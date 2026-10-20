«Кубокда катта шов-шув»: «Локомотив» «Нефтчи»ни 4:2 ҳисобида доғда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичида «Локомотив» сафарда «Нефтчи»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.
- Тошкентликлар сафида Жасурбек Яхшибоев дубл қайд этган бўлса, Туплиев ва Туропов ҳам биттадан гол уриб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
- Шунингдек, «Андижон» клуби «Сўғдиёна» майдонида 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, мусобақанинг кейинги босқичига чиқди.
Футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал баҳслари кутилмаган натижалар ва ҳақиқий сенсацияларга бой бўлди. Чоракфинал доирасида кечган икки муҳим тўқнашувда «Локомотив» ва «Андижон» жамоалари ёрқин ғалабаларни қўлга киритиб, мусобақанинг яримфиналига йўл олишди.
Айниқса, Фарғонада амалдаги мамлакат чемпиони ҳисобланган «Нефтчи»нинг мусобақа билан хайрлашиши кубок баҳсларининг энг катта шов-шуви сифатида қайд этилди.
Фарғонадаги голлар шоуси: «Локомотив» чемпионни кубокдан чиқариб юборди
Куннинг асосий ва драматик воқеаси Фарғонада кечди. Тошкентнинг «Локомотив» жамоаси сафарда «Нефтчи» меҳмони бўлиб, ҳақиқий голлар шоуси намойиш этди ва рақибини 4:2 ҳисобида таслим этди:
«Темирйўлчилар»нинг даҳшатли биринчи бўлими: «Локомотив» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ мезбонлар дарвозасига 4 та гол урди. Жасурбек Яхшибоев 11-дақиқада пенальтини аниқ бажариб ҳисобни очган бўлса, 33-дақиқада дублини расмийлаштирди;
Туплиев ва Туропов зарбалари: Шунингдек, 23-дақиқада Туплиев ҳамда 43-дақиқада Туропов фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади;
«Нефтчи»нинг жавоб тўплари: Мезбонлар сафида 36-дақиқада Ғиёсов ва 45+3-дақиқада Исмоилов ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу амалдаги чемпионни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.
Зоминдаги муросасиз жанг: «Андижон» «Сўғдиёна»ни маҳв этди
Жиззах вилоятининг Зомин шаҳрида кечган иккинчи баҳсда «Андижон» клуби «Сўғдиёна» майдонида иродали ғалабага эришди (2:1):
Автогол ва Боакедан гол: Иккинчи бўлимда андижонликлар босимни оширди. 59-дақиқада Петар Мичиннинг автоголи эвазига меҳмонлар олдинга чиқиб олган бўлса, 80-дақиқада Мартин Боаке ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Жамоловнинг голи кеч қолди: Мезбонлар сафида 84-дақиқада Сардор Жамолов бир тўп киритиб, интригани қайтарди, бироқ «бургутлар» ҳимояси баҳс охиригача ҳисобни ушлаб қолишга муваффақ бўлди.
Ўйинлар баёни ва рақамлар
Ўзбекистон кубоги. 1/4 финал натижалари:
«Нефтчи» — «Локомотив» 2:4
Голлар: Ғиёсов (36), Исмоилов (45+3) — Яхшибоев (11 пен, 33), Туплиев (23), Туропов (43).
«Сўғдиёна» — «Андижон» 1:2
Голлар: Жамолов (84) — Мичин (59 авт), Боаке (80).
Шу тариқа, ОКМК жамоасидан сўнг «Локомотив» ва «Андижон» ҳам Ўзбекистон кубогининг яримфинал босқичи йўлланмасини расмийлаштирди.
Изоҳлар 0
…