мазкур муҳим тўқнашувда Ўзбекистон миллий жамоаси футболчилари тўлиқ оқ либосда, дарвозабон эса эътиборни тортадиган сариқ рангли либосда ҳаракат қилади. Меҳмон мақомида майдонга тушадиган Россия терма жамоаси эса анъанавий қизил рангли либосларда ўйнайди.
Учрашувни бошқариб борадиган расмий шахслар ҳам тасдиқланди. Унга кўра, мазкур ўртоқлик учрашувини қўшни Тожикистондан келган ҳакамлар бригадаси бошқаради:
Бош ҳакам: FIFA рефериси Гумуроди Саъдулло
Қанот ҳакамлари: Ҳасан Каримов ва Фарҳод Қуралов
Ўйин параметрлари ва тафсилотлар
Расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар
Учрашув санаси ва вақти
12 ноябрь, соат 20:00 да бошланади
Ўтказилиш жойи
Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» марказий стадиони
Ўзбекистонлик футболчилар либоси
Тўлиқ оқ либос, дарвозабон — сариқ рангли форма
Россия терма жамоаси либоси
Қизил рангли либослар
Бош мураббий янгилиги
Ўзбекистон терма жамоасини Фабио Каннаваро бошқариб бормоқда
Мухлислар ташрифи
Россия футбол иттифоқи маълумотига кўра, 1000 нафарга яқин россиялик мухлис кутилмоқда
«Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ҳар бир баҳс катта қизиқиш ва мухлислар томонидан ажиб лаҳзаларни келтириб чиқаради».
Таркиб янгиликлари ва мухлислар ташрифи
Бўлажак баҳс олдидан миллий жамоамиз таркиби борасида ҳам айрим янгиликлар бор. Маълум қилинишича, мухлислар яхши биладиган ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов ушбу йиғинга жалб этилмаган.
Шунингдек, Россия футбол иттифоқининг хабар беришича, Тошкентдаги ушбу қизиқарли ўйинни бевосита стадиондан кузатиб бориш учун Россиядан минг нафарга яқин мухлис ташриф буюриши кутилмоқда.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси Россияга қарши бўладиган ушбу ўртоқлик баҳсида қандай натижа қайд этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…