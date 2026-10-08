Таниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо берди

·28·Спорт
Таниқли эксперт Ўзбекистоннинг Осиё кубогидаги мақсадларига реал баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси FIFAнинг кузги йиғинини якунлаб, Жанубий Кореяга қарши ўйинда мағлуб бўлди.
  • Футбол журналисти Николай Егоричев Осиё кубоги олдидан жамоанинг реал имкониятларини баҳолаб, мухлислар орасидаги юқори кутилмалар тарихий статистикага мос келмаслигини таъкидлади.

Тарихий Жаҳон чемпионати иштирокидан сўнг янги даврни бошлаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФАнинг кузги кунлари доирасида навбатдаги йиғинини якунлади. Тошкентда Эрон (3:1) ҳамда Сурия (4:1) устидан қозонилган ёрқин ғалабалардан сўнг, бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари сафарда қитъа гранди — Жанубий Кореяга 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

6 октябрь куни бўлиб ўтган ушбу баҳс ва миллий жамоа атрофидаги ҳаддан ташқари юқори эйфорияга таниқли футбол журналисти Николай Егоричев танқидий ва прагматик баҳо бериб, яқинлашиб келаётган Осиё кубоги олдидан жамоанинг асл имкониятларини кўрсатиб ўтди.

«Жанубий Корея билан баҳс — энг тўғри мезон»

Эксперт ўз телеграм-каналида мухлислар орасида шаклланаётган баланд кутилмалар ва реал воқелик ўртасидаги фарққа диққат қаратди:

  • Кутилмалар ва тарих: «Изоҳларда кўпчилик Осиё кубогида Ўзбекистон камида ярим финалгача етиб бориши шарт, деган фикрни ёзмоқда. Гарчи тарихда бу босқичга фақат бир марта чиқилган бўлса-да, шундай талаблар пайдо бўлган», — дейди Егоричев;

  • Корея феномени: Мутахассис қитъа гегемонларининг барқарорлигига урғу берди: «Жанубий Корея билан ўйин — қитъа чемпионати олдидан имкониятларимизни баҳолаш учун энг тўғри кўзгудир. Улар XXI асрда ўтказилган еттита Осиё кубогининг нақ бештасида ярим финалгача етиб борган, икки бор чорак финалда тўхтаган».

Каннаваро ва Катанец тажрибаси: «Имконият чегарасидан чиқиб бўлмайди»

Журналист Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штабининг фаолиятига ҳам ҳиссиётсиз ёндашиш зарурлигини таъкидлади:

  • Кўр-кўрона ишончдан тийилиш: «Мен Каннаварони асоссиз танқид қилиш ниятида эмасман, лекин унга кўр-кўрона ишонадиганлар тоифасига ҳам кирмайман. Ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа ўз имконияти чегарасидан ташқарига сакрай олмайди»;

  • Натижа эмас, сифат устуворлиги: Эксперт Сречко Катанец давридаги турнирни эслатиб ўтди: «Ўтган Осиё кубогида Катанец бошчилигидаги жамоамиз жуда яхши таассурот қолдирган бўлса-да, бўлажак чемпион Қатарга қарши пенальтилар сериясида имкониятни бой берган эди. Шу сабабли Осиё кубогида ярим финални кафолатланган мақсад қилиб олиш эмас, аввало майдондаги ўйин сифатини оширишга эътибор қаратиш шарт».

Кузги синов якунлари: Олдинда муҳим хулосалар

Эслатиб ўтамиз, Жанубий Кореянинг «Yongin Mireu» стадионида кечган беллашувда вакилларимиз фаол ва ҳужумкор ўйин кўрсатишга интилган бўлса-да, мезбонларнинг юқори класс ва қарши ҳужумдаги совуққонлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этди.

Кузги йиғиннинг 3 та баҳсида қайд этилган икки йирик ғалаба ва бир жиддий мағлубият Фабио Каннаваро учун Осиё кубоги олдидан жамоанинг заиф нуқталарини аниқлаш ва ҳимояни тартибга солиш учун энг муҳим сабоқ бўлди.

ФИФАЎзбекистон миллий футбол жамоасиФабио КаннавароОсиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради? Фабио Каннаваро Жанубий Кореядан кейин сирни очди: Ўзбекистонда нима ўзгаради?6 октябр 19:29Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиИнфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо берди1 октябр 11:46Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)1 октябр 20:20Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:5732 йиллик "қора анъана": «Оқ бўрилар» Сеулда қандай таркиб билан майдонга тушади?32 йиллик "қора анъана": «Оқ бўрилар» Сеулда қандай таркиб билан майдонга тушади?4 октябр 21:47Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?