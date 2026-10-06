Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?

·7·Спорт
Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Трансфермаркт порталининг рейтингига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро дунёнинг энг кўп маош олувчи мураббийлари орасида 5-ўринни эгаллаб, йиллик 4 миллион евро соф маош олади.
  • Ушбу маълумот маҳаллий ва халқаро спорт жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди, бироқ Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА)
  • Каннаваро билан тузилган шартноманинг молиявий тафсилотларини ҳеч қачон расман ошкор қилмаган.

Халқаро футбол бозори ва статистикаси бўйича нуфузли портал ҳисобланган Transfermarkt миллий терма жамоаларни бошқараётган дунёнинг энг катта маош олувчи бош мураббийлари рейтингини эълон қилди. Ушбу рўйхатда Ўзбекистон миллий терма жамоаси устози Фабио Каннаваро дунё бўйича кучли бешликдан жой олди — нашр унинг йиллик соф маошини 4 миллион евро деб баҳолади.

Мазкур инфографика эълон қилиниши биланоқ маҳаллий ва халқаро спорт жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

Жаҳон юлдузлари қаторида: Каннаваро ТОП-5 таликда

Эълон қилинган маълумотларга кўра, италиялик мутахассис дунё рейтингида юқори 5-поғонани банд этган:

  • Рўйхат пешқадамлари: Дунёнинг энг кўп маош олувчи терма жамоа мураббийлари сафида Бразилия устози Карло Анчелотти (10,0 млн евро), Германия термаси мураббийи Юрген Клопп (7,0 млн евро), АҚШ устози Маурисио Почеттино (6,1 млн евро) ва Англия термаси бошқарувидаги Томас Тухель (6,0 млн евро) етакчилик қилмоқда;

  • Каннаваронинг ўрни: Фабио Каннаваро 4,0 млн евро кўрсаткич билан Жорже Жезуш билан 5–6-ўринларни бўлишиб турибди. У маош миқдори бўйича Зинедин Зидан (3,6 млн евро), Хави (2,5 млн евро) ва жаҳон чемпиони Лионель Скалони (2,3 млн евро) каби мураббийлардан олдинда кўрсатилган;

  • Европа грандларидан ҳам юқори: Портал маълумотига таянсак, Каннаваро Туркия мураббийи Винченцо Монтелла (2,2 млн евро), Австрия устози Ральф Рангник (2,0 млн евро) ва Испания билан Европа чемпиони бўлган Луис де ла Фуэнтедан (2,0 млн евро) икки баробар кўпроқ маош оладиган мутахассис сифатида қайд этилган.

Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?

Ҳақиқатми ёки навбатдаги миш-миш?

Халқаро нашр эълон қилган шов-шувли рақамларга қарамай, масаланинг амалий томони жиддий шубҳа уйғотади:

  • Расмий тасдиқнинг йўқлиги: Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) италиялик мураббий билан тузилган шартноманинг молиявий шартлари ва маош миқдорини ҳеч қачон расман очиқламаган;

  • Каннаваронинг шахсий раддияси: Фабио Каннаваронинг ўзи аввалроқ матбуотда тарқалган «йиллик 4 миллион евро маош» ҳақидаги хабарларни шахсан рад этган ва бу маълумот ҳақиқатдан йироқ эканини билдирган эди;

  • Transfermarkt тахминлари: Халқаро таҳлилий сайтлар кўпинча бундай маошлар рейтингини тузишда расмий шартнома маълумотларига эмас, балки оммавий ахборот воситаларидаги тахминларга ёки бутун мураббийлар штаби учун ажратилган умумий бюджет ҳисоб-китобига таянади.

Гарчи 4 миллион евролик маош расман тасдиқланмаган бўлса-да, Ўзбекистон терма жамоаси устозининг жаҳон футболининг кўзга кўринган юлдуз мураббийлари билан бир қаторда эътироф этилиши миллий жамоамизга бўлган халқаро қизиқиш қай даражада юқори эканини яна бир бор кўрсатмоқда.

Фабио КаннавароTransfermarktЎзбекистон футбол ассоциациясиЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?Кеча 18:33Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Кеча 19:29Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Кеча 18:41Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди2 октябр 07:59«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди12 сентябр 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?