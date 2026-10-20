«Кубокда катта шов-шув»: «Локомотив» «Нефтчи»ни 4:2 ҳисобида доғда қолдирди

·51·Спорт
«Кубокда катта шов-шув»: «Локомотив» «Нефтчи»ни 4:2 ҳисобида доғда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичида «Локомотив» сафарда «Нефтчи»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди.
  • Тошкентликлар сафида Жасурбек Яхшибоев дубл қайд этган бўлса, Туплиев ва Туропов ҳам биттадан гол уриб, жамоасининг ғалабасини таъминлади.
  • Шунингдек, «Андижон» клуби «Сўғдиёна» майдонида 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, мусобақанинг кейинги босқичига чиқди.

Футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал баҳслари кутилмаган натижалар ва ҳақиқий сенсацияларга бой бўлди. Чоракфинал доирасида кечган икки муҳим тўқнашувда «Локомотив» ва «Андижон» жамоалари ёрқин ғалабаларни қўлга киритиб, мусобақанинг яримфиналига йўл олишди.

Айниқса, Фарғонада амалдаги мамлакат чемпиони ҳисобланган «Нефтчи»нинг мусобақа билан хайрлашиши кубок баҳсларининг энг катта шов-шуви сифатида қайд этилди.

Фарғонадаги голлар шоуси: «Локомотив» чемпионни кубокдан чиқариб юборди

Куннинг асосий ва драматик воқеаси Фарғонада кечди. Тошкентнинг «Локомотив» жамоаси сафарда «Нефтчи» меҳмони бўлиб, ҳақиқий голлар шоуси намойиш этди ва рақибини 4:2 ҳисобида таслим этди:

  • «Темирйўлчилар»нинг даҳшатли биринчи бўлими: «Локомотив» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ мезбонлар дарвозасига 4 та гол урди. Жасурбек Яхшибоев 11-дақиқада пенальтини аниқ бажариб ҳисобни очган бўлса, 33-дақиқада дублини расмийлаштирди;

  • Туплиев ва Туропов зарбалари: Шунингдек, 23-дақиқада Туплиев ҳамда 43-дақиқада Туропов фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади;

  • «Нефтчи»нинг жавоб тўплари: Мезбонлар сафида 36-дақиқада Ғиёсов ва 45+3-дақиқада Исмоилов ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу амалдаги чемпионни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.

Зоминдаги муросасиз жанг: «Андижон» «Сўғдиёна»ни маҳв этди

Жиззах вилоятининг Зомин шаҳрида кечган иккинчи баҳсда «Андижон» клуби «Сўғдиёна» майдонида иродали ғалабага эришди (2:1):

  • Автогол ва Боакедан гол: Иккинчи бўлимда андижонликлар босимни оширди. 59-дақиқада Петар Мичиннинг автоголи эвазига меҳмонлар олдинга чиқиб олган бўлса, 80-дақиқада Мартин Боаке ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Жамоловнинг голи кеч қолди: Мезбонлар сафида 84-дақиқада Сардор Жамолов бир тўп киритиб, интригани қайтарди, бироқ «бургутлар» ҳимояси баҳс охиригача ҳисобни ушлаб қолишга муваффақ бўлди.

Ўйинлар баёни ва рақамлар

Ўзбекистон кубоги. 1/4 финал натижалари:

  • «Нефтчи» — «Локомотив» 2:4

    Голлар: Ғиёсов (36), Исмоилов (45+3) — Яхшибоев (11 пен, 33), Туплиев (23), Туропов (43).

  • «Сўғдиёна» — «Андижон» 1:2

    Голлар: Жамолов (84) — Мичин (59 авт), Боаке (80).

Шу тариқа, ОКМК жамоасидан сўнг «Локомотив» ва «Андижон» ҳам Ўзбекистон кубогининг яримфинал босқичи йўлланмасини расмийлаштирди.

ЛокомотивАндижонНефтчиЎзбекистон кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!17 сентябр 11:42Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?9 август 21:32Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди21 сентябр 07:01«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди15 сентябр 21:37 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди15 сентябр 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди