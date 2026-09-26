Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди

·6·Спорт
Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан жамоанинг янги ғалабаларга интилишини таъкидлади.
  • Луис де ла Фуенте шогирдлари Англияга қарши ўйин билан жаҳон чемпионатидан кейинги илк расмий учрашувини ўтказади ва 38 та ўйинлик мағлубияциз сериясини давом эттиришни мақсад қилган.

Европа ва жаҳон чемпиони Испания терма жамоаси ўзининг навбатдаги Миллатлар лигаси кампаниясини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа яримҳимоячиси Фабиан Руиз рақибларга қатъий огоҳлантириш бериб, «қизил хўрозлар» қўлга киритилган ютуқлар билан чекланиб қолмаслигини таъкидлади. Ёзги тарихий зафардан сўнг Луис де ла Фуенте шогирдлари ўз ҳукмронлик даврини давом эттириш мақсадида Лондондаги Уембли стадионида Англияга қарши баҳс олиб боришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу марказий учрашув Испания терма жамоасининг июль ойида Аргентина устидан қозонилган ғалаба билан якунланган жаҳон чемпионатидан кейинги илк расмий ўйини бўлади. Мазкур тарихий муваффақият испанияликларга 2008–2012 йиллардаги олтин даврини эслатган ҳолда, бир вақтнинг ўзида ҳам Жаҳон чемпионати, ҳам Европа чемпионати унвонларини сақлаб қолиш имконини берди. Пойтахтга ташриф буюрадиган меҳмонлар барча мусобақаларда 38 та ўйиндан иборат мағлубиятсиз серия билан келишмоқда.

Ўтмишни унутиб, келажакка интилиш вақти келди

АС нашрига берган интервюсида Пари Сен-Жермен яримҳимоячиси кийиниш хонасидаги муҳит мутлақо жиддийлигини маълум қилди. Бош мураббий Луис де ла Луентенинг кўрсатмаларини етказган 30 ёшли футболчи юқори стандартларни сақлаб қолиш қийинлигига эътибор қаратди: «Мураббий бизга ўтмиш аллақачон унутилгани, бу тарих ва у ажойиб эканини, бироқ энди эътиборни ҳозирги кунга қаратиш лозимлигини айтди. Футболдаги энг қийин нарса бу – яна ғалаба қозонишдир. Бир марта ютиш ажойиб, лекин буни такрорлаш – қийин қисмидир».

Испания терма жамоаси ушбу мусобақада жуда яхши кўрсаткичларга эга. Жамоа сўнгги тўртта финалдан учтасига етиб борган ва Миллатлар лигасидаги охирги 18 та ўйинининг атиги биттасида асосий вақтда мағлубиятга учраган. Собиқ Наполи футболчиси жамоанинг яна битта йирик совринни қўлга киритишга бўлган иштиёқи баландлигини таъкидлади.

Янги ғалабалар сари қадам

Фабиан Руизнинг сўзларига кўра, жамоанинг олдига қўйган асосий вазифаси яна ғалаба қозонишга интилишдир. «Бу жуда қийин, аммо биздаги таркиб бунга қодир ва биз бу соврин учун катта иштиёқ билан курашамиз. Уни жуда муҳим деб биламиз ва Миллатлар лигасининг тўртлик финалида иштирок этишга умид қиламиз», – дея қўшимча қилди у.

Тарих ҳам Испания фойдасига эканини кўрсатмоқда. Ла Рожа Англияга қарши охирги тўққизта учрашувнинг олтитасида ғалаба қозонган, жумладан, Евро-2024 финалида ҳам 2:1 ҳисобида зафар қучган эди. Де ла Фуенте шогирдлари Уембли майдонида ўзларининг мағлубиятсиз сериясини сақлаб қолишга ҳаракат қилишади. Шундан сўнг уларни 3-гуруҳ доирасида Хорватия ва Чехия билан мураккаб ўйинлар кутиб турибди.

Фабиан РуизИспанияАнглияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирди8 июл 23:51Хорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиХорхе Жезус Криштиану Роналдуни нима учун алмаштирганини тушунтирдиКеча 13:52Криштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКриштиану Роналду голидан маҳрум бўлган ўйинда Португалия Уелсни мағлуб этдиКеча 02:18Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди24 сентябр 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайман23 сентябр 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?