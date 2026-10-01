Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни йирик ҳисобда мағлуб этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурия билан ўртоқлик учрашувида 57-дақиқага қадар 3:0 ҳисобида устунлик қилмоқда.
- Шерзод Эсанов (27-дақиқада), Акмал Мозговой (45-дақиқада) ва Ҳусайн Норчаев (49-дақиқада) рақиб дарвозасини ишғол этишди.
- Ўзбекистон терма жамоаси ўйин давомида мутлақ устунликни намойиш этиб, рақибга имконият қолдирмаяпти.
Тошкентдаги марказий «Пахтакор» стадионида футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашуви доирасида Сурия вакилларига қарши баҳс олиб бормоқда. Пойтахтда соат 19:00 да бошланган беллашувда ҳамюртларимиз мутлақ устунлик намойиш этиб, ишончли ўйин кўрсатмоқда.
Учрашувнинг 57-дақиқасига келиб, вакилларимиз таблода йирик — 3:0 ҳисобини қайд этиб турибди.
Ҳужумкор футбол ва биринчи бўлимдаги икки гол
Ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлига олган миллий терма жамоамиз рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтирди:
27-дақиқа | 1:0: Ҳусайн Норчаевнинг қулай ва аниқ узатмасидан сўнг ярим ҳимоячи Шерзод Эсанов дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди.
45-дақиқа | 2:0: Биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқасида Акмал Мозговой узоқ масофадан йўллаган аниқ зарбаси билан рақиб посбонини ожиз қолдирди ва жамоамиз устунлигини мустаҳкамлади.
Иккинчи бўлимдаги тезкор гол: Файзуллаев ва Норчаев тандеми
Иккинчи бўлим бошида сурияликлар таркибда бир йўла учта ўзгаришни амалга оширган бўлса-да, вакилларимиз босимни янада кучайтирди:
49-дақиқа | 3:0: Жамоа етакчиларидан бири Аббос Файзуллаевнинг маҳорат билан узатган тўпини ҳужумчи Ҳусайн Норчаев голга айлантирди. Шу тариқа, Норчаев ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйди.
Учрашув тафсилотлари ва таркиблар:
Ўзбекистон — Сурия 3:0 (57-дақиқа ҳолатига кўра)
Голлар: Шерзод Эсанов (27), Акмал Мозговой (45), Ҳусайн Норчаев (49).
Бош ҳакам: Сайёджон Зайниддинов
Огоҳлантириш: Маҳмуд ал-Асвад (11).
Ўзбекистон миллий жамоаси таркиби:
Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов, Беҳруз Каримов, Жаҳонгир Ўрозов, Акмал Мозговой, Одил Ҳамробеков, Азиз Амонов, Ҳусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов.
Сурия миллий жамоаси таркиби:
Элиас Ҳадая, Аҳмад Фақа, Айҳам Ҳанз Усу, Абдуллоҳ аш-Шомий, Жан Яҳё Мустафо, Маҳмуд ал-Асвад (Элмар Абраҳам, 46), Муҳаммад Усмон, Аҳмад Ёсин ад-Дали (Закариё Ҳаннон, 46), Йоҳаннес Данҳо, Нуҳ Леон, Алоуддин Ёсин ад-Дали (Муҳаммад ал-Ҳаллоқ, 46).
Айни дақиқаларда майдонда юқори суръатдаги шиддатли ўйин давом этмоқда, миллий термамиз тўлиқ назорат остида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаяпти.
Изоҳлар 0
…