Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)

·17·Спорт
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурия билан ўртоқлик учрашувида 57-дақиқага қадар 3:0 ҳисобида устунлик қилмоқда.
  • Шерзод Эсанов (27-дақиқада), Акмал Мозговой (45-дақиқада) ва Ҳусайн Норчаев (49-дақиқада) рақиб дарвозасини ишғол этишди.
  • Ўзбекистон терма жамоаси ўйин давомида мутлақ устунликни намойиш этиб, рақибга имконият қолдирмаяпти.

Тошкентдаги марказий «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашуви доирасида Сурия вакилларига қарши баҳс олиб бормоқда. Пойтахтда соат 19:00 да бошланган беллашувда ҳамюртларимиз мутлақ устунлик намойиш этиб, ишончли ўйин кўрсатмоқда.

Учрашувнинг 57-дақиқасига келиб, вакилларимиз таблода йирик — 3:0 ҳисобини қайд этиб турибди.

Ҳужумкор футбол ва биринчи бўлимдаги икки гол

Ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олган миллий терма жамоамиз рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтирди:

  • 27-дақиқа | 1:0: Ҳусайн Норчаевнинг қулай ва аниқ узатмасидан сўнг ярим ҳимоячи Шерзод Эсанов дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди.

  • 45-дақиқа | 2:0: Биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқасида Акмал Мозговой узоқ масофадан йўллаган аниқ зарбаси билан рақиб посбонини ожиз қолдирди ва жамоамиз устунлигини мустаҳкамлади.

Иккинчи бўлимдаги тезкор гол: Файзуллаев ва Норчаев тандеми

Иккинчи бўлим бошида сурияликлар таркибда бир йўла учта ўзгаришни амалга оширган бўлса-да, вакилларимиз босимни янада кучайтирди:

  • 49-дақиқа | 3:0: Жамоа етакчиларидан бири Аббос Файзуллаевнинг маҳорат билан узатган тўпини ҳужумчи Ҳусайн Норчаев голга айлантирди. Шу тариқа, Норчаев ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйди.

Учрашув тафсилотлари ва таркиблар:

  • Ўзбекистон — Сурия 3:0 (57-дақиқа ҳолатига кўра)

  • Голлар: Шерзод Эсанов (27), Акмал Мозговой (45), Ҳусайн Норчаев (49).

  • Бош ҳакам: Сайёджон Зайниддинов

  • Огоҳлантириш: Маҳмуд ал-Асвад (11).

Ўзбекистон миллий жамоаси таркиби:

Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов, Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов, Акмал Мозговой, Одил Ҳамробеков, Азиз Амонов, Ҳусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов.

Сурия миллий жамоаси таркиби:

Элиас Ҳадая, Аҳмад Фақа, Айҳам Ҳанз Усу, Абдуллоҳ аш-Шомий, Жан Яҳё Мустафо, Маҳмуд ал-Асвад (Элмар Абраҳам, 46), Муҳаммад Усмон, Аҳмад Ёсин ад-Дали (Закариё Ҳаннон, 46), Йоҳаннес Данҳо, Нуҳ Леон, Алоуддин Ёсин ад-Дали (Муҳаммад ал-Ҳаллоқ, 46).

Айни дақиқаларда майдонда юқори суръатдаги шиддатли ўйин давом этмоқда, миллий термамиз тўлиқ назорат остида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаяпти.

Ўзбекистон миллий футбол жамоасиСурия миллий футбол жамоасиПахтакор стадиониТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиИнфантинони ҳайратда қолдирган жасорат: У Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026’даги ўйинларига баҳо бердиБугун 11:46Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди6 сентябр 22:40Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...25 сентябр 07:13Каннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам борКаннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам борКеча 19:24Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилди31 август 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди