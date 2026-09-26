Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан жамоанинг янги ғалабаларга интилишини таъкидлади.
- Луис де ла Фуенте шогирдлари Англияга қарши ўйин билан жаҳон чемпионатидан кейинги илк расмий учрашувини ўтказади ва 38 та ўйинлик мағлубияциз сериясини давом эттиришни мақсад қилган.
Европа ва жаҳон чемпиони Испания терма жамоаси ўзининг навбатдаги Миллатлар лигаси кампаниясини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа яримҳимоячиси Фабиан Руиз рақибларга қатъий огоҳлантириш бериб, «қизил хўрозлар» қўлга киритилган ютуқлар билан чекланиб қолмаслигини таъкидлади. Ёзги тарихий зафардан сўнг Луис де ла Фуенте шогирдлари ўз ҳукмронлик даврини давом эттириш мақсадида Лондондаги Уембли стадионида Англияга қарши баҳс олиб боришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу марказий учрашув Испания терма жамоасининг июль ойида Аргентина устидан қозонилган ғалаба билан якунланган жаҳон чемпионатидан кейинги илк расмий ўйини бўлади. Мазкур тарихий муваффақият испанияликларга 2008–2012 йиллардаги олтин даврини эслатган ҳолда, бир вақтнинг ўзида ҳам Жаҳон чемпионати, ҳам Европа чемпионати унвонларини сақлаб қолиш имконини берди. Пойтахтга ташриф буюрадиган меҳмонлар барча мусобақаларда 38 та ўйиндан иборат мағлубиятсиз серия билан келишмоқда.
Ўтмишни унутиб, келажакка интилиш вақти келдиАС нашрига берган интервюсида Пари Сен-Жермен яримҳимоячиси кийиниш хонасидаги муҳит мутлақо жиддийлигини маълум қилди. Бош мураббий Луис де ла Луентенинг кўрсатмаларини етказган 30 ёшли футболчи юқори стандартларни сақлаб қолиш қийинлигига эътибор қаратди: «Мураббий бизга ўтмиш аллақачон унутилгани, бу тарих ва у ажойиб эканини, бироқ энди эътиборни ҳозирги кунга қаратиш лозимлигини айтди. Футболдаги энг қийин нарса бу – яна ғалаба қозонишдир. Бир марта ютиш ажойиб, лекин буни такрорлаш – қийин қисмидир».
Испания терма жамоаси ушбу мусобақада жуда яхши кўрсаткичларга эга. Жамоа сўнгги тўртта финалдан учтасига етиб борган ва Миллатлар лигасидаги охирги 18 та ўйинининг атиги биттасида асосий вақтда мағлубиятга учраган. Собиқ Наполи футболчиси жамоанинг яна битта йирик совринни қўлга киритишга бўлган иштиёқи баландлигини таъкидлади.
Янги ғалабалар сари қадамФабиан Руизнинг сўзларига кўра, жамоанинг олдига қўйган асосий вазифаси яна ғалаба қозонишга интилишдир. «Бу жуда қийин, аммо биздаги таркиб бунга қодир ва биз бу соврин учун катта иштиёқ билан курашамиз. Уни жуда муҳим деб биламиз ва Миллатлар лигасининг тўртлик финалида иштирок этишга умид қиламиз», – дея қўшимча қилди у.
Тарих ҳам Испания фойдасига эканини кўрсатмоқда. Ла Рожа Англияга қарши охирги тўққизта учрашувнинг олтитасида ғалаба қозонган, жумладан, Евро-2024 финалида ҳам 2:1 ҳисобида зафар қучган эди. Де ла Фуенте шогирдлари Уембли майдонида ўзларининг мағлубиятсиз сериясини сақлаб қолишга ҳаракат қилишади. Шундан сўнг уларни 3-гуруҳ доирасида Хорватия ва Чехия билан мураккаб ўйинлар кутиб турибди.
Изоҳлар 0
…