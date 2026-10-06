Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувидан сўнг Ўзбекистон жамоасининг ўйинидан қониқмаганини, аммо натижадан кўра ўйин сифатига кўпроқ эътибор қаратганини билдирди.
- Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа кучли рақибга қарши кўплаб голли вазиятлар яратган бўлса-да, улардан фойдалана олмаган ва майда хатоларни камайтириш зарур.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашувидан кейин натижадан афсусланганини яширмади. Бироқ италиялик мутахассис учун ҳисобдан кўра муҳимроқ жиҳат — жамоанинг кучли рақибга қарши қандай футбол намойиш этгани бўлди.
Каннаваро учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Ўзбекистоннинг Кореяга қарши баҳсда яратган имкониятлари, рақибнинг хавфли ҳужумлари, жамоанинг Жаҳон чемпионатидан кейинги янги босқичи ва ёш футболчиларга берилаётган имкониятлар ҳақида гапирди.
«Натижадан афсусдамиз, аммо...»
Каннаваронинг фикрича, Корея Республикасига қарши учрашув Ўзбекистон учун жиддий синов бўлган.
Мураббий жамоасига кучли рақибга имкон қадар кўпроқ қийинчилик туғдириш вазифасини қўйганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар бу вазифани учрашувнинг ҳар икки бўлимида ҳам муносиб бажаришга ҳаракат қилган.
«Жуда яхши учрашув бўлди. Натижа борасида, албатта, афсусдамиз, бироқ ўйин сифати нуқтайи назаридан жамоамиз муносиб ҳаракат қилди».
Каннаваро айниқса кучли рақибларга қарши баҳсларда майда деталлар ҳал қилувчи аҳамият касб этишини қайд этди.
Яъни Ўзбекистон муносиб ўйин кўрсатган бўлса ҳам, халқаро даражадаги рақибга қарши яратилган имкониятлардан фойдаланиш ва энг кичик хатоларни ҳам камайтириш муҳим.
Ўзбекистон Корея дарвозаси олдида кўп имконият яратди
Каннаваро жамоасининг ўйинидаги асосий ижобий жиҳатлардан бири сифатида яратилган голли вазиятларни кўрсатди.
У футболчилардан аввало ўзларига ишонч билан майдонга тушишни талаб қилганини айтди. Чунки Корея Республикаси каби жамоага қарши унинг майдонида ўйнаш осон эмас.
Ғалаба учун эса юқори интенсивлик, фаол ҳаракат ва тўп назорати каби омиллар бир вақтнинг ўзида ишлаши керак.
Каннаваронинг таъкидлашича, Ўзбекистон бу жиҳатларнинг маълум қисмини амалда намойиш эта олган.
Айниқса, жамоа бир қатор хавфли ҳужумлар ташкил қилди. Мураббий рақиб дарвозабони бир неча бор муҳим сейвларни амалга оширганини алоҳида қайд этди.
Шу билан бирга, Кореянинг аниқ зарбалари сонига эътибор қаратган Каннаваро рақиб жамоаси бор-йўғи икки марта жиддий хавф туғдирганини таъкидлади.
Бу эса мураббий назарида Ўзбекистоннинг ҳимояда ҳам рақиб имкониятларини чеклай олганини англатади.
Асосий муаммо — яратилган имкониятлардан фойдаланиш
Кореяга қарши баҳс Каннаваро учун яна бир муҳим хулосани кўрсатди: яхши ўйиннинг ўзи ҳар доим ҳам натижа кафолати эмас.
Ўзбекистон футболчилари вазиятлар яратди, аммо улардан якуний натижа чиқара олмади. Рақиб дарвозабонининг муҳим сейвлари ҳам бу жараёнда катта роль ўйнади.
Футболда эса шундай вазиятлар борки, жамоа қанча яхши ҳаракат қилмасин, битта аниқ зарба, битта сейв ёки битта майда хато бутун учрашув тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.
Каннаваро ҳам айнан шу нуқтага урғу берди: кучли рақибларга қарши баҳсларда кичик тафовутлар якуний натижани белгилаб беради.
«Шундай бўлса-да, бу — футбол. Келгусида ҳам жамоамизни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш йўлларини излашда давом этамиз».
Жаҳон чемпионатидан кейин янги босқич бошланди
Каннаваро матбуот анжуманида Ўзбекистон миллий жамоасидаги муҳим ўзгаришлар ҳақида ҳам очиқ гапирди.
Италиялик мутахассис жамоага тайинланганидан кейин Жаҳон чемпионатигача таркибда катта ўзгаришлар қилишдан воз кечилганини маълум қилди.
Бу қарорнинг сабаби тушунарли: Жаҳон чемпионати йўлланмасини айнан аввалги мураббий бошчилигида шаклланган жамоа қўлга киритган эди.
Шунинг учун Каннаваро дастлаб мавжуд тизимни бузмасдан, аввалги ишларни давом эттиришни маъқул кўрган.
Аммо Жаҳон чемпионатидан кейин вазият ўзгарди.
Энди миллий жамоада янги босқич бошланмоқда.
Ёш футболчилар учун эшиклар очилмоқда
Каннаваро Жаҳон чемпионатидан кейин жамоада муайян ўзгаришлар амалга оширилаётганини таъкидлади.
Энг муҳим йўналишлардан бири — ёш футболчиларга кўпроқ имконият бериш.
Бу жараён тасодифий қарор эмас. Мураббий Ўзбекистон Футбол Ассоциацияси ёшлар футболига катта эътибор қаратаётганини, ушбу йўналишга жиддий инвестиция киритилаётганини қайд этди.
Инфратузилманинг ривожланиши, футболчилар учун зарур шароитларнинг яратилиши миллий жамоанинг келажаги учун ҳам муҳим омил бўлмоқда.
Шу сабабли Каннаваро жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлини танлаган.
Бу ерда асосий мақсад бир-икки учрашув натижасидан кўра узоқроқ муддатли истиқболга қаратилган.
Каннаваро Ўзбекистон футболи учун қандай фалсафа қурмоқда?
Италиялик мутахассиснинг баёнотларидан кўриниб турибдики, у миллий жамоада фақат натижага эмас, балки муайян футбол фалсафасини шакллантиришга ҳам эътибор қаратмоқда.
Юқори интенсивлик, фаол ҳаракат, тўп назорати, кучли рақибдан қўрқмаслик ва футболчиларнинг ўз кучига ишончи — Каннаваро тилга олган асосий тушунчалар.
Бунга ёш футболчиларнинг босқичма-босқич жалб этилиши ҳам қўшилмоқда.
Кореяга қарши учрашув эса ушбу жараёндаги муҳим тажриба вазифасини ўтади. Чунки ёш футболчилар кучли Осиё жамоасига қарши майдонга тушиб, юқори даражадаги футбол муҳитини ҳис қилиш имконига эга бўлди.
Натижадан кўра жараён муҳим бўлган ўйин
Кореяга қарши баҳсдан кейин Каннаваронинг асосий хулосаси аниқ: Ўзбекистон ҳали такомиллаштириши керак бўлган жиҳатлар бор, аммо жамоа ўз йўналишини топиш жараёнида.
Кучли рақибга қарши кўплаб вазиятлар яратиш — ижобий белги. Бироқ улардан фойдаланиш, ўйиннинг ҳал қилувчи палласида совуққонликни сақлаш ва майда хатоларни камайтириш — кейинги қадам.
Жаҳон чемпионатидан кейин миллий жамоада янги давр бошланган бир пайтда Каннаваро ёшларга имконият бериш ва мавжуд жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлини танламоқда.
Энг муҳими, бу ўзгаришлар бир кечада натижа бермаслиги мумкин. Аммо Кореяга қарши учрашув Каннаваро қурмоқчи бўлган Ўзбекистон жамоасининг қандай кўриниш олишини маълум даражада кўрсатиб берди.
Энди асосий вазифа — яратилган имкониятларни голга айлантириш, кучли рақибларга қарши ўйиндаги ишончни сақлаб қолиш ва ёш авлодни миллий жамоанинг асосий кучига айлантириш.
Агар Каннаваро айтган ягона фалсафа изчил равишда шаклланса, бугунги мағлубият ёки омадсиз натижа эртанги катта мақсадлар учун муҳим сабоққа айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…