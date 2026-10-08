Таниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси FIFAнинг кузги йиғинини якунлаб, Жанубий Кореяга қарши ўйинда мағлуб бўлди.
- Футбол журналисти Николай Егоричев Осиё кубоги олдидан жамоанинг реал имкониятларини баҳолаб, мухлислар орасидаги юқори кутилмалар тарихий статистикага мос келмаслигини таъкидлади.
Тарихий Жаҳон чемпионати иштирокидан сўнг янги даврни бошлаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФАнинг кузги кунлари доирасида навбатдаги йиғинини якунлади. Тошкентда Эрон (3:1) ҳамда Сурия (4:1) устидан қозонилган ёрқин ғалабалардан сўнг, бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари сафарда қитъа гранди — Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
6 октябрь куни бўлиб ўтган ушбу баҳс ва миллий жамоа атрофидаги ҳаддан ташқари юқори эйфорияга таниқли футбол журналисти Николай Егоричев танқидий ва прагматик баҳо бериб, яқинлашиб келаётган Осиё кубоги олдидан жамоанинг асл имкониятларини кўрсатиб ўтди.
«Жанубий Корея билан баҳс — энг тўғри мезон»
Эксперт ўз телеграм-каналида мухлислар орасида шаклланаётган баланд кутилмалар ва реал воқелик ўртасидаги фарққа диққат қаратди:
Кутилмалар ва тарих: «Изоҳларда кўпчилик Осиё кубогида Ўзбекистон камида ярим финалгача етиб бориши шарт, деган фикрни ёзмоқда. Гарчи тарихда бу босқичга фақат бир марта чиқилган бўлса-да, шундай талаблар пайдо бўлган», — дейди Егоричев;
Корея феномени: Мутахассис қитъа гегемонларининг барқарорлигига урғу берди: «Жанубий Корея билан ўйин — қитъа чемпионати олдидан имкониятларимизни баҳолаш учун энг тўғри кўзгудир. Улар XXI асрда ўтказилган еттита Осиё кубогининг нақ бештасида ярим финалгача етиб борган, икки бор чорак финалда тўхтаган».
Каннаваро ва Катанец тажрибаси: «Имконият чегарасидан чиқиб бўлмайди»
Журналист Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штабининг фаолиятига ҳам ҳиссиётсиз ёндашиш зарурлигини таъкидлади:
Кўр-кўрона ишончдан тийилиш: «Мен Каннаварони асоссиз танқид қилиш ниятида эмасман, лекин унга кўр-кўрона ишонадиганлар тоифасига ҳам кирмайман. Ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа ўз имконияти чегарасидан ташқарига сакрай олмайди»;
Натижа эмас, сифат устуворлиги: Эксперт Сречко Катанец давридаги турнирни эслатиб ўтди: «Ўтган Осиё кубогида Катанец бошчилигидаги жамоамиз жуда яхши таассурот қолдирган бўлса-да, бўлажак чемпион Қатарга қарши пенальтилар сериясида имкониятни бой берган эди. Шу сабабли Осиё кубогида ярим финални кафолатланган мақсад қилиб олиш эмас, аввало майдондаги ўйин сифатини оширишга эътибор қаратиш шарт».
Кузги синов якунлари: Олдинда муҳим хулосалар
Эслатиб ўтамиз, Жанубий Кореянинг «Yongin Mireu» стадионида кечган беллашувда вакилларимиз фаол ва ҳужумкор ўйин кўрсатишга интилган бўлса-да, мезбонларнинг юқори класс ва қарши ҳужумдаги совуққонлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Кузги йиғиннинг 3 та баҳсида қайд этилган икки йирик ғалаба ва бир жиддий мағлубият Фабио Каннаваро учун Осиё кубоги олдидан жамоанинг заиф нуқталарини аниқлаш ва ҳимояни тартибга солиш учун энг муҳим сабоқ бўлди.
Изоҳлар 0
…