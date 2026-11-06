Каннавародан ёшларга тавсиялар: Ўзбек футболида 2027 йилнинг бош мақсадлари белгиланди

·47·Спорт
Каннавародан ёшларга тавсиялар: Ўзбек футболида 2027 йилнинг бош мақсадлари белгиланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон футбол ассоциациясида миллий ва ёшлар терма жамоаларининг 2026 йилги фаолияти таҳлил қилиниб, 2027 йилга мўлжалланган стратегик вазифалар белгилаб олинди.
  • Миллий терма жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро йиғилишда иштирок этиб, ўйинчиларни индивидуал ривожлантириш ва катта футболга тайёрлаш бўйича ўз тавсияларини берди.
  • Ўзбекистон 2027 йилда май ойида У-17 Осиё кубогига, сентябр-октябр ойларида эса У-20 Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.

Ўзбекистон футбол ассоциациясида миллий ва барча ёш тоифаларидаги терма жамоаларнинг 2026 йилги фаолияти таҳлили ҳамда 2027 йилга мўлжалланган устувор стратегик вазифаларни белгилашга бағишланган кенгайтирилган йиғилиш бўлиб ўтди.

Анжуманда ЎФА раҳбарияти, миллий терма жамоа бош мураббийи Фабио Каннаваро, аёллар ва эркаклар жамоалари, шунингдек, U-14 дан U-23 гача бўлган жами еттита ёш тоифасидаги термалар бош мураббийлари тўлиқ таркибда иштирок этди. Ҳар бир мураббий ўз ҳисоботини тақдим этиб, камчиликларни бартараф этиш бўйича кўрсатмалар олди.

Каннаваронинг тавсиялари ва тайёргарликдаги янги талаблар

Йиғилишда замонавий футбол стандартлари ва ўйинчиларни индивидуал ривожлантириш масаласига алоҳида урғу берилди:

  • Индивидуал маҳорат: Айниқса, ҳужумчилар ва дарвозабонлар билан алоҳида, индивидуал ишлаш сифатини кескин ошириш зарурлиги таъкидланди;

  • Комплекс тайёргарлик: Футболчиларнинг фақат жисмоний эмас, балки тактик фикрлаши ҳамда муҳим баҳслардаги психологик барқарорлигини шакллантириш бўйича янги кўрсатмалар берилди;

  • Жаҳон чемпионидан тажриба: Миллий терма устози Фабио Каннаваро халқаро майдондаги бой тажрибаси билан ўртоқлашиб, ёшлар жамоалари мураббийларига ўйинчиларни катта футболга тайёрлаш бўйича ўз маслаҳатларини берди.

2027 йил: Ўзбекистон мезбонлик қиладиган иккита тарихий турнир

Муҳокамаларнинг энг муҳим нуқтаси юртимизда 2027 йилда ўтказиладиган йирик футбол мусобақаларига тайёргарлик жараёни бўлди:

  • Май ойи — U-17 Осиё кубоги: Ўзбекистон мезбонлигида ўтадиган ушбу қитъа биринчилигини ташкилий жиҳатдан бенуқсон ўтказиш ва жамоанинг чемпионлик учун курашини таъминлаш асосий вазифа этиб белгиланди;

  • Сентябрь-октябрь — U-20 Жаҳон чемпионати: Юртимиз қабул қиладиган ёшлар ўртасидаги мундиалга тайёргарлик давлат миқёсидаги эътиборда экани, терма жамоа учун энг юқори даражадаги шароитлар яратилиши қайд этилди.

Йиғилиш якунида барча жамоалар олдига аниқ вазифалар қўйилиб, миллий терма учун кучли захира базасини яратиш ва ўзбек футболининг жаҳон майдонидаги рақобатбардошлигини ошириш бўйича тизимли ишлар белгилаб олинди.

Ўзбекистон футбол ассоциациясиФабио КаннавароU-17 Осиё кубогиU-20 Жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалдиЎзбекистон термаси устози янги иш излаяптими? Хориж ОАВда шов-шувли хабар тарқалди23 октябр 12:44Ўзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотларЎзбекистон Россия терма жамоаси билан баҳс олиб боришга яқин турибди — тафсилотлар15 октябр 06:54Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?6 октябр 13:28Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?5 октябр 18:33Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)31 июл 13:41Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!28 июл 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози