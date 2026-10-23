Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди

·94·Спорт
Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Мексика ва АҚШ чемпионатларидан янги иш топиш мақсадида маҳаллий агентлик билан ҳамкорлик шартномасини имзолади.
  • Италиялик мутахассис айни дамда Ўзбекистон терма жамоасидаги фаолиятини 2027 йилнинг октябр ойигача мўлжалланган шартнома асосида режали тарзда давом эттирмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, 2006 йилги жаҳон чемпиони ва «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро ўз фаолиятини Шимолий ва Лотин Америкасида давом эттириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Италиялик таниқли мутахассис ўзига Мексика ва АҚШ чемпионатларидан муносиб вариантлар топиб берадиган маҳаллий агентлик билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган.

Ушбу шов-шувли хабарни дастлаб Мексиканинг йирик TUDN спорт медиаси эълон қилди, сўнгра eurasia.football портали тафсилотларни ошкор этди.

TUDN инсайди: Каннаваро учун Мексика ва АҚШ эшиклари очилмоқда

Мексиканинг таниқли инсайдери ва TUDN телеканали мухбири Франсиско Арредондо Línea de 4 дастурида маълум қилишича, италиялик мураббийнинг янги вакиллари фаол ишга киришган:

  • Мақсадли лигалар: Агентлик Каннаваро учун Мексиканинг юқори дивизиони — Liga MX ҳамда АҚШ ва Канаданинг MLS лигаларидаги клублардан бирини бошқариш вариантларини излайди;

  • Асосий шарт: Мутахассис номзоди мазкур лигалардаги клубларда бош мураббийлик ўрни бўшаши билан дарҳол кўриб чиқиладиган асосий даъвогарлар қаторига киритилади.

Ўзбекистон билан шартнома ва терма жамоадаги ҳолат

Шимолий Америка бўйича келишув тузилганига қарамай, Фабио Каннаваро айни дамда Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги фаолиятини режали тарзда давом эттирмоқда:

  • Амалдаги битим: 2025 йилнинг октябрь ойида миллий жамоа бошқарувига келган италиялик мутахассис «оқ бўрилар»ни 2026 йилги жаҳон чемпионатида бошқарди. Мундиалдан сўнг Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) Каннаваро билан амалдаги келишув 2027 йилнинг октябрь ойигача мўлжалланганини расман тасдиқлаган;

  • Сўнгги натижалар: Мундиалдан кейин терма жамоани қайта шакллантираётган Каннаваро шогирдлари кузги халқаро ўйинлар доирасида Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Жанубий Корея сафарида эса 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Бой мураббийлик тажрибаси

Фабио Каннаваро мураббийлик фаолияти давомида Осиё ва Европанинг бир қатор номдор жамоаларини бошқарган:

  • Хитойнинг «Гуанчжоу Эвергранд» клуби ва Хитой миллий терма жамоаси;

  • Италиянинг «Беневенто» ҳамда «Удинезе» жамоалари;

  • Хорватиянинг гранд клуби — Загребнинг «Динамо»си.

Дунё футболи афсонасининг агентлик билан тузган янги келишуви унинг Ўзбекистон терма жамоасидаги шартномаси якунига етгач ёки муносиб таклиф тушган тақдирда океан ортига йўл олиши мумкинлигидан дарак бермоқда.

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиЎзбекистон футбол ассоциациясиLiga MX
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?6 октябр 13:28Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?5 октябр 18:33Ўзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотларЎзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотлар15 октябр 06:54Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»11 октябр 15:48Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?Flashscore баҳоси: Жанубий Кореяга қарши баҳсда Ўзбекистон таркибида ким энг яхши ўйнади?6 октябр 21:25Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди