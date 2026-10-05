Каннаваро Жанубий Кореяга қарши баҳс ҳақида: Ўзбекистон нега агрессив футболга ўтмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Кореяга қарши ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этди.
- Жаҳон чемпионатидан сўнг жамоа ўз ўйин услубини ўзгартириб, фақат ҳимояга ётмасдан, рақибга фаол босим ўтказадиган агрессив футбол фалсафасини жорий этмоқда.
- Каннаваро, шунингдек, ёш иқтидорларни Суперлиганинг пешқадам клубларида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишга чақирди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи, жаҳон футболи афсонаси Фабио Каннаваро эртага, 6 октябрь куни Жанубий Кореяга қарши бўлиб ўтадиган муҳим ўртоқлик учрашуви олдидан матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис бўлажак жиддий рақибнинг кучи, Жаҳон чемпионатидан кейин жамоа ичида рўй берган ўзгаришлар ҳамда терма жамоанинг янги тактик фалсафаси ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.
Каннаваронинг таъкидлашича, миллий жамоамиз эндиликда фақат ҳимояга ётиб олиш эмас, балки рақибга фаол босим ўтказадиган замон талабидаги агрессив ўйин услубини ўзлаштирмоқда.
«Корея — гранд, лекин биз даражани туширмаслигимиз керак»
Бош мураббий дастлаб сафар учрашувидаги шароит ва жамоа олдида турган масъулиятли вазифаларга тўхталди:
«Ҳаммага салом. Жанубий Кореяга келиш биз учун ҳамиша ёқимли. Эртага бизни жуда жиддий синов кутмоқда. Жаҳон чемпионатидан сўнг миллий жамоамизда бир қатор табиий ўзгаришлар амалга оширилди. Бўлажак баҳсда ўз салоҳиятимиздаги энг сифатли ўйинни кўрсатишимиз шарт.
Сир эмаски, Корея қитъанинг энг кучли жамоаларидан бири. Бироқ биз уларнинг ўз майдонида ҳам ижобий натижага эришиш учун бор кучимиз билан курашамиз. Мундиалдан кейин йигитларга айтган асосий гапим шу бўлди: эришган юқори даражамизни нима қилиб бўлса ҳам сақлаб қолишимиз ва ҳар йили ўз олдимизга янада каттароқ мақсадларни қўйишимиз керак».
Топ-клубларда ёшлар амалиёти: ЎФАга билдирилган талаб
Фабио Каннаваро мамлакат футболида авлодлар алмашинувини оғриқсиз кечиши учун маҳаллий чемпионат клубларига муҳим чақириқ билан чиқди:
17–21 ёшлилар масаласи: Мураббий Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ва Миллий жамоалар маркази билан мулоқотда ёш иқтидорлар масаласини кескин кўтарганини билдирди;
Суперлигада мунтазам амалиёт: Ёш футболчилар Суперлиганинг пешқадам клубларида шунчаки қайдномада эмас, балки мунтазам асосий таркибда ўйин амалиётига эга бўлиши шарт. Фақат шу йўл билан уларнинг реал салоҳияти очилади ва миллий жамоага чақириш механизми табиий равишда осонлашади.
Ҳимоявий блокдан агрессив прессинг сари: Каннаваро тактикаси
ОАВ вакилларининг мундиалдан кейинги ўйинларда нега кўпроқ эҳтиёткор ҳимоявий тактика танлангани ҳақидаги саволига мутахассис қуйидагича жавоб қайтарди:
Бошланғич эҳтиёткорлик: «Ўзбекистон миллий жамоаси бошқарувига келган дастлабки кунларимда кескин таваккалга қўл урмай, аввалдан шаклланган ҳимоявий тартибни сақлаб қолишга қарор қилгандим;
Ўйин услубининг ўзгариши: Аммо Жаҳон чемпионатидан кейин услубни тубдан ўзгартириш вақти келганини аниқ ҳис қилдим. Ҳозирда йигитлар билан янги тактик тушунчалар устида ишлаяпмиз;
Агрессив футбол фалсафаси: Ортда қолган даврда ўзбек футболчилари ёшлигидан табиатан қатъиятли ва агрессив курашишга мослашганига гувоҳ бўлдим. Бу юртда ёшлар ниҳоятда иқтидорли. Мен агрессив ва шиддатли футбол тарафдориман. Миллий жамоа онгига шу фалсафани сингдиряпмиз ва тизимга янги номларни жалб этиб, уларнинг салоҳиятини синашга ҳар доим тайёрман».
Изоҳлар 0
…