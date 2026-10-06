Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Трансфермаркт порталининг рейтингига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро дунёнинг энг кўп маош олувчи мураббийлари орасида 5-ўринни эгаллаб, йиллик 4 миллион евро соф маош олади.
- Ушбу маълумот маҳаллий ва халқаро спорт жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди, бироқ Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА)
- Каннаваро билан тузилган шартноманинг молиявий тафсилотларини ҳеч қачон расман ошкор қилмаган.
Халқаро футбол бозори ва статистикаси бўйича нуфузли портал ҳисобланган Transfermarkt миллий терма жамоаларни бошқараётган дунёнинг энг катта маош олувчи бош мураббийлари рейтингини эълон қилди. Ушбу рўйхатда Ўзбекистон миллий терма жамоаси устози Фабио Каннаваро дунё бўйича кучли бешликдан жой олди — нашр унинг йиллик соф маошини 4 миллион евро деб баҳолади.
Мазкур инфографика эълон қилиниши биланоқ маҳаллий ва халқаро спорт жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.
Жаҳон юлдузлари қаторида: Каннаваро ТОП-5 таликда
Эълон қилинган маълумотларга кўра, италиялик мутахассис дунё рейтингида юқори 5-поғонани банд этган:
Рўйхат пешқадамлари: Дунёнинг энг кўп маош олувчи терма жамоа мураббийлари сафида Бразилия устози Карло Анчелотти (10,0 млн евро), Германия термаси мураббийи Юрген Клопп (7,0 млн евро), АҚШ устози Маурисио Почеттино (6,1 млн евро) ва Англия термаси бошқарувидаги Томас Тухель (6,0 млн евро) етакчилик қилмоқда;
Каннаваронинг ўрни: Фабио Каннаваро 4,0 млн евро кўрсаткич билан Жорже Жезуш билан 5–6-ўринларни бўлишиб турибди. У маош миқдори бўйича Зинедин Зидан (3,6 млн евро), Хави (2,5 млн евро) ва жаҳон чемпиони Лионель Скалони (2,3 млн евро) каби мураббийлардан олдинда кўрсатилган;
Европа грандларидан ҳам юқори: Портал маълумотига таянсак, Каннаваро Туркия мураббийи Винченцо Монтелла (2,2 млн евро), Австрия устози Ральф Рангник (2,0 млн евро) ва Испания билан Европа чемпиони бўлган Луис де ла Фуэнтедан (2,0 млн евро) икки баробар кўпроқ маош оладиган мутахассис сифатида қайд этилган.
Ҳақиқатми ёки навбатдаги миш-миш?
Халқаро нашр эълон қилган шов-шувли рақамларга қарамай, масаланинг амалий томони жиддий шубҳа уйғотади:
Расмий тасдиқнинг йўқлиги: Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) италиялик мураббий билан тузилган шартноманинг молиявий шартлари ва маош миқдорини ҳеч қачон расман очиқламаган;
Каннаваронинг шахсий раддияси: Фабио Каннаваронинг ўзи аввалроқ матбуотда тарқалган «йиллик 4 миллион евро маош» ҳақидаги хабарларни шахсан рад этган ва бу маълумот ҳақиқатдан йироқ эканини билдирган эди;
Transfermarkt тахминлари: Халқаро таҳлилий сайтлар кўпинча бундай маошлар рейтингини тузишда расмий шартнома маълумотларига эмас, балки оммавий ахборот воситаларидаги тахминларга ёки бутун мураббийлар штаби учун ажратилган умумий бюджет ҳисоб-китобига таянади.
Гарчи 4 миллион евролик маош расман тасдиқланмаган бўлса-да, Ўзбекистон терма жамоаси устозининг жаҳон футболининг кўзга кўринган юлдуз мураббийлари билан бир қаторда эътироф этилиши миллий жамоамизга бўлган халқаро қизиқиш қай даражада юқори эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…