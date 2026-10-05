Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?

·42·Спорт
Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этди.
  • Жаҳон чемпионатидан сўнг жамоа ўз ўйин услубини ўзгартириб, фақат ҳимояга ётмасдан, рақибга фаол босим ўтказадиган агрессив футбол фалсафасини жорий этмоқда.
  • Каннаваро, шунингдек, ёш иқтидорларни Суперлиганинг пешқадам клубларида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишга чақирди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро эртага, 6 октябрь куни Жанубий Кореяга қарши бўлиб ўтадиган муҳим ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис бўлажак жиддий рақибнинг кучи, Жаҳон чемпионатидан кейин жамоа ичида рўй берган ўзгаришлар ҳамда терма жамоанинг янги тактик фалсафаси ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.

Каннаваронинг таъкидлашича, миллий жамоамиз эндиликда фақат ҳимояга ётиб олиш эмас, балки рақибга фаол босим ўтказадиган замон талабидаги агрессив ўйин услубини ўзлаштирмоқда.

«Корея — гранд, лекин биз даражани туширмаслигимиз керак»

Бош мураббий дастлаб сафар учрашувидаги шароит ва жамоа олдида турган масъулиятли вазифаларга тўхталди:

«Ҳаммага салом. Жанубий Кореяга келиш биз учун ҳамиша ёқимли. Эртага бизни жуда жиддий синов кутмоқда. Жаҳон чемпионатидан сўнг миллий жамоамизда бир қатор табиий ўзгаришлар амалга оширилди. Бўлажак баҳсда ўз салоҳиятимиздаги энг сифатли ўйинни кўрсатишимиз шарт.

Сир эмаски, Корея қитъанинг энг кучли жамоаларидан бири. Бироқ биз уларнинг ўз майдонида ҳам ижобий натижага эришиш учун бор кучимиз билан курашамиз. Мундиалдан кейин йигитларга айтган асосий гапим шу бўлди: эришган юқори даражамизни нима қилиб бўлса ҳам сақлаб қолишимиз ва ҳар йили ўз олдимизга янада каттароқ мақсадларни қўйишимиз керак».

Топ-клубларда ёшлар амалиёти: ЎФАга билдирилган талаб

Фабио Каннаваро мамлакат футболида авлодлар алмашинувини оғриқсиз кечиши учун маҳаллий чемпионат клубларига муҳим чақириқ билан чиқди:

  • 17–21 ёшлилар масаласи: Мураббий Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ва Миллий жамоалар маркази билан мулоқотда ёш иқтидорлар масаласини кескин кўтарганини билдирди;

  • Суперлигада мунтазам амалиёт: Ёш футболчилар Суперлиганинг пешқадам клубларида шунчаки қайдномада эмас, балки мунтазам асосий таркибда ўйин амалиётига эга бўлиши шарт. Фақат шу йўл билан уларнинг реал салоҳияти очилади ва миллий жамоага чақириш механизми табиий равишда осонлашади.

Ҳимоявий блокдан агрессив прессинг сари: Каннаваро тактикаси

ОАВ вакилларининг мундиалдан кейинги ўйинларда нега кўпроқ эҳтиёткор ҳимоявий тактика танлангани ҳақидаги саволига мутахассис қуйидагича жавоб қайтарди:

  • Бошланғич эҳтиёткорлик: «Ўзбекистон миллий жамоаси бошқарувига келган дастлабки кунларимда кескин таваккалга қўл урмай, аввалдан шаклланган ҳимоявий тартибни сақлаб қолишга қарор қилгандим;

  • Ўйин услубининг ўзгариши: Аммо Жаҳон чемпионатидан кейин услубни тубдан ўзгартириш вақти келганини аниқ ҳис қилдим. Ҳозирда йигитлар билан янги тактик тушунчалар устида ишлаяпмиз;

  • Агрессив футбол фалсафаси: Ортда қолган даврда ўзбек футболчилари ёшлигидан табиатан қатъиятли ва агрессив курашишга мослашганига гувоҳ бўлдим. Бу юртда ёшлар ниҳоятда иқтидорли. Мен агрессив ва шиддатли футбол тарафдориман. Миллий жамоа онгига шу фалсафани сингдиряпмиз ва тизимга янги номларни жалб этиб, уларнинг салоҳиятини синашга ҳар доим тайёрман».

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиЖанубий КореяЎзбекистон футбол ассоциацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди2 октябр 07:59Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлилиКаннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили25 сентябр 06:25Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиМиллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди24 сентябр 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди