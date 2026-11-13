2:0 ҳисобидаги устунлик қандай бой берилди? Ўзбекистоннинг хатолари очиқланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида ўтган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий жамоаси 2:0 ҳисобидаги устунлигини бой бериб, Россия терма жамоасига 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Футбол агенти Жамол Акаев мағлубиятга бош мураббий Фабио Каннаваронинг таркибдаги тажрибалари ва ўйин давомидаги ноўрин тактик ўзгаришлар сабаб бўлганини таъкидлади.
Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган шиддатли ҳамда муросасиз ўртоқлик учрашуви (2:3) ҳамон муҳокамалар марказида қолмоқда. Вакилларимиз 2:0 ҳисобида олдинда бора туриб, учрашув якунида устунликни бой бериб қўйгани кўплаб мутахассисларнинг эътиборини тортди.
Ўзбек бозорига ихтисослашган таниқли футбол агенти Жамол Акаев мазкур учрашув юзасидан ўз фикрларини билдириб, мағлубият сабаблари ва жамоадаги тактик ўзгаришларга тўхталиб ўтди.
«Очиқ футбол, кўплаб вазиятлар ва чиройли голлар»
Мутахассиснинг фикрича, учрашув мухлислар учун жуда қизиқарли ва воқеаларга бой ўтган. У очиқ футбол намойиш этилганини, шунингдек, меҳмонлар сафида захирадан майдонга тушган футболчиларнинг фаоллиги ўйин тақдирига жиддий таъсир қилганини алоҳида таъкидлади.
«Менимча, учрашув томошабинлар учун жуда қизиқ ўтди: очиқ футбол, дарвоза олдида кўплаб хавфли вазиятлар, голлар кўп бўлди. Россия терма жамоасида захирадан майдонга тушган йигитларнинг ўйини ёқди», — деди Акаев.
Агент таҳлилининг асосий жиҳатлари
Мутахассис фикрлари ва хулосалар
Ўйиннинг умумий манзараси
Очиқ футбол, кўплаб голлар ва мухлислар учун қизиқарли тўқнашув
Каннаваронинг ёндашуви
Бош мураббий ҳали ҳам энг мақбул таркиб ва схемаларни изламоқда
Таркибдаги янгиликлар
Марказий ҳимоячиларнинг янги комбинацияси ва ёшларга берилган ишонч
Тактик ўзгаришлар
Холматовнинг майдонга туширилиши ва асосий мувозанатнинг йўқолиши
Таркибдаги тажрибалар ва Холматовнинг алмаштирилиши
Шунингдек, Жамол Акаев бош мураббий Фабио Каннаваро ҳамон жамоа учун энг мақбул таркиб ва ўйин схемасини излаётганини, бу йўлда ёшларга фаол имконият бераётганини қайд этди. Хусусан, марказий ҳимоячиларнинг бундай таркибдаги илк ўйини эканини ва дарвозабон Владимир Назаров терма жамоа сафида бор-йўғи учинчи баҳсини ўтказганини эслатиб ўтди.
Шу билан бирга, мутахассис ўйиндаги муҳим тактик жиҳатлардан бирига алоҳида тўхталди:
«Азизжон Ғаниев ўрнига Диёр Холматовнинг майдонга туширилишини салбий нуқта сифатида алоҳида таъкидлайман. Холматов тўп билан яхши муомала қилади, аммо Ғаниев бутунлай бошқа вазифани бажаради. Ушбу учрашувда у жуда муҳим, деярли калит ўринни эгаллаб турганди. Натижани эса табиий, қонуний деб ҳисоблайман», — дея қўшимча қилди футбол агенти.
Сизнингча, Фабио Каннаваронинг таркиб борасидаги бундай тажрибалари келажакдаги расмий ўйинларда ўз самарасини берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…