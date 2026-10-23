Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Мексика ва АҚШ чемпионатларидан янги иш топиш мақсадида маҳаллий агентлик билан ҳамкорлик шартномасини имзолади.
- Италиялик мутахассис айни дамда Ўзбекистон терма жамоасидаги фаолиятини 2027 йилнинг октябр ойигача мўлжалланган шартнома асосида режали тарзда давом эттирмоқда.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, 2006 йилги жаҳон чемпиони ва «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро ўз фаолиятини Шимолий ва Лотин Америкасида давом эттириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Италиялик таниқли мутахассис ўзига Мексика ва АҚШ чемпионатларидан муносиб вариантлар топиб берадиган маҳаллий агентлик билан ҳамкорлик шартномасини имзолаган.
Ушбу шов-шувли хабарни дастлаб Мексиканинг йирик TUDN спорт медиаси эълон қилди, сўнгра eurasia.football портали тафсилотларни ошкор этди.
TUDN инсайди: Каннаваро учун Мексика ва АҚШ эшиклари очилмоқда
Мексиканинг таниқли инсайдери ва TUDN телеканали мухбири Франсиско Арредондо Línea de 4 дастурида маълум қилишича, италиялик мураббийнинг янги вакиллари фаол ишга киришган:
Мақсадли лигалар: Агентлик Каннаваро учун Мексиканинг юқори дивизиони — Liga MX ҳамда АҚШ ва Канаданинг MLS лигаларидаги клублардан бирини бошқариш вариантларини излайди;
Асосий шарт: Мутахассис номзоди мазкур лигалардаги клубларда бош мураббийлик ўрни бўшаши билан дарҳол кўриб чиқиладиган асосий даъвогарлар қаторига киритилади.
Ўзбекистон билан шартнома ва терма жамоадаги ҳолат
Шимолий Америка бўйича келишув тузилганига қарамай, Фабио Каннаваро айни дамда Ўзбекистон миллий терма жамоасидаги фаолиятини режали тарзда давом эттирмоқда:
Амалдаги битим: 2025 йилнинг октябрь ойида миллий жамоа бошқарувига келган италиялик мутахассис «оқ бўрилар»ни 2026 йилги жаҳон чемпионатида бошқарди. Мундиалдан сўнг Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) Каннаваро билан амалдаги келишув 2027 йилнинг октябрь ойигача мўлжалланганини расман тасдиқлаган;
Сўнгги натижалар: Мундиалдан кейин терма жамоани қайта шакллантираётган Каннаваро шогирдлари кузги халқаро ўйинлар доирасида Эронни 3:1, Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Жанубий Корея сафарида эса 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Бой мураббийлик тажрибаси
Фабио Каннаваро мураббийлик фаолияти давомида Осиё ва Европанинг бир қатор номдор жамоаларини бошқарган:
Хитойнинг «Гуанчжоу Эвергранд» клуби ва Хитой миллий терма жамоаси;
Италиянинг «Беневенто» ҳамда «Удинезе» жамоалари;
Хорватиянинг гранд клуби — Загребнинг «Динамо»си.
Дунё футболи афсонасининг агентлик билан тузган янги келишуви унинг Ўзбекистон терма жамоасидаги шартномаси якунига етгач ёки муносиб таклиф тушган тақдирда океан ортига йўл олиши мумкинлигидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…