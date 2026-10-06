Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради?

·14·Спорт
Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Каннаваро Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувидан сўнг Ўзбекистон жамоасининг ўйинидан қониқмаганини, аммо натижадан кўра ўйин сифатига кўпроқ эътибор қаратганини билдирди.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа кучли рақибга қарши кўплаб голли вазиятлар яратган бўлса-да, улардан фойдалана олмаган ва майда хатоларни камайтириш зарур.

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувидан кейин натижадан афсусланганини яширмади. Бироқ италиялик мутахассис учун ҳисобдан кўра муҳимроқ жиҳат — жамоанинг кучли рақибга қарши қандай футбол намойиш этгани бўлди.

Каннаваро учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Ўзбекистоннинг Кореяга қарши баҳсда яратган имкониятлари, рақибнинг хавфли ҳужумлари, жамоанинг Жаҳон чемпионатидан кейинги янги босқичи ва ёш футболчиларга берилаётган имкониятлар ҳақида гапирди.

«Натижадан афсусдамиз, аммо...»

Каннаваронинг фикрича, Корея Республикасига қарши учрашув Ўзбекистон учун жиддий синов бўлган.

Мураббий жамоасига кучли рақибга имкон қадар кўпроқ қийинчилик туғдириш вазифасини қўйганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар бу вазифани учрашувнинг ҳар икки бўлимида ҳам муносиб бажаришга ҳаракат қилган.

«Жуда яхши учрашув бўлди. Натижа борасида, албатта, афсусдамиз, бироқ ўйин сифати нуқтайи назаридан жамоамиз муносиб ҳаракат қилди».

Каннаваро айниқса кучли рақибларга қарши баҳсларда майда деталлар ҳал қилувчи аҳамият касб этишини қайд этди.

Яъни Ўзбекистон муносиб ўйин кўрсатган бўлса ҳам, халқаро даражадаги рақибга қарши яратилган имкониятлардан фойдаланиш ва энг кичик хатоларни ҳам камайтириш муҳим.

Ўзбекистон Корея дарвозаси олдида кўп имконият яратди

Каннаваро жамоасининг ўйинидаги асосий ижобий жиҳатлардан бири сифатида яратилган голли вазиятларни кўрсатди.

У футболчилардан аввало ўзларига ишонч билан майдонга тушишни талаб қилганини айтди. Чунки Корея Республикаси каби жамоага қарши унинг майдонида ўйнаш осон эмас.

Ғалаба учун эса юқори интенсивлик, фаол ҳаракат ва тўп назорати каби омиллар бир вақтнинг ўзида ишлаши керак.

Каннаваронинг таъкидлашича, Ўзбекистон бу жиҳатларнинг маълум қисмини амалда намойиш эта олган.

Айниқса, жамоа бир қатор хавфли ҳужумлар ташкил қилди. Мураббий рақиб дарвозабони бир неча бор муҳим сейвларни амалга оширганини алоҳида қайд этди.

Шу билан бирга, Кореянинг аниқ зарбалари сонига эътибор қаратган Каннаваро рақиб жамоаси бор-йўғи икки марта жиддий хавф туғдирганини таъкидлади.

Бу эса мураббий назарида Ўзбекистоннинг ҳимояда ҳам рақиб имкониятларини чеклай олганини англатади.

Асосий муаммо — яратилган имкониятлардан фойдаланиш

Кореяга қарши баҳс Каннаваро учун яна бир муҳим хулосани кўрсатди: яхши ўйиннинг ўзи ҳар доим ҳам натижа кафолати эмас.

Ўзбекистон футболчилари вазиятлар яратди, аммо улардан якуний натижа чиқара олмади. Рақиб дарвозабонининг муҳим сейвлари ҳам бу жараёнда катта роль ўйнади.

Футболда эса шундай вазиятлар борки, жамоа қанча яхши ҳаракат қилмасин, битта аниқ зарба, битта сейв ёки битта майда хато бутун учрашув тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.

Каннаваро ҳам айнан шу нуқтага урғу берди: кучли рақибларга қарши баҳсларда кичик тафовутлар якуний натижани белгилаб беради.

«Шундай бўлса-да, бу — футбол. Келгусида ҳам жамоамизни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш йўлларини излашда давом этамиз».

Жаҳон чемпионатидан кейин янги босқич бошланди

Каннаваро матбуот анжуманида Ўзбекистон миллий жамоасидаги муҳим ўзгаришлар ҳақида ҳам очиқ гапирди.

Италиялик мутахассис жамоага тайинланганидан кейин Жаҳон чемпионатигача таркибда катта ўзгаришлар қилишдан воз кечилганини маълум қилди.

Бу қарорнинг сабаби тушунарли: Жаҳон чемпионати йўлланмасини айнан аввалги мураббий бошчилигида шаклланган жамоа қўлга киритган эди.

Шунинг учун Каннаваро дастлаб мавжуд тизимни бузмасдан, аввалги ишларни давом эттиришни маъқул кўрган.

Аммо Жаҳон чемпионатидан кейин вазият ўзгарди.

Энди миллий жамоада янги босқич бошланмоқда.

Ёш футболчилар учун эшиклар очилмоқда

Каннаваро Жаҳон чемпионатидан кейин жамоада муайян ўзгаришлар амалга оширилаётганини таъкидлади.

Энг муҳим йўналишлардан бири — ёш футболчиларга кўпроқ имконият бериш.

Бу жараён тасодифий қарор эмас. Мураббий Ўзбекистон Футбол Ассоциацияси ёшлар футболига катта эътибор қаратаётганини, ушбу йўналишга жиддий инвестиция киритилаётганини қайд этди.

Инфратузилманинг ривожланиши, футболчилар учун зарур шароитларнинг яратилиши миллий жамоанинг келажаги учун ҳам муҳим омил бўлмоқда.

Шу сабабли Каннаваро жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлини танлаган.

Бу ерда асосий мақсад бир-икки учрашув натижасидан кўра узоқроқ муддатли истиқболга қаратилган.

Каннаваро Ўзбекистон футболи учун қандай фалсафа қурмоқда?

Италиялик мутахассиснинг баёнотларидан кўриниб турибдики, у миллий жамоада фақат натижага эмас, балки муайян футбол фалсафасини шакллантиришга ҳам эътибор қаратмоқда.

Юқори интенсивлик, фаол ҳаракат, тўп назорати, кучли рақибдан қўрқмаслик ва футболчиларнинг ўз кучига ишончи — Каннаваро тилга олган асосий тушунчалар.

Бунга ёш футболчиларнинг босқичма-босқич жалб этилиши ҳам қўшилмоқда.

Кореяга қарши учрашув эса ушбу жараёндаги муҳим тажриба вазифасини ўтади. Чунки ёш футболчилар кучли Осиё жамоасига қарши майдонга тушиб, юқори даражадаги футбол муҳитини ҳис қилиш имконига эга бўлди.

Натижадан кўра жараён муҳим бўлган ўйин

Кореяга қарши баҳсдан кейин Каннаваронинг асосий хулосаси аниқ: Ўзбекистон ҳали такомиллаштириши керак бўлган жиҳатлар бор, аммо жамоа ўз йўналишини топиш жараёнида.

Кучли рақибга қарши кўплаб вазиятлар яратиш — ижобий белги. Бироқ улардан фойдаланиш, ўйиннинг ҳал қилувчи палласида совуққонликни сақлаш ва майда хатоларни камайтириш — кейинги қадам.

Жаҳон чемпионатидан кейин миллий жамоада янги давр бошланган бир пайтда Каннаваро ёшларга имконият бериш ва мавжуд жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлини танламоқда.

Энг муҳими, бу ўзгаришлар бир кечада натижа бермаслиги мумкин. Аммо Кореяга қарши учрашув Каннаваро қурмоқчи бўлган Ўзбекистон жамоасининг қандай кўриниш олишини маълум даражада кўрсатиб берди.

Энди асосий вазифа — яратилган имкониятларни голга айлантириш, кучли рақибларга қарши ўйиндаги ишончни сақлаб қолиш ва ёш авлодни миллий жамоанинг асосий кучига айлантириш.

Агар Каннаваро айтган ягона фалсафа изчил равишда шаклланса, бугунги мағлубият ёки омадсиз натижа эртанги катта мақсадлар учун муҳим сабоққа айланиши мумкин.

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий футбол жамоасиКореяга қарши учрашувЮниор футболчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)1 октябр 20:20Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиИнфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди1 октябр 11:46Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Каннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам борКаннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам бор30 сентябр 19:24Каннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтдиКаннаваро Эронга қарши ўйин ҳақида гапирди, Шомуродов эса муҳим мақсадни айтди23 сентябр 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?