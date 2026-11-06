Каннавародан ёшларга тавсиялар: Ўзбек футболида 2027 йилнинг бош мақсадлари белгиланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон футбол ассоциациясида миллий ва ёшлар терма жамоаларининг 2026 йилги фаолияти таҳлил қилиниб, 2027 йилга мўлжалланган стратегик вазифалар белгилаб олинди.
- Миллий терма жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро йиғилишда иштирок этиб, ўйинчиларни индивидуал ривожлантириш ва катта футболга тайёрлаш бўйича ўз тавсияларини берди.
- Ўзбекистон 2027 йилда май ойида У-17 Осиё кубогига, сентябр-октябр ойларида эса У-20 Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.
Ўзбекистон футбол ассоциациясида миллий ва барча ёш тоифаларидаги терма жамоаларнинг 2026 йилги фаолияти таҳлили ҳамда 2027 йилга мўлжалланган устувор стратегик вазифаларни белгилашга бағишланган кенгайтирилган йиғилиш бўлиб ўтди.
Анжуманда ЎФА раҳбарияти, миллий терма жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро, аёллар ва эркаклар жамоалари, шунингдек, U-14 дан U-23 гача бўлган жами еттита ёш тоифасидаги термалар бош мураббийлари тўлиқ таркибда иштирок этди. Ҳар бир мураббий ўз ҳисоботини тақдим этиб, камчиликларни бартараф этиш бўйича кўрсатмалар олди.
Каннаваронинг тавсиялари ва тайёргарликдаги янги талаблар
Йиғилишда замонавий футбол стандартлари ва ўйинчиларни индивидуал ривожлантириш масаласига алоҳида урғу берилди:
Индивидуал маҳорат: Айниқса, ҳужумчилар ва дарвозабонлар билан алоҳида, индивидуал ишлаш сифатини кескин ошириш зарурлиги таъкидланди;
Комплекс тайёргарлик: Футболчиларнинг фақат жисмоний эмас, балки тактик фикрлаши ҳамда муҳим баҳслардаги психологик барқарорлигини шакллантириш бўйича янги кўрсатмалар берилди;
Жаҳон чемпионидан тажриба: Миллий терма устози Фабио Каннаваро халқаро майдондаги бой тажрибаси билан ўртоқлашиб, ёшлар жамоалари мураббийларига ўйинчиларни катта футболга тайёрлаш бўйича ўз маслаҳатларини берди.
2027 йил: Ўзбекистон мезбонлик қиладиган иккита тарихий турнир
Муҳокамаларнинг энг муҳим нуқтаси юртимизда 2027 йилда ўтказиладиган йирик футбол мусобақаларига тайёргарлик жараёни бўлди:
Май ойи — U-17 Осиё кубоги: Ўзбекистон мезбонлигида ўтадиган ушбу қитъа биринчилигини ташкилий жиҳатдан бенуқсон ўтказиш ва жамоанинг чемпионлик учун курашини таъминлаш асосий вазифа этиб белгиланди;
Сентябрь-октябрь — U-20 Жаҳон чемпионати: Юртимиз қабул қиладиган ёшлар ўртасидаги мундиалга тайёргарлик давлат миқёсидаги эътиборда экани, терма жамоа учун энг юқори даражадаги шароитлар яратилиши қайд этилди.
Йиғилиш якунида барча жамоалар олдига аниқ вазифалар қўйилиб, миллий терма учун кучли захира базасини яратиш ва ўзбек футболининг жаҳон майдонидаги рақобатбардошлигини ошириш бўйича тизимли ишлар белгилаб олинди.
Изоҳлар 0
…