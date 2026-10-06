Франциядан тарихий камбэк: 76 та тегиниш ва 13 дақиқадаги шоу
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия Миллатлар лигасида Белгияга қарши ўйинда 0:1 ҳисобидан чиқиб, 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди, бу ғалабанинг барча тўртта голи сўнгги 13 дақиқада киритилди.
- Франсуз футболчилари рақиб жарима майдонида тўпга 76 марта тегиб, ўз тарихида рекорд ўрнатди, бу эса ўйин давомида жамоанинг устунлигини кўрсатди.
- Захирадан тушган Дезире Дуе, Раян Шерки ва айниқса Майкл Олисе ўйин тақдирини ҳал қилиб, гол ва ассистлар билан жамоа камбекида муҳим рол ўйнади.
Франция терма жамоаси Миллатлар лигасида Бельгияга қарши учрашувда ҳақиқий ирода намойиш қилди. «Уч ранглилар» Стандартдаги оғир вазиятдан чиқиб, Париждаги баҳсни 4:1 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди.
Бироқ якуний ҳисоб Франциянинг ўйин давомидаги устунлигини тўлиқ ифодалаб бермайди. Бельгия 35-дақиқада Лукебакио орқали ҳисобни очиб, узоқ вақт давомида ғалабага яқин турганди. Франция эса фақат 77-дақиқадан кейин ўзгариб, қолган вақт ичида рақиб дарвозасига тўртта гол урди.
13 дақиқада ҳаммаси ўзгарди
Франциянинг камбэки 77-дақиқада бошланди.
Захирадан майдонга тушган Дезире Дуэ узоқ масофадан аниқ зарба билан ҳисобни тенглаштирди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, яна бир захира футболчиси Раян Шерки Францияни олдинга олиб чиқди.
Бу голда Майкл Олисенинг ҳиссаси катта бўлди.
Учрашувнинг сўнгги дақиқалари эса айнан Олисе бенефисига айланди. «Бавария» футболчиси 88-дақиқада ҳисобни 3:1 қилди, 90+1-дақиқада эса дублини расмийлаштириб, Франциянинг йирик ғалабасига нуқта қўйди.
Қизиғи, Франциянинг тўртта голи ҳам учрашувнинг сўнгги 13 дақиқасида урилди. Opta маълумотларига кўра, миллий жамоа тарихида 15 дақиқадан кам вақт ичида тўртта гол уриш камдан-кам кузатилган ҳолатлардан бири ҳисобланади.
Франция рақиб жарима майдонида рекорд ўрнатди
Франциянинг иккинчи бўлимдаги босими рақамларда ҳам яққол кўринади.
Opta статистикасига кўра, француз футболчилари Бельгиянинг жарима майдонида тўпга 76 марта тегинган. Бу мазкур статистика юритила бошланганидан буён Франция терма жамоаси учун мутлақ рекорд ҳисобланади.
Таққослаш учун, Бельгия футболчилари Франциянинг жарима майдонида тўпга атиги 8 марта тегинган.
Умуман, Франция 23 та зарба йўллаган бўлса, Бельгияда бу кўрсаткич 5 та бўлган. Тўп назоратида ҳам мезбонлар яққол устунлик қилди — 66 фоизга 34 фоиз.
Шунинг учун Франциянинг ғалабаси тасодифий натижа эмас. Жамоа узоқ вақт давомида рақиб мудофаасини босим остида ушлаб турди ва якунда бу устунликни ҳисобга айлантира олди.
Захирадан тушганлар ўйинни ўзгартирди
Франциянинг камбэкида Зинедин Зидан қабул қилган қарорлар ҳам муҳим роль ўйнади.
Дезире Дуэ, Раян Шерки ва Майкл Олисе захирадан майдонга тушганидан кейин Франция ҳужуми бутунлай бошқа қиёфага кирди. Уч футболчи ҳам голларга бевосита таъсир кўрсатди.
Айниқса Олисенинг самарадорлиги эътиборга молик. У майдонга тушганидан кейин икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди ва яна бир голда ассистентлик қилди.
Дуэ эса гол уриб, Олисега икки марта голли узатма берди.
Шу тариқа, Франциянинг захирасидаги футболчилар учрашув тақдирини ҳал қилувчи кучга айланди.
Зидан давридаги Франция ишонч билан бормоқда
Бельгия устидан қозонилган ғалаба Зинедин Зидан учун Франция терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги дастлабки уй ғалабаси бўлди. Унинг жамоаси Миллатлар лигасида ҳали мағлубиятга учрамаган.
Франция тўрт турдан кейин 10 очко билан А лигаси 1-гуруҳида пешқадамлик қилмоқда.
Гуруҳдаги вазият қуйидагича:
Жамоа
Очко
Франция
10
Италия
7
Белгия
6
Туркия
0
Италия ҳам 4-турда Туркияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, иккинчи ўринга кўтарилди. Белгия 6 очко билан учинчи, Туркия эса ҳали очко жамғара олмаган ҳолда сўнгги ўринда.
Франциянинг янги қиёфаси
Зидан даврининг дастлабки босқичида Франция ҳали мукаммал кўринишда эмас. Бельгияга қарши учрашувнинг катта қисмида жамоа ҳужумда аниқлик етишмаслигидан қийналди.
Аммо энг муҳим жиҳат — жамоа қийин вазиятда таслим бўлмади.
0:1 ҳисобида ортда бораётган Франция сўнгги дақиқаларда рақибни бутунлай ўз жарима майдонига қамаб қўйди. Натижада 13 дақиқада тўртта гол урилди.
Бу натижа Франциянинг нафақат индивидуал иқтидорини, балки захира имкониятлари ва ўйин давомида вазиятни ўзгартира олиш салоҳиятини ҳам кўрсатди.
76 та тегиниш — рекорд. 23 та зарба — босим. 13 дақиқа — тўртта гол. 4:1 — Зидан давридаги муҳим ғалаба.
Франция шу тарзда Миллатлар лигасида пешқадамликни янада мустаҳкамлади ва янги мураббий қўл остидаги энг таъсирли кечаларидан бирини ўтказди.
Изоҳлар 0
…