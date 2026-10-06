Зидан сирни очди: Франция 13 дақиқада қандай қилиб ҳисобни 4:1 қилди?
Франция терма жамоаси Миллатлар лигасида Бельгияга қарши учрашувда бир бўлим давомида ҳисобда ортда борди. Аммо якунда майдондаги манзара бутунлай ўзгарди — «уч ранглилар» асосий вақтнинг сўнгги 13 дақиқасида рақиб дарвозасига тўртта гол уриб, 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабани расмийлаштирди.
Зинедин Зидан эса ўйиндан кейин бу ўзгаришнинг асосий сабабини яширмади. Франция бош мураббийининг таъкидлашича, жамоа қийин вазиятда ҳам ўйинни ўзгартиришга қодир эканини билган.
Биринчи бўлимда — муаммо, иккинчисида — жавоб
Франция–Бельгия учрашувининг биринчи бўлими мезбонлар учун осон кечмади.
Бельгия 35-дақиқада Лукебакионинг голи эвазига ҳисобни очди. Французлар тўп назорати ва ҳужумларда устунликка эга бўлган бўлса-да, бу устунликни голга айлантира олмади.
Танаффусга Франция 0:1 ҳисобида ортда бориб кирди.
Аммо иккинчи бўлимда Зидан жамоаси бутунлай бошқа қиёфада майдонга қайтди.
77-дақиқада Дезире Дуэ ҳисобни тенглаштирди. Орадан кўп ўтмай Раян Шерки Францияни олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг сўнгги дақиқалари эса Майкл Олисенинг бенефисига айланди.
Олисе 88 ва 90+1-дақиқаларда икки марта аниқ зарба йўллаб, якуний ҳисобни 4:1 кўринишига келтирди.
Шу тариқа, Франция бир бўлим давомида 0:1 ҳисобида ортда бориб, учрашувни 4:1 ҳисобида якунлади.
Зидан: «Биз хатоларни тузатдик»
Учрашувдан кейин Зидан жамоасининг биринчи бўлимдаги камчиликларини яширмади.
«Албатта, қийинчиликлар бўлди, лекин бу ўйиннинг бир қисми. Бундай ўйинлар доимо учраб туради. Энг муҳими — хатоларни тузатиш, биз эса айнан шуни қилдик ва ажойиб иккинчи бўлим ўтказдик».
Франция мураббийининг фикрича, жамоа танаффусдан кейин учрашувга бутунлай бошқа ёндашув билан қайтган.
«Биринчи бўлимда бизга бир оз етишмади, лекин кейин ўйинни бутунлай ўз томонимизга бурдик. Бу жуда ёқимли ҳис».
Бу камбэк Франциянинг руҳий жиҳатдан ҳам тайёр эканини кўрсатди. Жамоа ҳисобда ортда қолаётганига қарамай, шошилмади ва иккинчи бўлимда босимни тобора кучайтирди.
Захирадан тушганлар ўйинни ўзгартирди
Зидан учун учрашувдаги энг муҳим қарорлардан бири — захирадаги футболчилардан фойдаланиш бўлди.
Дуэ ва Олисе майдонга тушганидан кейин Франция ҳужуми сезиларли даражада жонланди. Якунда айнан улар Бельгия мудофаасини ёриб ўтишда ҳал қилувчи роль ўйнади.
Зиданнинг ўзи ҳам захирадан майдонга тушган футболчиларга қандай вазифа қўйилганини тушунтирди.
«Биз ўйин тақдирини ўзгартиришга қодир эканимизни билардик, чунки улар юқори маҳоратли футболчилар».
Бу гап Франциянинг бугунги таркибидаги муҳим устунликлардан бирини очиб беради.
Жамоа фақат асосий таркибдаги футболчиларга боғланиб қолмаган. Учрашув тақдирини ўзгартириши мумкин бўлган футболчилар захирада ҳам бор.
13 дақиқа — тўртта гол
Франциянинг камбэки рақамларда янада таъсирли кўринади.
77-дақиқа — Дуэ.
81-дақиқа — Шерки.
88-дақиқа — Олисе.
90+1-дақиқа — Олисе.
Яъни Франция 13 дақиқа ичида Бельгия дарвозасига тўртта гол урди.
Бундай натижа учрашув сценарийсини бутунлай ўзгартирди. Бельгия 35-дақиқадан 77-дақиқага қадар ҳисобда олдинда борган бўлса, якунда 4:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Франция пешқадамликни мустаҳкамлади
Бельгия устидан қозонилган ғалаба Францияга гуруҳдаги очколарини 10 тага етказиш имконини берди.
4-турдан кейин жадвал қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Терма жамоа
Очко
1
Франция
10
2
Италия
7
3
Бельгия
6
4
Туркия
0
Италия 7 очко билан иккинчи ўринда бормоқда. Бельгия ҳисобида 6 очко бор. Туркия эса ҳозирча очко жамғара олмади.
Франция учун эса асосий вазифа бажарилди — жамоа қийин ўйиндан уч очко билан чиқди ва пешқадамлигини янада мустаҳкамлади.
Зидан даврида муҳим сигнал
Бельгия устидан қозонилган ғалаба Франция учун оддий уч очкодан кўра кўпроқ аҳамият касб этади.
Чунки жамоа ҳисобда ортда қолган пайтда ҳам ўз ўйин услубини йўқотмади. Зидан айтганидек, футболда қийинчиликлар бўлиши табиий, аммо асосийси — улардан тўғри хулоса чиқариш.
Франция буни амалда кўрсатди.
0:1 ҳисобидан кейин таслим бўлиш ўрнига жамоа босимни кучайтирди. Захирадан тушган футболчилар эса ўйин тақдирини ўзгартирди.
Натижа — 13 дақиқада тўртта гол ва 4:1 ҳисобидаги ғалаба.
Зидан учун энг муҳим хулоса ҳам шу: Францияда нафақат асосий таркиб, балки захирадаги футболчилар ҳам учрашув тақдирини ҳал қила олади.
Агар «уч ранглилар» шу руҳ ва ишончни кейинги баҳсларга ҳам олиб ўта олса, Миллатлар лигасида Франциянинг мақсади янада юқори бўлиши табиий.
Изоҳлар 0
…